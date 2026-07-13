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ড. অ্যালান গ্র্যান্টের চরিত্রে কেড়েছিলেন মন ! প্রয়াত 'জুরাসিক পার্ক' খ্যাত অভিনেতা স্যাম, শোকপ্রকাশ অনুপমের

'জুরাসিক পার্ক' সিনেমায় স্যাম খ্যাতি অর্জন করেন ৷ পরবর্তীতে 'জুরাসিক পার্ক 3' ও 'জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ডমিনিয়ন' সিনেমাতেও একই চরিত্রে অভিনয় করেন।

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প্রয়াত 'জুরাসিক পার্ক' খ্যাত অভিনেতা স্যাম (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 13, 2026 at 1:41 PM IST

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হায়দরাবাদ, 13 জুলাই: 'জুরাসিক পার্ক' (Jurassic Park) সিনেমার সিরিজে ড. অ্যালান গ্রান্টের আইকনিক চরিত্রে অভিনয় করা নিউজিল্যান্ডের অভিনেতা স্যাম নিল (Sam Neill) প্রয়াত হয়েছেন ৷ মৃত্যুকালে অভিনেতার বয়স হয়েছিল 78 বছর ৷ তাঁর মৃত্যুর খবরে শোকপ্রকাশ করেছেন অভিনেতা অনুপম খের (Anupam Kher) ৷

প্রয়াত অভিনেতা স্যাম নিল

অভিনেতার মৃত্যুর খবর সোশাল মিডিয়ায় বিবৃতির মাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন পরিবারের সদস্যরা ৷ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "অত্যন্ত গভীর বেদনার সঙ্গে স্যাম নিল-এর পরিবার তাঁর মৃত্যুর খবর জানাচ্ছে ৷ তিনি সোমবার অর্থাৎ 13 জুলাই অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর সময় পরিবারের সদস্যরা তাঁর পাশে ছিলেন ৷ তিনি সেই মর্যাদাপূর্ণ ভাবমূর্তি বজায় রেখেই বিদায় নিয়েছেন, যা তাঁর সমগ্র জীবনজুড়ে অটুট ছিল।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "এই মৃত্যু ছিল আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ৷ তবে স্বস্তির বিষয় হল যে স্যাম ক্যানসারমুক্ত ছিলেন। সেন্ট ভিনসেন্ট প্রাইভেট হাসপাতালের কর্মীরা যে অসাধারণ সেবা ও যত্ন প্রদান করেছেন, তার জন্য পরিবার তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে জানানো হবে ৷ তবে আপাতত, এই অপূরণীয় ক্ষতির মুহূর্তে পরিবারের গোপনীয়তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমরা সকলের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

অভিনেতা স্যামের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ অনুপম খেরের

সোশাল মিডিয়ায় স্যামের সঙ্গে তোলা একটি ছবি শেয়ার করেন অনুপম ৷ ক্যাপশনে লেখেন, "অসাধারণ অভিনেতা #SamNeill-এর প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই সাক্ষাতের পর আমার স্মৃতিতে কেবল একজন বিখ্যাত অভিনেতার ছবিই নয়, বরং সেই পরিচিত মুখের আড়ালে থাকা এক উষ্ণ, মার্জিত ও অমায়িক মানুষের প্রতিচ্ছবিও অমলিন হয়ে আছে।"

অনুপম আরও লেখেন, "কয়েক দশক ধরে আমি তাঁর অসাধারণ কর্মজীবন অনুসরণ ও উপভোগ করেছি। 'মাই ব্রিলিয়ান্ট ক্যারিয়ার' (My Brilliant Career) ও 'দ্য পিয়ানো' (The Piano) থেকে শুরু করে 'জুরাসিক পার্ক' (Jurassic Park), 'দ্য হান্ট ফর রেড অক্টোবর' (The Hunt for Red October)-এমন আরও অনেক স্মরণীয় কাজের মাধ্যমে তিনি প্রতিটি চরিত্রে বুদ্ধিমত্তা, মর্যাদা এবং এক বিরল ও শান্ত দৃঢ়তার ছাপ রেখেছেন। কিছু অভিনেতা তাঁদের অভিনয় দিয়ে মুগ্ধ করেন। আবার কিছু মানুষ তাঁদের উপস্থিতি দিয়ে হৃদয় ছুঁয়ে যান। স্যাম নিল এই উভয় ক্ষেত্রেই ছিলেন অনন্য। চলচ্চিত্র জগৎ একজন অসাধারণ শিল্পীকে হারাল আর পৃথিবী হারাল এক চমৎকার ও সজ্জন ব্যক্তিকে। শান্তিতে ঘুমান, প্রিয় স্যাম। আপনার কাজ এবং আপনার সেই উষ্ণ ব্যক্তিত্ব চিরকাল বেঁচে থাকবে। ওম শান্তি।"

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে স্যাম নিল-এর লড়াই

স্যাম নিল পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে 'নন-হজকিন লিম্ফোমা'র বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এক পুরোনো সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন যে, কেমোথেরাপি কাজ করা বন্ধ করে দেওয়ার পরেও তিনি ক্যান্সার থেকে সেরে উঠেছিলেন। চলতি বছরের এপ্রিলে অস্ট্রেলিয়ার একটি টিভি সাক্ষাৎকারে স্যাম নিল জানান যে তিনি এখন ক্যান্সারমুক্ত। অভিনেতা জানান, একটি বিশেষ জিন থেরাপির কল্যাণে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৷ এই থেরাপিটি তাঁর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে (ইমিউন সিস্টেম) পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত করেছিল। অভিনেতা আরও জানান যে, এক পর্যায়ে তাঁর কেমোথেরাপি চিকিৎসা আর কাজ করছিল না। তিনি বলেন, "আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম এবং মনে হচ্ছিল যেন আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে-যা অবশ্যই কোনও কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ছিল না।"

স্যাম নিল-এর কেরিয়ার

স্যার নাইজেল জন ডারমট 'স্যাম' নিল-এর জন্ম 1946 সালের 14 সেপ্টেম্বর ৷ তিনি ছিলেন একজন নিউজিল্যান্ডীয় অভিনেতা ও উদ্যোক্তা। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত তাঁর কর্মজীবনে তিনি স্বাধীন সিনেমা এবং ব্লকবাস্টার-উভয় ধরনের ছবিতেই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁকে একজন "আন্তর্জাতিক মানের শীর্ষস্থানীয় অভিনেতা" হিসেবে গণ্য করা হতো ৷

1977 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'স্লিপিং ডগস' (Sleeping Dogs) সিনেমায় অভিনয়ের মাধ্যমে স্যাম প্রথম পরিচিতি লাভ করেন। এরপর তিনি 'অ্যাটাক ফোর্স জেড' (1982), 'ডেড কাম' (1989), 'দ্য পিয়ানো' (1993), 'ইন দ্য মাউথ অফ ম্যাডনেস' (1994) এবং 'ইভেন্ট হরাইজন' (1997)-এর মতো সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। 'জুরাসিক পার্ক' (1993) সিনেমায় ড. অ্যালান গ্র্যান্টের চরিত্রে অভিনয়ের সুবাদে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তারকা হয়ে ওঠেন ৷ পরবর্তীতে 'জুরাসিক পার্ক 3' (2001) এবং 'জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ডমিনিয়ন' (2022) সিনেমাতেও তিনি একই চরিত্রে অভিনয় করেন।

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ANUPAM KHER ON SAM NEILL DEATH
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স্যাম নিল অনুপম খের
JURASSIC PARK ACTOR SAM NEILL DIES

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