শুটিং সেটে চোট পেলেন জুনিয়র এনটিআর, কী পরামর্শ চিকিৎসকের ?

শুটিং সেটে চোট পেলেন জুনিয়র এনটিআর, কী পরামর্শ চিকিৎসকের ?
প্রশান্ত নীল পরিচালিত 'ড্রাগন'-এ অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিংয়ের সময় সোমবার সন্ধ্যায় আহত হন জুনিয়র এনটিআর। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই চিন্তিত হয়ে পড়েন অনুরাগীরা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 12:35 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 জুলাই: শুটিং করতে গিয়ে কাঁধে চোট পেয়েছেন তেলুগু সুপারস্টার জুনিয়র এনটিআর (Jr NTR) ৷ তাঁকে ছয় থেকে আট সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা ৷ প্রশান্ত নীল পরিচালিত 'ড্রাগন'-এ অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিংয়ের সময় সোমবার সন্ধ্যায় আহত হন জুনিয়র এনটিআর। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই চিন্তিত হয়ে পড়েন অনুরাগীরা ৷ এরপর জুনিয়র এনটিআরের টিম অভিনেতার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমরা সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও পরিস্থিতি নেই। পুঙ্খানুপুঙ্খ মেডিকেল পরীক্ষার পর, চিকিৎসকদের দল তাঁকে ছয় থেকে আট সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে তিনি সুষ্ঠুভাবে ও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন।" বিবৃতিতে আরও জানানো হয় যে জুনিয়র এনটিআরের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে ৷ তাঁর স্বাস্থ্য ও কাজে ফেরার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক তথ্য যথাযথ মাধ্যমের সাহায্যে জানানো হবে। এছাড়া, তাঁর টিম সংবাদমাধ্যম ও অনুরাগীদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে যে অভিনেতার স্বাস্থ্য নিয়ে যেন কোনও গুজব ছড়ানো না হয় ৷ পাশাপাশি সবার প্রার্থনা ও অব্যাহত সমর্থনের জন্য তারা ধন্যবাদ জানিয়েছে।
We regret to inform everyone that Mr. NTR ( @tarak9999 ) sustained an unfortunate shoulder injury earlier this evening.— .... (@ynakg2) July 27, 2026
Following a thorough medical evaluation, the team of doctors headed by Dr. J. Madhusudan Rao and Dr. R. A. Purnachandra Tejaswi has advised complete rest for… pic.twitter.com/AlusvIHGIx
অভিনেতার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত খবর প্রকাশ পাওয়ার পরপরই সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীরা তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন ৷ #GetWellSoonNTR হ্যাশট্যাগ দ্রুত ট্রেন্ডিং হতে শুরু করে ৷ এমনকী, তারকারাও জুনিয়র এনটিআরের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন ৷ সঙ্গীত পরিচালক এস. থামান 'এক্স' হ্যান্ডেলে এক আবেগঘন বার্তা শেয়ার করে লেখেন, "আন্না সর্বদা সবটুকু ভালোবাসার যোগ্য। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আমাদের সবার প্রার্থনা তাঁর জন্য প্রয়োজন। আসুন আমরা সবাই অভিনেতার জন্য প্রার্থনা করি।"
#Tarak Anna Deserves All the Love always ♥️🥹— thaman S (@MusicThaman) July 27, 2026
Wish him the Super Speed Recovery ❤️🩹 @tarak9999 Needs all over Prayers
Let’s Pray Hard pic.twitter.com/U22VCb2kTn
পরিচালক গোপীচাঁদ মালিনেনিও অভিনেতার সুস্থতা কামনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন ৷ আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।" পরিচালক ববি কোলি অভিনেতা আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবেন, এমন প্রার্থনা করেছেন। তিনি লেখেন, "দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, প্রিয় দাদা। আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ও উদ্দীপনা নিয়ে আপনাকে আবার দেখার অপেক্ষায় রইলাম। আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসুন, লুগার (LUGER)!"
Get well soon @tarak9999 garu ..Wishing you a speedy recovery ❤️— Gopichandh Malineni (@megopichand) July 27, 2026
কাজের ক্ষেত্রে, জুনিয়র এনটিআর সম্প্রতি পরিচালক ত্রিবিক্রম শ্রীনিবাসের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী যৌথ কাজের কথা ঘোষণা করেছেন। সিনেমার প্রথম ঝলক বা 'ফার্স্ট লুক' প্রকাশের সময় অভিনেতা লিখেছেন, "শিবের পুত্র। পার্বতীর গর্ব। চিরন্তন সেনাপতি। এবং, আবারও ত্রিবিক্রমের সঙ্গে।" পৌরাণিক কাহিনি-অনুপ্রাণিত এই সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা করছেন অনিরুদ্ধ রবিচন্দর।
এই প্রজেক্ট ছাড়াও জুনিয়র এনটিআর এখন 'ড্রাগন' (Dragon) সিনেমার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রশান্ত নীল পরিচালিত এই পিরিয়ড অ্যাকশন ড্রামা 2027 সালের 11 জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। 1967 সালের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই সিনেমা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবৈধ আফিম ব্যবসার কাহিনি নিয়ে আবর্তিত ৷ এতে জুনিয়র এনটিআরকে 'আফগান ট্রেডিং কোম্পানি'র প্রধান বা 'অ্যাসাসিন-ইন-চিফ'-'লুগার' (Luger)-এর ভূমিকায় দেখা যাবে।
সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন অনিল কাপুর, রুক্মিণী বসন্ত, বিজু মেনন, আশুতোষ রানা ও খুশবু সুন্দর ৷ সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রবি বাসুর। মিথ্রি মুভি মেকার্স ও এনটিআর আর্টস-এর প্রযোজনায় 'ড্রাগন' তেলুগু, হিন্দি, তামিল, কন্নড় ও মালয়ালম ভাষায় মুক্তি পাবে।