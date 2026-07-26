তিন থেকে চার হলেন কাঞ্চন-শ্রীময়ী, কী নাম রাখলেন দ্বিতীয় সন্তানের

তিন থেকে চার হলেন কাঞ্চন-শ্রীময়ী, কী নাম রাখলেন দ্বিতীয় সন্তানের
মেয়ের জন্মের প্রায় দেড় বছরের মাথায় ফের মা হলেন শ্রীময়ী চট্টরাজ ৷ উচ্ছ্বসিত বাবা কাঞ্চন মল্লিক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 26, 2026 at 11:58 AM IST
কলকাতা, 26 জুলাই: টলিপাড়ায় ফের সুখবর ৷ দ্বিতীয় সন্তান হল কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টরাজ মল্লিকের ৷ শনিবার সোশাল মিডিয়ায় পরিবারের নতুন অতিথি আসার কথা ঘোষণা করেছেন অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক ৷
কাঞ্চন-শ্রীময়ীর প্রথম কন্যাসন্তান কৃষভি ৷ তার জন্মের প্রায় দেড় বছরের মাথায় ফের মা হলেন শ্রীময়ী ৷ আর তিন থেকে চার হওয়ায় উচ্ছ্বসিত তাঁরা ৷ কাঞ্চন সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন যে, তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান একটি ছেলে ৷ পাশাপাশি তিনি নবাগতর নামও সকলের সামনে এনেছেন ৷
কাঞ্চন মল্লিক লেখেন, "আজ আমাদের হৃদয় ও ঘর আরেকটু পরিপূর্ণ হয়ে উঠল । কৃষভির ছোট ভাই কৃষিভ এসেছে ৷ আমাদের ছোট্ট পরিবারটি তিনজন থেকে বেড়ে চারজন হয়ে গেল । আমাদের এই নতুন আশীর্বাদকে স্বাগত জানিয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং একসঙ্গে এই সুন্দর নতুন অধ্যায়টি শুরু করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি । পরিবারে স্বাগত কৃষিভ !"
2024 সালের 6 মার্চ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টরাজ ৷ ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন নিয়েই সাত পাকে বাঁধা পড়েন টলিউডের বহুচর্চিত এই কাপল । তাঁদের বিয়ে নিয়ে আগ্রহ উদ্দীপনার শেষ ছিল না । পরে ওই বছরের শেষেই মেয়ে কৃষভিকে স্বাগত জানান কাঞ্চন-শ্রীময়ী ৷ দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে 2 নভেম্বর কন্যাসন্তানের জন্ম দেন শ্রীময়ী ৷
এরপর গত বছর অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ দিনে মেয়ের মুখ প্রকাশ্যে আনেন মল্লিক দম্পতি ৷ বিশেষ দিনে মেয়ের মুখে প্রসাদ দেন তাঁরা । বড় চোখ, টিকালো নাক, পাতলা ঠোঁট, মাথাভর্তি কালো চুল । ছবি তুলতে যে ভালোই অভ্যস্ত তা তার চাহুনিতেই স্পষ্ট ।
যদিও কৃষভির মতো দ্বিতীয় সন্তান আগমনের খবরও গোপন রেখেছিলেন শ্রীময়ী-কাঞ্চন ৷ তবে বেশ কিছুদিন ধরেই শ্রীময়ীকে খুব একটা ক্যামেরার সামনে দেখা যাচ্ছিল না ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি সক্রিয় থাকলেও কাঞ্চন ও মেয়ের ছবিই বেশি পোস্ট করতে দেখা যেত তাঁকে ৷ সেই থেকে হয়তো অনুরাগীরা কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন ৷ সেই জল্পনাই সত্যি হয়েছে ৷ আর মল্লিক দম্পতির ঘরে ছেলের আগমনে খুশি অনুরাগী থেকে সহকর্মীরা ৷ কাঞ্চন-শ্রীময়ীর সোশাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেই তা বোঝা যাচ্ছে ৷