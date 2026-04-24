30 বছর পর যীশুর সঙ্গে 'নো কিসিং পলিসি' ভাঙলেন কাজল ! কেন ?

একজন অভিনেত্রী হিসেবে 'no-kissing policy' প্রসঙ্গে অবশেষে মুখ খুলেছেন কাজল ৷ পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন-ঠিক কী কারণে 'দ্য ট্রায়াল: পেয়ার, কানুন, ধোকা'-র জন্য সেই নিয়মটি ভেঙেছিলেন।

kajol-reacts-on-breaking-her-no-kissing-policy-in-the-trial-after-almost-30-years-with-jisshu-sengupta
যীশুর সঙ্গে 'নো কিসিং পলিসি' ভাঙলেন কাজল ! (আইএএনএস)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 24, 2026 at 11:06 AM IST

হায়দরাবাদ, 24 এপ্রিল: গত তিন দশক ধরে হিন্দি সিনেমা জগতে একের পর এক সেরা কাজ উপহার দিয়েছেন অভিনেত্রী কাজল ৷ কিন্তু কোনও সিনেমায় পর্দায় হিরোকে 'কিস' বা 'চুম্বন' করতে দেখা যায়নি তনুজা কন্যাকে ৷ এটা এক ধরনের পলিসি ছিল তাঁর ৷ যা 30 বছর ধরে মেইন্টেন করে এসেছেন কাজল ৷ কিন্তু নো কিসিং পলিসি তিনি ভাঙলেন এত বছর পর ৷ 'দ্য ট্রায়াল - পেয়ার, কানুন, ধোকা' সিরিজে চুম্বন দৃশ্যে অভিনয় কাজলের ৷ এতদিনের পলিসি হঠাৎ করে কেন ভাঙলেন অভিনেত্রী ?

হিন্দি জগতে অন্যতম তারকাদের মধ্যে একজন কাজল ৷ তাঁর অভিনীত 'গুপ্ত'-'ইশক' থেকে শুরু করে 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে', 'কভি খুশি কভি গম', 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়', 'করণ অর্জুন'-এর মতো বেশ কিছু কালজয়ী সিনেমা আজও দর্শক দরবারে জনপ্রিয়। সিনেমার পাশাপাশি ওটিটিতে পা রাখেন ৷ 2023 সালে 'দ্য ট্রায়াল - পেয়ার, কানুন, ধোকা' সিরিজের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের ‘পর্দায় চুম্বন না করার’ নীতি ভেঙে ফেলেন। সিরিজটিতে তিনি তাঁর সহ-অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তের সঙ্গে এক চুম্বন দৃশ্যে অভিনয় করেন। অবশেষে, ঠিক কী কারণে তিনি এমনটা করেছিলেন, সে বিষয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী।

'চুম্বন না করার নীতি' (no-kissing policy) প্রসঙ্গে যা বললেন কাজল

লিলি সিংয়ের পডকাস্টে আলাপচারিতার সময়, কাজলকে 'চুম্বন না করার নীতি' বা 'নো-কিসিং পলিসি' থেকে সরে আসার সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি থেমে গিয়েছিলেন। এরপর তিনি বলেন, "সত্যি বলতে কী, এর পুরোটাই নির্ভর করছিল আমি যে চরিত্রটিতে অভিনয় করছিলাম, তার ওপর। চরিত্রটি কেমন ছিল এবং তার নিজস্ব সত্তাটি কী-এই বিষয়গুলোর সঙ্গেই এর গভীর সম্পর্ক ছিল। এটি কেবল একটি সাধারণ চুম্বন ছিল না ৷ বরং এর মূল বিষয় ছিল চরিত্রটি কী ভাবত, সে কী চেয়েছিল এবং শেষমেশ তার জীবনে কী ঘটেনি-সেই সব অনুভূতি। সে কী বিশ্বাস করত, কিসের ওপর তার আস্থা ছিল কিংবা কিসের ওপর সে আস্থা রাখতে পারেনি। এটা ছিল পুরো চিত্রনাট্যেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ তাই চরিত্রটিরই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশের দৃশ্য বাদ দিতে পারতাম না।"

kajol-reacts-on-breaking-her-no-kissing-policy-in-the-trial-after-almost-30-years-with-jisshu-sengupta
সিরিজের প্রোমোশনে দুই তারকা (আইএএনএস)

নিছকই পেশাগত সিদ্ধান্ত- কাজল

শোয়ের সঞ্চালক যখন জানতে চান, কাজল একজন ব্যক্তি হিসেবেও কি এমনভাবে বদলে গিয়েছেন যে কাজটি করতে তাঁর আর কোনও দ্বিধা ছিল না ৷ তখন অভিনেত্রী বলেন, "আমার মনে হয়, বিষয়টি নিয়ে আমি কিছুটা অস্বস্তিতেই ছিলাম। শুটিংয়ের সেটে গিয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত, পুরো ধারণাটি নিয়েই আমি ভীষণ অস্বস্তিতে ছিলাম। তাত্ত্বিকভাবে বা মনে মনে বিষয়টি আমার অপছন্দই ছিল ৷ কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে শেষমেশ আমি সত্যিই কাজটি করব, নাকি তাঁদের বলে দেব-'কাট! এটা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়!' তবে আমি সত্যিই মনে করি, বিষয়টি আসলে এটুকুই ছিল ৷ যা নিছকই একটি পেশাগত সিদ্ধান্ত ৷ এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে আমার মনে হয়েছিল যে, আজ আমি এই সিদ্ধান্তটি নিতেই পারি।"

একজন অভিনেত্রী হিসেবে নিজের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে কোনও কৈফিয়ত না দেওয়ার বিষয়টি নিয়েও কথা বলেছেন কাজল। তিনি জানান, কেরিয়ারের শুরুর দিকে তাঁর বয়স ছিল খুবই কম এবং তিনি ঠিক কী করতে চান, সে ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও অকপট। কাজলের কথায়, যদিও তাঁর সেই অকপটতা বা সিদ্ধান্তগুলো সবসময় ইতিবাচকভাবে পরিচালক-প্রযোজকরা নিতেন না ৷ যে কারণে তাঁকে অনেক ঝামেলায়ও পড়তে হয়েছে ৷ কারণ তিনি নিজের সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে খুব বেশি কাটাছেঁড়া বা চিন্তা করতেন না ৷ বরং তাঁর সমস্ত মনোযোগ থাকত কেবল নিজের কাজের ওপরই।

'দ্য ট্রায়াল: পেয়ার, কানুন, ধোকা' সিরিজে কাজলকে দেখা গিয়েছে আইনজীবী নয়নিকা সেনগুপ্তর চরিত্রে ৷ যিনি তাঁর স্বামী রাজীব সেনগুপ্তর (যীশু সেনগুপ্ত) কেলেঙ্কারির পর আবারও আইন পেশায় ফিরে আসেন। সুপর্ণ ভার্মা পরিচালিত এই কোর্টরুম ড্রামাটি 'দ্য গুড ওয়াইফ'-এর ভারতীয় রূপান্তর। এতে আলি খান এবং শিবা চাড্ডাও অভিনয় করেছেন। গত বছর এই শো-এর দ্বিতীয় সিজন মুক্তি পায়। যা জিওহটস্টারে দেখে নিতে পারেন দর্শকরা।

