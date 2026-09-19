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দাদাগিরির মঞ্চে দেবের সঙ্গে তারকাদের জমজমাট আড্ডা, আবেগ-হাসি-লড়াইয়ে সরগরম শনিবারের পর্ব

Celebs in Dadagiri Special Episode: সঞ্চালক দেবের সঙ্গে মঞ্চে হাজির থাকবেন বিনোদন জগতের একাধিক পরিচিত মুখ। তাঁদের গল্প, খুনসুটি, প্রতিযোগিতা-আবেগঘন মুহূর্তে সাজবে এবারের পর্ব।

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দাদাগিরির মঞ্চে তারকাদের হাট (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 4:08 PM IST

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কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: "বাঙালি দর্শক তোমার সঙ্গে কোথাও গিয়ে মহানায়ক উত্তম কুমারের মিল পায়..." প্রতিযোগী সুদীপার কথায় আপ্লুত 'দাদাগিরি'র সঞ্চালক দেব। বললেন, "একদিন সুপ্রিয়া দি'র বাড়ি গিয়েছিলাম। উনিও এই একই কথা বলেছিলেন। আমার হাসি নাকি ওনার মতো। মহানায়ক উত্তম কুমার একজনই হয়।" আজ দাদাগিরির মঞ্চে আছে এরকমই আরও অনেক কথা, অনেক গল্প।

শনিবারের সন্ধ্যায় ফের জমজমাট হতে চলেছে জি বাংলার জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো 'দাদাগিরি'। সঞ্চালক দেবের সঙ্গে মঞ্চে হাজির থাকবেন টেলিভিশন ও বিনোদন জগতের একাধিক পরিচিত মুখ। তাঁদের গল্প, খুনসুটি, প্রতিযোগিতা এবং আবেগঘন মুহূর্তে সাজবে এবারের পর্ব।

এই পর্বে উঠে আসবে অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্যের জীবনের নানা অজানা কথা। ছোটবেলায় বড় হয়ে বেকার হওয়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু জি বাংলার হাত ধরেই বদলে যায় তাঁর জীবনের গতিপথ। অভিনয় জগতে তাঁর পথচলার সেই গল্প যেমন মজার, তেমনই অনুপ্রেরণাদায়ক। অন্যদিকে, সমালোচনা ও নানা বিতর্কের পর কীভাবে ফের জীবনের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন, সেই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবেন কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টরাজ। বাস্তব জীবনে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হলেও 'দাদাগিরি'র মঞ্চে অবশ্য একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে তাঁদের মধ্যে দেখা যাবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। দেবের প্রশংসায় কাঞ্চনের বক্তব্য ঘিরেও তৈরি হবে আবেগঘন মুহূর্ত।

পর্বে অম্বরীশ ও সুদীপা চট্টোপাধ্যায়ের খুনসুটিও দর্শকদের নজর কাড়বে। রান্নার দক্ষতা দিয়েও চমক দেবেন সুদীপা। নিজের হাতে তৈরি বেকড চিকেন নিয়ে হাজির হয়ে রীতিমতো বাজিমাত করবেন তিনি। সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে অভিনেত্রী হয়ে ওঠার গল্পও শোনাবেন সংঘশ্রী সিনহা। তাঁর অভিনয়জীবনের সেই পরিবর্তনের কাহিনি উঠে আসবে আড্ডায়। এদিনের মঞ্চে থাকবেন অভিনেতা সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও। চাকরি সামলানোর পাশাপাশি অভিনয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও থিয়েটারের প্রতি টান নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। কথায় কথায় দেবকেও থিয়েটারের মঞ্চে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন তিনি।

সব মিলিয়ে গল্প, আড্ডা, প্রতিযোগিতা, আবেগ এবং হাসি-মজায় ভরপুর হতে চলেছে শনিবারের ‘দাদাগিরি’। আর দেব ও তাঁর প্রিয় শিল্পীদের সঙ্গে এআই 'মশাই'-এর মজার কথোপকথন যে পর্বে আলাদা মাত্রা যোগ করবে, তা বলাই বাহুল্য। রাত সাড়ে 9টায় চোখ রাখুন টিভির পর্দায়।

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দাদাগিরি
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