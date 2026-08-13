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পাকিস্তান প্রেম কবে শেষ হবে ! নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে বিতর্কের মাঝে কঙ্গনার তোপের মুখে বলি তারকারা, কেন?

নাসিরুদ্দিন শাহের বিরুদ্ধে নিজের মন্তব্যের পক্ষে যুক্তি দেওয়ার পাশাপাশি পাকিস্তানের প্রতি বলিউডের কথিত ভালোবাসা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

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ফের কঙ্গনার মন্তব্যে তোলপাড় নেটপাড়া (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2026 at 3:46 PM IST

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হায়দরাবাদ, 13 অগস্ট: অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াতের নিশানায় আবারও বলিউড ৷ এবার তিনি পাকিস্তানের প্রতি সিনে জগতের দীর্ঘস্থায়ী 'প্রেম' বা আসক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রবীণ অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহের সঙ্গে তাঁর চলতে থাকা বিতর্কের মধ্যেই 'কুইন'এর এই মন্তব্য নেটপাড়ায় শোরগোল ফেলেছে ৷ ছাত্র আন্দোলনের বিষয়ে তারকাদের নীরবতা নিয়ে নাসিরুদ্দেন শাহের মন্তব্যের জেরে তাঁকে আগেই সমালোচনা করেছিলেন রানাওয়াত এবার সেই আক্রমণের পরিধি বাড়িয়ে তিনি পাকিস্তানের প্রতি বলিউডের আচ্ছন্ন মনোভাবকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন।

'পাকিস্তানের সঙ্গে এই প্রেমের সম্পর্ক কবে শেষ হবে?'

এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে কঙ্গনা বলেন, "পাকিস্তানের সঙ্গে এই প্রেমের গল্প কবে শেষ হবে? যখনই দেখুন, এরা পাকিস্তানের প্রেমে মজে থাকে।" এরপর তিনি তাঁর বক্তব্যটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রশ্ন রাখেন, "পাকিস্তানের সঙ্গে এই প্রেমের গল্প কবে শেষ হবে?" রানাওয়াত আরও বলেন, "দেশভাগের পর এত বছর পেরিয়ে গিয়েছে, তবুও কেন এই ভালোবাসার গল্পের ইতি ঘটছে না?" তিনি আরও যোগ করেন, "তাঁদের সিনেমা, মন্তব্য কিংবা সাক্ষাৎকার-সবক্ষেত্রেই পাকিস্তানের প্রতি এই মুগ্ধতা বা আসক্তি কবে শেষ হবে? মনে হয় তাঁরা যেন সবসময়ই পাকিস্তানকে নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন।" রানাউত প্রশ্ন তোলেন, দেশভাগের কয়েক দশক পরেও কেন হিন্দি সিনেমা জগতের আলোচনায় এই বিষয়টি এত বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে।

কী বললেন কঙ্গনা ? (পিটিআই)

নাসিরুদ্দিন শাহকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত যেভাবে

সাম্প্রতিক সময়ে, রানাওয়াত ও শাহের মধ্যকার দীর্ঘদিনের মতপার্থক্যেরই অংশ ফের একবার খবরের শিরোনামে। এর আগে শাহ ছাত্র বিক্ষোভ এবং পুলিশের পদক্ষেপের বিষয়ে বলিউড তারকাদের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। যন্তর মন্তরের বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন। তবে রানাওয়াতের যুক্তি ছিল, দিল্লির বিক্ষোভ নিয়ে যেসব তারকা কথা বলেছেন, তাঁদের ঝাড়খণ্ডের চাকরিপ্রার্থীদের পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলা উচিত। তিনি বলেন, "বিনোদন জগতের যেসব মানুষ যন্তর মন্তরের বিক্ষোভ নিয়ে কুমিরের কান্না কেঁদেছিলেন, তাঁদের এখন ঝাড়খণ্ডের ছেলেমেয়েদের জন্যও একইভাবে চোখের জল ফেলা উচিত।" তিনি অভিযোগ করেন যে, কোনও বিষয় বা আন্দোলনকে সমর্থন করা হবে-তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিনোদন জগত ভণ্ডামির পরিচয় দেয়।

নাসিরুদ্দিনকে 'শিয়াল' বলে অভিহিত করেন কঙ্গনা

শাহ-কে উদ্দেশ্য করে অতীতে ব্যবহৃত 'লোমড়ি' (শিয়াল) শব্দটির পক্ষে সাফাই গাওয়ার সময় এই মতপার্থক্য আরও ব্যক্তিগত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তিনি অভিনেতা পীযূষ মিশ্রর করা শাহ-বিরোধী একটি সমালোচনামূলক পোস্ট নিজের অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেছিলেন এবং তার সঙ্গে নিজের মন্তব্যও জুড়ে দিয়েছিলেন। সেই পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন যে, যে দেশে তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন, সেই দেশের হয়ে লড়াই করা ও তাকে রক্ষা করার বিষয়ে তিনি গর্বিত। রানাওয়াত লেখেন, নিজের দেশের পক্ষ নেওয়া নিয়ে তিনি গর্ববোধ করলেও, শাহ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন যে তিনি এ দেশের অন্ন গ্রহণ করেও "প্রতিবেশী দেশের হয়ে লড়াই করছেন"। এরপর তিনি আরও বলেন, "বর্তমান সময়ে 'কুকুর' বলাটা আসলে এক ধরনের প্রশংসাই বটে, কারণ বিশ্বস্ততা ও আদুরে স্বভাবের মতো গুণগুলো এখন খুবই বিরল। নাসিরুদ্দিনের মতো 'লোমড়ি' (শেয়াল) হওয়ার চেয়ে বরং কুকুর হওয়াই শ্রেয়।"

ঝাড়খণ্ডের বিক্ষোভ বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে

বলিউডের তথাকথিত ‘বাছাই করা ক্ষোভ’ (selective outrage)-এর বিরুদ্ধে নিজের যুক্তি তুলে ধরার সময় কঙ্গনা বারবার ঝাড়খণ্ডের চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভের প্রসঙ্গটি সামনে আনেন। কর্মকর্তাদের মতে, বিক্ষোভের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জলকামান, কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এতে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী ও চারজন পুলিশ সদস্য আহত হন। রানাওয়াত বিষয়টি সংসদেও উত্থাপন করেন এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের আচরণের বিষয়ে জবাবদিহি দাবি করেন।

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