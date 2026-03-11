ETV Bharat / entertainment

পর্দায় ফের 26/11 মুম্বই হামলা ! কোন চরিত্রে দেখা যাবে কঙ্গনা রানাওয়াতকে ?

ভারত ভাগ্য বিধাতা সিনেমার শুটিং শেষ করলেন কঙ্গনা রানাওয়াত ? অভিনেত্রীর বিপরীতে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে মারাঠি অভিনেতা গিরীজা ওক-কেও ৷

kangana-ranaut-in-bharat-bhhagyaviddhaata-to-be-based-on-cama-and-albless-hospital-during-26-slash-11-attack
পর্দায় ফের 26/11 মুম্ভই হামলা ! (ফাইল)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 11, 2026 at 10:34 AM IST

হায়দরাবাদ, 11 মার্চ: সিনে পর্দা থেকে সিরিজ, মুম্বই হামলার ঘটনা যতবারই ফুটে উঠেছে, ততবারই হৃদয় কাঁপিয়ে দিয়েছে ৷ আরও একবার 26/11-র ঘটনা পর্দায় দেখা যেতে চলেছে ৷ খবর, এই সিনেমার প্রেক্ষাপট হতে চলেছে কামা এবং অ্যালব্লেস হাসপাতাল (Cama and Albless Hospital) ৷

সিনেমার নাম ভারত ভাগ্য বিধাতা ৷ সিনেমায় মুখ্যচরিত্রে দেখা যাবে কঙ্গনা রানাওয়াত (Kangana Ranaut), মারাঠি অভিনেতা গিরিজা ওক-কেও ৷ রিপোর্ট অনুসারে, এই সিনেমায়, মুম্বই হামলার সংকটের সময় হাসপাতালের কর্মীদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করা ও তাদের সাহসিকতাকে তুলে ধরা হবে ৷

26/11 হামলা ফের পর্দায়

জানা গিয়েছে, ছবিতে কঙ্গনা একজন নার্সের চরিত্রে অভিনয় করবেন। কঙ্গনার পাশাপাশি মারাঠি অভিনেতা গিরিজা ওকও এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করবেন। মনোজ তাপাদিয়া পরিচালক হিসাবে বলিউডে ডেবিউ করছেন এই সিনেমার হাত ধরেই। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের শুটিং শেষ হয়েছে। ছবিটিকে কেন্দ্র করে বর্তমানে পোস্ট-প্রোডাকশনের কাজ চলছে ৷ সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এই বছরের শেষের দিকে মুক্তি পাওয়ার কথা ভারত ভাগ্য বিধাতার ৷

26/11-এ মুম্বইয়ের কামা এবং অ্যালব্লেস হাসপাতালে কী ঘটেছিল ?

2008 সালের 26 নভেম্বর, এক অভিশপ্ত রাত ৷ তাজ হোটেলে হামলার পাশাপাশি দুই সন্ত্রাসবাদী এই হাসপাতালেও প্রবেশ করে। 2018 সালে সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর রিপোর্ট অনুসারে, আজমল কাসভ এবং আবু ইসমাইল খান হাসপাতালে আক্রমণ করে ৷ নির্বিচারে চলে গুলি ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সেখানকার রক্ষীদের ৷ আহত হন একাধিক কর্মচারীও ৷

হামলা হয়েছে বুঝতে পেরে হাসপাতাল কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ভবনের গেট বন্ধ করে দেয় কর্মীরা। সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করা হয় ভর্তি হওয়া রোগী থেকে শিশুদের ৷ রিপোর্ট অনুসারে, হাসপাতালের ছয় তলায় সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে পুলিশের একটি দল সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ৷ যেখানে দুই পুলিশ কর্মী নিহত হন ৷

কঙ্গনার সিনেমাগ্রাফ

কঙ্গনাকে শেষবার 'ইমারজেন্সি' ছবিতে দেখা গিয়েছে ৷ যেখানে তিনি প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির চরিত্রে অভিনয় করেছেন। গত বছরের 17 জানুয়ারী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। কঙ্গনার পাশাপাশি, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যায় অনুপম খের, শ্রেয়স তালপাড়ে, মহিমা চৌধুরী, মিলিন্দ সোমান, বিশাখ নায়ার, প্রয়াত সতীশ কৌশিক-সহ আরও অনেককে। পাশাপাশি, হলিউড জগতেও পা রাখছেন কঙ্গনা ৷ হরর ড্রামা 'ব্লেসড বি দ্য ইভিল'-এ মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেত্রীকে ৷ সিনেমায় তাঁর বিপরীতে অভিনয় করবেন টাইলার পোসি এবং স্কারলেট রোজ স্ট্যালোন ৷ চলতি বছরেই নিউ ইয়র্কে ছবিটির প্রযোজনা শুরু হতে চলেছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন অনুরাগ রুদ্র।

