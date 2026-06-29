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ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে হিংস্র আচরণ কঙ্গনার ! বিতর্কিত চুম্বন দৃশ্যের সত্যতা প্রকাশ্যে আনলেন বীর

2014 সালে 'কুইন' সিনেমার বক্সঅফিসে ব্যাপক সাফল্যের ঠিক পরপরই মুক্তি পায় 'রিভলবার রানি'। বীর-কঙ্গনা অভিনীত সিনেমাটি বক্সঅফিসে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ৷

kangana-ranaut-lip-kiss-controversy-vir-das-clarifies-kissing-scene-in-revolver-rani
বিতর্কিত চুম্বন দৃশ্যের সত্যতা কী ? (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 1:33 PM IST

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হায়দরাবাদ, 29 জুন: বলিউডের 'কন্ট্রোভার্সি কুইন' কঙ্গনা রানাওয়াত (Kangana Ranaut) ফের একবার খবরের শিরোনামে ৷ পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের একবার 'বলিউডের রানি'র নাম জড়ানো নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা ৷ 2014 সালের ছবি ‘রিভলভার রানি’ (Revolver Rani)-র শুটিং সেটের একটি পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই আলোচনা চলছে ৷ যেখানে দাবি করা হয়েছে, ছবির একটি ঘনিষ্ঠ দৃশ্য শুট করার সময় কঙ্গনা অভিনয়ে এতটাই ডুবে গিয়েছিলেন যে দৃশ্য শেষ হওয়ার পরেও তিনি থামেননি। এমনকী, নিজেকে সামলাতে না পেরে কঙ্গনা অভিনেতা বীর দাসের (Vir Das) ঠোঁট কামড়ে নাকি রক্ত বের করে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা সামনে আসতেই তোলপাড় নেটপাড়া ৷

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বছর তিনেক আগে কঙ্গনা নিজেই ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে মজা করে লিখেছিলেন, হৃত্বিক রোশানের পর নাকি তিনি বীর দাসেরও 'সম্মান লুঠ' করেছেন! যদিও এই ঘটনা আবার ছড়িয়ে পড়তে বীর দাস বা কঙ্গনা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বীর সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ঘটনার জবাব দেন ৷ পাশাপাশি, কঙ্গনাও বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলার জন্য এবং ভুল ধারণা সংশোধন করার জন্য বীরকে ধন্যবাদ জানান।

kangana-ranaut-lip-kiss-controversy-vir-das-clarifies-kissing-scene-in-revolver-rani
বীরের পোস্ট (এক্স হ্যান্ডেল)

'এক্স' হ্যান্ডেলে 'রক্তাক্ত চুম্বন' প্রসঙ্গকে বীর 'সম্পূর্ণ কাল্পনিক' বলে অভিহিত করেন। এই চর্চার প্রেক্ষিতে বীর কঙ্গনার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে 'পুরোপুরি পেশাদার' বলে উল্লেখ করেন। তবে একই পোস্টে তিনি এ-ও উল্লেখ করেন যে, কঙ্গনা একসময় তাঁকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলেছিলেন ৷ পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট করে দেন যে সিনেমার শুটিং নিয়ে ওঠা ওই দাবিগুলো ভিত্তিহীন ও অন্যায্য। বীর ও কঙ্গনাকে নিয়ে চলা জল্পনা প্রসঙ্গে এক অনুরাগী তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে বীর এই মন্তব্য করেন।

ওই অনুরাগী এক্স হ্যান্ডেলে বীরকে উদ্দেশ্যে করে প্রশ্ন করেছিলেন, "বীর দাস সবসময়ই স্পষ্টবাদী হিসেবে পরিচিত। তাহলে এই সাংবাদিকের মন্তব্যের বিষয়ে তিনি কেন নীরব?? তিনি কি সত্যি বলছেন??" দাবিগুলো খারিজ করে বীর উত্তর দেন, "ঠিক। বিষয়টা পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। এই গল্পটা পুরোপুরি কাল্পনিক। কঙ্গনা ছিলেন অত্যন্ত পেশাদার এবং আমি এখনও মনে করি, তিনি সত্যিই একজন প্রতিভাবান শিল্পী। তাঁর বিরুদ্ধে এটি একটি অন্যায্য অপবাদ। যদিও আমার কমেডির কারণে কয়েক বছর পর তিনি আমাকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলেছিলেন, কিন্তু শুটিং সেটে কোনও সমস্যাই ছিল না।" কঙ্গনা ও বীরকে নিয়ে সাম্প্রতিক জল্পনায় ভুল ধারণা বা গুজব যে মিথ্যে, তা প্রকাশ্যে বলার জন্য কমেডিয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী কঙ্গনা।

উল্লেখ্য, 2014 সালে 'কুইন' সিনেমার বক্সঅফিসে ব্যাপক সাফল্যের ঠিক পরপরই মুক্তি পায় 'রিভলবার রানি'। 'কুইন'-এ বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহজ-সরল রানি মেহরার চরিত্রে অভিনয়ের পর, 'রিভলবার রানী'-তে কঙ্গনা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপে-দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ অলকা সিং-এর চরিত্রে অভিনয় করেন। এই সিনেমায় তাঁর ‘টয় বয়’-এর ভূমিকায় দেখা যায় বীর-কে। চম্বলের রুক্ষ ও প্রতিকূল পরিবেশের পটভূমিতে তৈরি এই সিনেমা পরিচালনা করেছিলেন নবাগত পরিচালক সাই কবির। সিনেমাটি বক্সঅফিসে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ৷

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TAGGED:

VIR DAS
KANGANA RANAUT KISS CONTROVERSY
REVOLVER RANI
কঙ্গনা রানাওয়াত বীর দাস
KANGANA RANAUT LIP KISS CONTROVERSY

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