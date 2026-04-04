রাহুলের মৃত্যু ঘিরে ধোঁয়াশা, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল তারকাদের

রাহুলের মৃত্যু ঘিরে ধোঁয়াশা, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল তারকাদের
টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়ো থেকে প্রয়াত রাহুলের মৃত্যুর ন্যায়বিচার চেয়ে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল টলি তারকারা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 4, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 5:17 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 এপ্রিল: ছয়দিন কেটে গেলেও এখনও রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কারণ আসেনি সামনে ৷ একদিকে যখন রিজেন্ট পার্ক থানায় স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার অভিযোগ দায়ের করছেন তখন টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে প্রতিবাদ মিছিলে পা মিলিয়েছেন প্রয়াত রাহুলের বন্ধু-সহকর্মীরা ৷ উপস্থিত রয়েছেন গৌরব চক্রবর্তী, ঋত্বিক চক্রবর্তী , অনির্বাণ চক্রবর্তী, লগ্নজিতা, জুন মালিয়া, অরিন্দম শীল, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, ঋদ্ধিমা ঘোষ, ঋষি কৌশিক-সহ আরও অনেকেই ৷ উপস্থিত রয়েছেন, ইম্পা সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত, ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস-সহ আরও অনেকে ৷ এদিন কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন তারকারা ৷
প্রত্যেকের দাবি একটাই, এতদিন ধরে এতগুলো ভার্সন শোনা গিয়েছে ৷ কিন্তু আসল সত্যিটা কী, তা জানা দরকার ৷ আর সেই কারণেই এই প্রতিবাদ মিছিল ৷ যা শেষ হবে রাধা স্টুডিয়োতে ৷ এদিন তারকারা জানান, রাহুলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এত ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, কেন এতগুলো ন্যারোটিভ বেরিয়েছে, সত্যিটা কী সেটা জানার অধিকার সকলেরই আছে ৷
আসলে, রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যু, নাড়িয়ে দিয়েছে টলিপাড়াকে ৷ একদিকে শনিবার, আর্টিস্ট ফোরামের সদস্যদের সঙ্গে রিজেন্ট পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার ৷ পাশাপাশি, টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়ো থেকে বিকেল 4টের সময় প্রয়াত রাহুলের মৃত্যুর ন্যায়বিচার চেয়ে প্রতিবাদ মিছিলে সামিল টলি তারকারা ৷
ইম্পার সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছিলেন রাহুলের মৃত্যুর ন্যায় বিচার চাইতেই এই প্রতিবাদ মিছিল ৷ অন্যদিকে, শনিবার সকালে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস সোশাল মিডিয়ায় সকলের কাছে অনুরোধ রাখেন, এই প্রতিবাদ মিছিলে রাজনৈতিক রং যেন না লাগানো হয় ৷
তিনি লেখেন, "রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য আজ যে পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে সেটি কোনো রাজনৈতিক মিছিল নয়। এই পদযাত্রা আমাদের একজন সহশিল্পীর মৃত্যুর আসল কারণকে সামনে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা। তাই আপনাদের সকলের কাছে করজোড়ে অনুরোধ এতে কোনো রাজনৈতিক রং লাগাবেন না। আপনারা সকলে আসুন এই মৃত্যুর নেপথ্যের আসল কারণ খুঁজে বের করার লড়াইয়ে আমাদের সঙ্গী হন।"
অন্যদিকে, অভিনেতা ঋদ্ধি সেনও রাহুলের মৃত্যুর প্রতিবাদ নিয়ে যেন কোনও রাজনৈতিক খেলা না হয় ৷ তিনি লেখেন, "যারা আজকে মিছিলে হাঁটবেন তারা অধিকাংশই যাচ্ছেন তাদের পছন্দের মানুষটার অসময়ে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারছেন না বলে এবং তার নামে করা মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে l কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন যে রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া এবং রাজনৈতিক সুবিধে চাওয়া কিছু মানুষ উপস্থিত থাকবেন এই মিছিলে, এই মিছিলে স্বার্থপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রবেশ নিষেধ করাও একটা প্রতিবাদ,রাহুল দা চিরকাল সুবিধেবাদী রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়নি,আপনারাও দেবেন না,সেটাই হবে রাহুল দা কে প্রকৃত সম্মান জানানো ৷"