'কালরাত্রি' আমার জীবনের বড় ব্রেক: গৌরব

'কালরাত্রি' আমার জীবনের বড় ব্রেক: গৌরব
এই ছবির মাধ্যমে প্রথমবার বড় পর্দায় অভিনয় করতে দেখা যাবে গৌরব রায়চৌধুরীকে ৷ খুব খুশি তিনি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 11, 2026 at 7:41 PM IST
কলকাতা, 11 ফেব্রুয়ারি: 'রঙ্কিনী ভবন'-এর পর ফের রহস্যের জালে আবদ্ধ অভিনেতা গৌরব রায়চৌধুরী । তবে, এবার কোনও ওয়েব সিরিজ বা মেগা সিরিয়ালে নয় । গৌরবকে দেখা যাবে বড় পর্দায় । অভিরূপ ঘোষের আসন্ন বাংলা ছবি 'কালরাত্রি'তে গৌরব রয়েছেন জমিদার চন্দ্রের ভূমিকায় । বড় পর্দায় প্রথম কোনও বড় রোল পেয়ে খুশি গৌরব ।
বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় গা ছমছমে উপন্যাস মনোজ সেনের 'কালরাত্রি'ই অভিরূপের 'কালরাত্রি' ছবির পটভূমিকায় । অশরীরীদের অনায়াস আনাগোনা এই উপন্যাসে । আর সেখানেই গ্রামবাসীদের ভয়, আর্তনাদ, জীবনের অনিশ্চয়তায় জেরবার চন্দ্র ।
গৌরব ইটিভি ভারতকে বলেন, "এই প্রথম কোনও সিনেমায় এত বড় একটা চরিত্র আমি পেলাম । তার উপরে সেটা আবার এরকম জনপ্রিয় একটা উপন্যাসনির্ভর ছবিতে । আমি খুব খুশি এই চরিত্রটা করার সুযোগ পেয়ে । গল্পটা খুব বিখ্যাত ৷ এটাও আমার কাছে বাড়তি পাওয়া । এছাড়া ঋত্বিক দা আর অনির্বাণ দা'র মতো শক্তিশালী অভিনেতারা আছেন । তাই খুশির মাত্রাটা দ্বিগুণের থেকেও বেশি । ঋত্বিক দা এখানে চিত্তবাবু আর বসন্ত অনির্বাণ দা । এখানে আমি চন্দ্র । জমিদারের ভূমিকায় অভিনয় করছি আমি । চন্দ্র একটা সমস্যার সমাধান করতে ডাকে চিত্তবাবু আর বসন্তকে ।"
গৌরবের কথায়, "গল্পটা 1950 সালের প্রেক্ষাপটে । গ্রামবাসীরা হঠাৎ ভাবছে ভূত আছে । অনেকে আবার ভাবছে পিশাচ আছে । আসল রহস্যটা কী ? আর সেই রহস্যের উদঘাটন করতে গ্রামে আসে চিত্ত আর বসন্ত । এরপর কী হবে সেটাই দেখার । এখানে আমার রানি দেবলীনা কুমার আর আমার বোন বিবৃতি চট্টোপাধ্যায় ।"
গৌরব আরও বলেন, "অনির্বাণ দা আর ঋত্বিক দা'র সঙ্গে কাজ করতে ভীষণ ভালো লাগছে । তার কারণ ওঁরা আমার স্ট্রাগল পিরিয়ডটা জানেন । থিয়েটার দিয়ে শুরু জয় আমার অভিনয়ের জার্নি । এঁদের কাজ দেখেই বড় হয়েছি আমি । কাজের ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস এঁরা, যেটা ভীষণ শিক্ষণীয় । খুব আগলে রেখেছেন আমাকে কালরাত্রির শুট চলাকালীন । এই ছবিটা আমার জীবনের বড় ব্রেক বা পাওয়া বলতে পারো । এত বড় রোল পেয়ে আমি আপ্লুত । এত গুণী মানুষগুলোর সঙ্গে ব্যাটিং করতে পারছি এটাই তো অনেক । এই ছবিটা ছোট বড় সকলের একসঙ্গে দেখার মতো । সকলের ভালো লাগবে ।"
প্রসঙ্গত, বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় মুখ গৌরব রায়চৌধুরী । বাংলা সিনেমায় তাঁর যতখানি কাজ করা উচিত ছিল ততখানি করেননি গৌরব । খুব কম সংখ্যক ছবিতেই দেখা গিয়েছে তাঁকে । অনেকের মুখেই বলতে শোনা যায় সোশাল মিডিয়ায় ফ্যান ফলোয়ার বেশি থাকলেই কাজের অফারের অভাব হয় না । গৌরবের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না । বিগত প্রায় কুড়ি বছর ধরে বাংলা বিনোদনের সঙ্গে যুক্ত তিনি । ধারাবাহিকে পরের পর কাজ করলেও সেভাবে জায়গা হয়নি সিনেমাতে ।
এই নিয়ে আক্ষেপ বা ক্ষোভ কোনওকালেই সামনে আনেননি অভিনেতা । কাজ করে গিয়েছেন নিজের চালে । নিজেকে সমৃদ্ধ করতে ব্রেক নেন মাঝে মাঝেই । সেই সময়ে বই পড়া থেকে নানা ভাষার সিনেমা দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন গৌরব । ফের ভালো সুযোগ এলে আদা জল খেয়ে রেডি হয়ে যান । ঠিক যেমনটা ঘটল 'কালরাত্রি'র ক্ষেত্রে । 'রঙ্কিনী ভবন'-এর সময়েই গৌরব ইটিভি ভারতকে জানিয়েছিলেন তিনি কোনও বড় রোলে শীঘ্রই ফিরবেন । কয়েক মাসের মধ্যেই হাজির 'কালরাত্রি'র খবর । আপাতত শুটিং শেষ করে দিনকয়েক জিরোবেন । ফের ফিরবেন আবারও কোনও চরিত্রে । আপাতত 'কালরাত্রি' মুক্তির অপেক্ষা ।