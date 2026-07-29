সিজেপি আন্দোলনকে কটাক্ষ ! কঙ্গনার 'Generation Gutter' মন্তব্যে তোলপাড় নেটপাড়া, সাফাই অভিনেত্রীর
সামাজিক মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে 'নর্দমা প্রজন্ম' বা 'জেনারেশন গটার' (Generation Gutter) বলতেই ফের একবার শোরগোল নেটপাড়ায় ৷ মন্তব্যের জেরে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন কঙ্গনা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 3:58 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 জুলাই: নিট (NEET) প্রশ্নপত্র ফাঁস ও সিজেপি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রতি তোপ কঙ্গনা রানাওয়াতের (Kangana Ranaut) ৷ জেন-জি (Gen-Z) অর্থাৎ তরুণ প্রজন্মকে সরাসরি তোপ দেগে কড়া ভাষায় আক্রমণ অভিনেত্রী-সাংসদের। সামাজিক মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে 'নর্দমা প্রজন্ম' বা 'জেনারেশন গটার' (Generation Gutter) বলতেই ফের একবার শোরগোল নেটপাড়ায় ৷ এই মন্তব্যের জেরে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন কঙ্গনা ৷ এরপর ইনস্টাগ্রামে 'রিল' পোস্ট করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন অভিনেত্রী।
কী বলেছেন কঙ্গনা ?
কঙ্গনা বলেন, "আমরা চাই না আমাদের বাড়ির সন্তানরা কোনও অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে নিজেদের যৌনবস্তু হিসেবে উপস্থাপন করুক। এটা লজ্জার বিষয়। আমরা এই ধরনের আচরণ গ্রহণ করি না এবং একে স্বাভাবিক হতে দেব না ৷ কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে আমাদের বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হোক। আমরা এ ধরনের আচরণ মেনে নিই না ৷" অভিনেত্রী জানান, অনেকেই তাঁর কথার বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে ও তাঁকে আক্রমণ করছে ৷ তিনি জানান, স্কাইরুট প্রোগ্রামকে অভিনন্দন জানানো থেকে নিট (NEET) পরীক্ষার্থীদের জন্য শুভকামনা, এই জেন-জি'দের প্রশংসা করেছেন তিনি ৷ ফলে তিনি যে তরুণ প্রজন্মদের বিরুদ্ধে নন, তা বোঝাতে চেয়েছেন ৷
তিনি বলেন, "আপনি কি আপনার বাড়ির মেয়েদের বড়দের অসম্মান করতে শেখাবেন? শৃঙ্খলা মেনে চলাটা কোনও ঐচ্ছিক বিষয় নয়! সমাজে বাস করতে হলে আপনাকে সংবিধান মেনে চলতে হবে।" এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রসঙ্গ টেনে কঙ্গনা বলেন, শিশুরা প্রধানমন্ত্রীকে তাদের 'পরীক্ষার সঙ্গী' (exam buddy) বলে মনে করে। কেউ কেউ তাঁকে নেতা, বন্ধু বা পরিবারের সদস্য হিসেবে দেখেন, আবার অনেকে তাঁকে এক ঐশ্বরিক সত্তা হিসেবে গণ্য করেন। মানুষের অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া ঠিক নয়। বিষয়টি নিজেকে 'কুল' বা আধুনিক দেখানোর নয়, এটি সাধারণ নাগরিক বোধের বিষয় ৷ আর যদি আপনার মধ্যে সেই বোধ না থাকে, তবে তা আপনার শেখা প্রয়োজন।"
অভিনেত্রী মানুষকে 'ফেমিনাজি' দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তাদের জীবন নষ্ট না করার আহ্বান জানিয়েছেন। শেষে কঙ্গনা বলেন, "বিজ্ঞান আমাদের শেখায় যে মানবজীবন বিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ৷ অথচ তথাকথিত 'ফেমিনাজি'রা (উগ্র নারীবাদী) মানুষের মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তি উস্কে দিতে তৎপর ৷ যা কেবল কারাগারের পথই প্রশস্ত করতে পারে। কঙ্গনা আশা প্রকাশ করেন যে, মানুষ আরও পিছিয়ে না গিয়ে বরং বিবর্তিত হবে ৷ পাশাপাশি তিনি গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান।
প্রতিবাদ-বিক্ষোভ নিয়ে কঙ্গনার মন্তব্য
এর আগে, 'জেন-জি' (Gen-Z) বা বর্তমান প্রজন্মের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কঙ্গনা। তিনি লিখেছিলেন, "জীবনে কখনও এক জায়গায় এত কদর্যতা দেখিনি। 'জেন-জি'-র প্রতিবাদের ভিডিয়ো বা রিলগুলো দেখলে গা গুলিয়ে ওঠে ৷ তাদের কথা বলার ভঙ্গি এবং ব্যবহৃত ভাষা অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ। প্রতিটি ফ্রেমে সবকিছু এত বেশি দৃষ্টিকটু ও স্থূল, এমনটা আমি জীবনে কখনও দেখিনি।"
দিল্লি পুলিশ যখন মোদির বিরুদ্ধে আপত্তিকর ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য সম্বলিত পোস্ট ও ভিডিয়ো সরিয়ে ফেলার জন্য একাধিক সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে নির্দেশ দেয়, ঠিক তার পরেই কঙ্গনার এই মন্তব্য সামনে আসে। জানা যায়, 20 জুলাইয়ের 'চলো সংসদ' মিছিলে পুলিশের কঠোর পদক্ষেপের পর যন্তরমন্তরে চলা ছাত্র আন্দোলনের সময় এই পোস্ট সোশাল মিডিয়ায় আপলোড করা হয়েছিল।