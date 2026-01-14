লক্ষ্য মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা ! 'জুনিয়র মিস ইন্ডিয়া' জিতে কী বলছেন মালদার মেয়ে প্রিন্সিপ্রিয়া ?

লক্ষ্য মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা ! 'জুনিয়র মিস ইন্ডিয়া' জিতে কী বলছেন মালদার মেয়ে প্রিন্সিপ্রিয়া ?
সারা দেশের 175 জন প্রতিযোগীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জুনিয়র মিস ইন্ডিয়া (Junior Miss India) শিরোপা পেয়েছে মালদার এই কিশোরী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 14, 2026 at 5:34 PM IST
মালদা, 14 জানুয়ারি: ছোট্ট শহর ৷ ছোট্ট একটি মেয়ে ৷ কিন্তু স্বপ্নটা বিশাল ৷ পাঁচ বছর বয়স থেকেই র্যাম্পে হাঁটার অভ্যেস তার ৷ এভাবেই একের পর এক প্রতিযোগিতা পেরিয়ে এবার দেশের সেরা সে ৷ 6 থেকে 8 জানুয়ারি রাজস্থানের জয়পুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্তরের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় সারা দেশের 175 জন প্রতিযোগীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এবারের জুনিয়র মিস ইন্ডিয়া (Junior Miss India) শিরোপা পেয়েছে প্রিন্সিপ্রিয়া ভৌমিক (Principriya Bhowmick) ৷ তার এই সাফল্যে খুশির হাওয়া পরিবারে, গর্বিত মালদাবাসীও ৷
মালদা শহরের 3 নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনির বাসিন্দা প্রিন্সিপ্রিয়া ৷ বাবা সুরজিৎ ভৌমিক পেশায় ব্যবসায়ী ৷ বাড়ির নীচেই নির্মাণ সামগ্রীর দোকান তাঁর ৷ মা পূর্ণিমা ভৌমিক চক্রবর্তী গৃহবধূ হলেও একাধিক কাজে যুক্ত ৷ শহরের নামী ইংরেজি মাধ্যমের একাদশের ছাত্রী প্রিন্সিপ্রিয়া ৷ বড় দিদি একটি নামী বেসরকারি সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার ৷ বর্তমানে গুরুগ্রামে কর্মরত ৷ 5 থেকে 16 বছর বয়সী বিভাগে গত ৮8 জানুয়ারি প্রিন্সিপ্রিয়াকে দেশের সেরা সুন্দরী নির্বাচিত করেছেন কৃতি রাঠোর, শেফালি সুদ, রিভা আরোরা, শোভা গোরি, উন্নতি সিং, অলোক শ্রীবাস্তব, ড. প্রশান্ত চৌবের মতো খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বরা ৷
সুন্দরী প্রতিযোগিতার জার্নি
মঙ্গলবার রাতেই মালদা ফিরেছে প্রিন্সিপ্রিয়া ৷ ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে সে জানায়, "বাড়ি ফেরার পর থেকেই চারদিক থেকে প্রশংসা পাচ্ছি ৷ খুব ভালো লাগছে ৷ জুমি লাক্সের তরফে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ এটি জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা ৷ 26টি রাজ্য থেকে 175 জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ৷ প্রতিযোগিতার জন্য তিনদিন ধার্য হয়েছিল ৷ প্রথম দিন শুধুমাত্র প্র্যাকটিশ সেশন ছিল ৷ দ্বিতীয় দিন ছিল কালচারাল রাউন্ড ৷ সেদিন আমি বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম ৷ বাংলার নবান্ন উৎসব ছিল আমার বিষয় ৷ দ্বিতীয় দিনের প্রতিযোগিতায় আমি ফার্স্ট রানার আপ হই ৷ তৃতীয় দিনের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় আমি জয়লাভ করি ৷ সেদিন একটি ডিজাইনার ড্রেস রাউন্ডের সঙ্গে নিজের তৈরি গাউন পরে আমাকে র্যাম্পে হাঁটতে হয়েছে ৷ তবে এই প্রতিযোগিতায় কোনও প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল না ৷"
