'তোমার অনুপস্থিতি বিশাল শূন্যতা তৈরি করেছে'..., কার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন জুনিয়র এনটিআর ?

'তোমার অনুপস্থিতি বিশাল শূন্যতা তৈরি করেছে'..., কার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন জুনিয়র এনটিআর ?
ভারাক্রান্ত মনে জুনিয়র এনটিআর প্রিয় পোষ্যের সঙ্গে কাটানো নানা মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে লেখেন, "তোমার অনুপস্থিতি এক বিশাল শূন্যতা তৈরি করেছে ৷"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 10:19 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 অগস্ট: কিছুদিন আগেই কাঁধের সফল অস্ত্রোপচার সেরে বাড়িতে ফিরেছেন দক্ষিণী সুপারস্টার জুনিয়র এনটিআর (Jr NTR) ৷ তার কয়েকদিনের মধ্যেই প্রিয়জনকে হারালেন অভিনেতা ৷ বুধবার সকালে, সোশাল মিডিয়ায় তিনি জানালেন, তাঁর প্রিয় পোষ্য সকলের ভালোবাসাকে পিছনে ফেলে মেঘেদের দেশে পাড়ি দিয়েছে ৷ ভারাক্রান্ত মনে জুনিয়র এনটিআর প্রিয় পোষ্যের সঙ্গে কাটানো নানা মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে লেখেন, "তোমার অনুপস্থিতি এক বিশাল শূন্যতা তৈরি করেছে ৷"
জুনিয়র এনটিআরের পোস্ট
এদিন 'আরআরআর' অভিনেতা পোষ্য বাঘিরার ছবি শেয়ার করে লেখেন, "তুমি আমার জীবনে এসেছিলে এক সঙ্গী হয়ে ৷ আর নীরবে হয়ে উঠেছিলে পরিবারেরই একজন ৷ ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা, দুষ্টুমি আর এমন এক প্রশান্তিতে আমার দিনগুলো ভরিয়ে দিয়েছিলে যা কেবল তুমিই দিতে পারতে। তোমার অনুপস্থিতি এক বিশাল শূন্যতা তৈরি করেছে ঠিকই, কিন্তু তোমার রেখে যাওয়া ভালোবাসার গভীরতাও কম নয়। আমাকে বেছে নেওয়ার জন্য, আমার পাশে চলার জন্য এবং এই চারটে বছরকে অসীম সুন্দর করে তোলার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। মুক্ত হয়ে ছুটে বেড়াও, আমার ছোট্ট সোনা। তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি আর ভবিষ্যতেও তা অটুট থাকবে।"
অভিনেতার মন খারাপে পরিবারের পাশাপাশি সহানুভূতি দেখিয়েছেন অনুরাগীরা ৷ প্রত্যেকেই অভিনেতাকে শক্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ৷
অস্ত্রোপচার জুনিয়র এনটিআরের
জানা যায়, আপকামিং সিনেমা 'ড্রাগন' (Dragon)-এর একটি হাই-ভোল্টেজ অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করার সময় তিনি ডান কাঁধে গুরুতর চোট পান। হাসপাতালে ভর্তি হলে চিকিৎসকা দ্রুত অস্ত্রোপচারের উপদেশ দেন ৷ এরপর হায়দরাবাদের সিকন্দরাবাদের কিমস হাসপাতালে (KIMS Hospitals) 12 অগস্ট ডক্টর আর এ পূর্ণচন্দ্র তেজস্বী, ডক্টর নিতিন বেজ্জঙ্কি, ডক্টর মধুসূদন রাও এবং ডক্টর শ্রীনিবাস রাও সুরপানেনির মতো বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জনদের তত্ত্বাবধানে এই অপারেশন হয়। চিকিৎসকদের মতে, পুরোপুরি স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে তার 2 থেকে 3 মাস সময় লাগবে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসকদের কড়া নজরদারিতে একটি নির্দিষ্ট রিহ্যাবিলিটেশন ও ফিজিওথেরাপির মধ্যে থাকবেন।
অভিনেতার আপকামিং সিনেমা
কেজিএফ ও সালার খ্যাত প্রশান্ত নীলেকর পরিচালনায় আসছে ড্রাগন ৷ অ্যাকশন থ্রিলারে জুনিয়র এনটিআর 'লুগার' (Luger) নামক এক এজেন্টের চরিত্রে অভিনয় করছেন। নায়িকা হিসেবে থাকছেন রুক্মিণী বসন্ত। এছাড়া অনিল কাপুর এবং বিজু মেনন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন। সিনেমাটি আগামী বছর 11 জুন মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ৷
এছাড়া তালিকায় রয়েছে দেবরা: পার্ট 2 (Devara: Part 2)পরিচালক কোরাতলা শিবা। ত্রিবিক্রম শ্রীনিবাস পরিচালিত আরও একটি সিনেমা ৷ এই সিনেমার নাম এখনও ঠিক হয়নি ৷