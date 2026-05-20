প্রশান্ত নীলের মাফিয়া দুনিয়ায় জন্ম 'ড্রাগন' জুনিয়র এনটিআরের, চমক রঘুবীর রাথোড় চরিত্রে

জুনিয়র এনটিআর ও প্রশান্ত নীল জুটি হাজির 'ড্রাগন' সিনেমার ঝলক নিয়ে ৷ জুনিয়র এনটিআর-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রাতে নির্মাতারা এর প্রথম ঝলক প্রকাশ করেছেন।

'ড্রাগন' জুনিয়র এনটিআরের প্রথম ঝলক (পোস্টার)
Published : May 20, 2026 at 8:56 AM IST

হায়দরাবাদ, 20 মে: 'সালার' ও 'কেজিএফ' খ্যাত পরিচালক প্রশান্ত নীলের সঙ্গে জুনিয়র এনটিআর জুটির সিনেমা দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন অনুরাগীরা ৷ এতদিন ধরে এই প্রোজেক্টের কী নাম ছিল, তা জানা যায়নি ৷ অবশেষে জুনিয়র এনটিআর-এর জন্মদিনে প্রকাশ্যে এসেছে সিনেমার নাম ও অভিনেতার প্রথম ঝলক ৷ 'এনটিআর-নীল' নামে পরিচিত এই সিনেমার নাম রাখা হয়েছে 'ড্রাগন'। মঙ্গলবার রাতে নির্মাতারা সিনেমাটির প্রথম ঝলক প্রকাশ করেন ৷ যেখানে এনটিআরকে দেখা গিয়েছে দুর্দান্ত অ্যাকশন-প্যাকড অবতারে ৷

'ড্রাগন'-এর প্রথম ঝলক প্রকাশ্যে

মঙ্গলবার রাতে, 'মৈত্রী মুভি মেকার্স' তাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলোতে 'ড্রাগন'-এর আনুষ্ঠানিক ঝলক (Glimpse) প্রকাশ করেছে ৷ অভিনেতা ও পরিচালকও এই ঝলক শেয়ার করেছেন তাঁদের সোশাল মিডিয়া পেজে ৷ 'ড্রাগন'-এর এই ঝলককে মূলত সিনেমার চরিত্রগুলোর পরিচিতিমূলক ভিডিয়ো বলা যেতে পারে ৷ যে ভিডিয়োর শেষে, বলিউড তারকা অনিল কাপুর দুর্দান্ত ও শক্তিশালী পুলিশ চরিত্রে নজর কাড়েন ৷ চার মিনিট আঠাশ সেকেন্ডের এই প্রি-টিজার বা ঝলক ভারতের ইতিহাস এবং স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-পরবর্তী আফিম শিল্পের প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছে।

আফিম ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যুক্ত খলনায়কদের রাজত্বে, জুনিয়র এনটিআরকে দেখা যায় এক নির্মম ঘাতকের ভূমিকায়। এই ঝলকের এক দৃশ্যে, অভিনেতাকেই দেখা যায় লাশের স্তূপের মাঝে একটি পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে। এনটিআরকে দেখা যায় দুহাতে বন্দুক চালিয়ে একের পর এক দুষ্টের সঙ্গে একাই মোকাবিলা করতে ৷ এই দৃশ্য অনেক অনুরাগীদের 'সালার'-এর কয়লা খনি এবং 'কেজিএফ'-এর স্বর্ণ খনির দৃশ্যপটের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। এই টিজারটিতে পরিচালক নীলের সিনেমা তৈরির দক্ষতা ও পর্দায় রঙের বিন্যাসের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়েছে।

এনটিআর (NTR) ছাড়াও, এই ঝলকে সিনেমার আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন-বিজু মেনন, রুক্মিণী বসন্ত, খুশবু সুন্দর, গুরু সোমাসুন্দরাম, রাজীব কনাকালা, আশুতোষ রানা, অংশুমান পুষ্কর, সিদ্ধান্ত গুপ্ত, প্রভাস শ্রীনু, শত্রু, শিবা এবং ভীমল জিৎ ওবেরয়-সহ আরও অনেকে ৷

'ড্রাগন'-এর ঝলক দেখে অনুরাগী প্রতিক্রিয়া

অনেক অনুরাগী সিনেমার প্রথম ঝলক দেখেই একে 'ব্লকব্লাস্টার' খেতাব দিয়ে ফেলেছেন ৷ পাশাপাশি, জুনিয়র এনটিআরের লুক ও শারীরিক গঠন বেশ প্রশংসিত হয়েছে অনুরাগীদের দরবারে ৷ এক নেটিজেন লিখেছেন, "এনটিআর কেবল অভিনয় করছেন না এই সিনেমায়, তিনি যেন এই চরিত্রের মধ্যেই বেঁচে আছেন।" আরেকজন মন্তব্য করেছেন, "KGF-এ ছিল রকি, Salaar-এ ছিল দেবা... আর এখন এল 'ড্রাগন'।" রূপোলি পর্দায় পরিচালক প্রশান্ত নীল যে জগতটি তৈরি করেছেন, তার জন্যও নেটিজেনরা প্রশংসা করেছেন ৷

অভিনেতা জুনিয়র এনটিআর অভিনীত 'ড্রাগন' সিনেমার বহু প্রতীক্ষিত এক ঝলক অভিনেতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। সিনেমাটি 2027 সালের 11 জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। 'ড্রাগন' যৌথভাবে প্রযোজনা করেছেন নন্দামুরি কল্যাণ রাম, নবীন ইয়ারনেনি, ওয়াই. রবি শঙ্কর এবং কোসারাজু হরিকৃষ্ণ-'মৈত্রী মুভি মেকার্স' ও 'এনটিআর আর্টস'-এর ব্যানারে।