স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে পড়াশোনা
প্রিন্সিপ্রিয়া আরও জানায়, "বাড়ি ফেরার পর থেকেই মুহুর্মুহু ফোন আসছে ৷ স্কুলের বন্ধুরা, শিক্ষকরাও মুখিয়ে রয়েছেন আমি কবে স্কুল যাব ৷ প্রত্যেকেই ভীষণ খুশি ৷ আমার পরিবারও খুব আনন্দে রয়েছে ৷ পাড়া-প্রতিবেশীরাও ভীষণ খুশি আমার সাফল্যে ৷ আমি কোনওদিনই পড়াশোনাকে চাপ হিসাবে দেখিনি ৷ পড়াশোনার সঙ্গে আমি আমার এই স্বপ্নকে সঙ্গে নিয়ে চলি ৷ এটা আমার ভালোবাসার জায়গা ৷ পরিবারও সবসময় আমার পাশে রয়েছে ৷
আগামীর লক্ষ্য
প্রিন্সিপ্রিয়ার কথায়, "আমার লক্ষ্য মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় মালদা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করা ৷ তারপর মিস ইন্ডিয়া হিসাবে মিস ইউনিভার্সে প্রতিনিধিত্ব করা ৷ তার জন্য প্রস্তুতি চলছেই ৷ দিদি আর মায়ের খুব ইচ্ছে ছিল, আমি মিস ইন্ডিয়া, মিস ইউনিভার্সের মতো প্রতিযোগিতায় অংশ নিই ৷ অবশেষে তার প্রাথমিক পর্যায় সফল হয়েছি ৷"
মূলত, মায়ের তত্ত্বাবধানেই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় উত্তরণ প্রিন্সিপ্রিয়ার ৷ পূর্ণিমাদেবী বলেন, "মেয়ের সঙ্গে আমি জয়পুরে ছিলাম ৷ বুঝতে পারছিলাম না, কী হয়ে গেল ৷ যে স্বপ্নটা আমি এতদিন ধরে দেখছিলাম, সেটা যে চোখের সামনে পূর্ণ হয়ে গেল, বুঝতে পারছিলাম না ৷ এখনও একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছি ৷ বিভিন্ন ইভেন্টে অনেক বাচ্চা আমার হাত দিয়ে সাফল্য পেয়েছে ৷ কিন্তু আমারই মেয়ে যখন এত বড় একটা প্ল্যাটফর্মে গিয়েছে তখন মা হিসাবে একটু উৎকণ্ঠা তো কাজ করেই ৷ জুরিরা সব কিছু নিখুঁতভাবে দেখছিলেন ৷ গত তিন মাস ধরে ওদের যে ক্লাস চলছিল, সেটাও দেখছিলেন ৷ যখন মেয়ের নাম জুনিয়র মিস ইন্ডিয়া হিসাবে ঘোষিত হল, আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছিল ৷ সবাই যখন আমার মেয়ের প্রশংসা করছিলেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কীভাবে কী হয়ে গেল ৷"
মডেলিং মানেই কী ছোট পোশাক পরে ব়্যাম্পে হাঁটা ? পূর্ণিমাদেবীর কথায়, "অনেক মানুষের ধারণা, ছোট জামাকাপড় পরে হাঁটা মানেই মডেলিং৷ কিন্তু মডেলিং আসলে নিজের আত্মবিশ্বাসকে বাড়ানো ৷ বাচ্চাদের ভুলভ্রান্তি হবেই ৷ সেই ভুলগুলি শুধরে তাকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ৷ বড় মেয়ে বাইরে থাকে ৷ ওরও স্বপ্ন ছিল নাচ নিয়ে কিছু একটা করবে ৷ কিন্তু আমরা মধ্যবিত্ত পরিবার ৷ তাই ইঞ্জিনিয়ারিং এবং তারপর চাকরি করাটাই বড় মেয়ে হিসাবে ও বেছে নিয়েছে ৷ ছোট মেয়েকে নিয়ে আরও অনেক স্বপ্ন রয়েছে ৷ তার জন্য আমরা সবসময় ওর পাশে রয়েছি ৷ আপাতত মিস ইন্ডিয়ার জন্য এখন দু’বছরের প্রস্তুতি চলবে ৷ তাছাড়া ও অনেক অফার পেয়েছে ৷ সেটা নিয়েও ভাববে ৷" বাবা হিসাবে গর্বিত সুরজিৎ বাবুও ৷ তাঁর দুই মেয়েই যাতে আগামীতে আরও বড় জায়গায় যেতে পারে সেই স্বপ্নই দেখেন বাবা হিসাবে ৷