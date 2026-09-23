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94-তেও থামেনি কলম, বহুগুণের অধিকারী 'জন্মভূমি'র পিসিমা মিতা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটা বিকেল

Mita Chatterjee Interview:বাংলা বিনোদন দুনিয়ার জনপ্রিয় মানুষ মিতা চট্টোপাধ্যায়। 'জন্মভূমি' ধারাবাহিকের পিসিমার সঙ্গে একটা বিকেল কাটল ইটিভি ভারতের।বর্ষীয়ান অভিনেত্রীর সঙ্গে আড্ডা দিলেন প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্ত।

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 5:16 PM IST

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কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: বয়স তাঁর কাছে কেবলই একটি সংখ্যা। জীবনটাকে আজও প্রতিদিন শুরু থেকেই শুরু করেন তিনি। 94-তেও নিয়মিত লেখেন। লিখতে লিখতে গড়িয়ে যায় রাত। থামে না কলম। পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশের পাশাপাশি বই প্রকাশ- লক্ষ্য এখন এটাই। পর্দায় আর মুখ দেখানো হয় না 'পিসিমা'র। তাতে কী? তাঁর জনপ্রিয়তা আজও আকাশছোঁয়া। আজও কেউ ভোলেনি পর্দার পিসিমাকে।

টালিগঞ্জের ম্যুর অ্যাভিনিউতে ঢুকে 'জন্মভূমি'র পিসিমার বাড়ি কোনদিকে জিজ্ঞেস করলে এক সেকেন্ডে বলে দিলেন স্থানীয় এক ভদ্রলোক। হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি। নেমপ্লেটে লেখা দুটি নাম রাজবৈদ্য কবিরাজ, প্রভাকর চ্যাটার্জি। গাছপালায় ঘেরা বড় গেটওয়ালা হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি। গেটের বাইরে থেকে উঁকি মারতেই দেখলাম বসে আছেন তিনি। পরনে পাট ভাঙা ঘিয়ে-হলুদ কম্বিনেশনের কাঞ্জিভরম শাড়ি। মাথা অবধি ঘোমটা টানা। কপালে কালো টিপ। ঠোঁটের কোণের মিষ্টি হাসিটি তাঁর পরিপাটি সাজটিকেও ছাপিয়ে যায়।

jonmobhumi-serial-fame-mita-chatterjee-opens-up-about-her-tollywood-journey-uttam-kumar-and-life-goals
যুবতী মিতা চট্টোপাধ্যায় (সংগৃহীত)

কথা শুরু হল। উঠে এলো তাঁর অভিনয়ের দীর্ঘ সফরের কথা, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যজীবনের কথা। তাঁর সুপ্ত প্রতিভা আছে আরও। জানা গেল ধীরে ধীরে। অভিনয়ের দীর্ঘ কেরিয়ারে মিতা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গী হয়েছেন বাংলা সিনেমা ও নাট্যজগতের একাধিক কিংবদন্তি শিল্পী। উত্তমকুমারের পরিবারের সঙ্গেও তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ছোটবেলা থেকেই উত্তমকুমারের বাড়িতে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। সেই বাড়ির সকলেই তাঁকে স্নেহ করতেন।

মহানায়কের স্মৃতিচারণা করে মিতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "উনি ছিলেন সোনার নায়ক। যদিও তখন সোনা-রুপোর তারতম্য করার ক্ষমতা আমার ছিল না। অনেক অল্প বয়স থেকেই ওই বাড়িতে আমার যাতায়াত। আসলে আমার বাবার সঙ্গে উত্তম দা'র বাবা সাতকড়ি জ্যাঠামশাইয়ের খুব ভাব ছিল। সেই সূত্রেই আমি যেতাম। ওদের বাড়ি গিরীশ মুখার্জি রোডে, আর আমার বাড়ি ছিল হরিশ মুখার্জি রোডে। মানে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। মাঝেমাঝেই সন্ধেবেলা যেতাম। গল্প, আড্ডা হত। মুড়ি, হালুয়া খাওয়া হত। উত্তম দা, বরুণ দা, তরুণ দা সকলের সঙ্গেই আমার ভাব ছিল। কী আন্তরিক ছিলেন জ্যাঠাইমা। একটা মস্ত উঠোন ছিল ওদের বাড়িতে। একটা বড় চৌবাচ্চা। দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাদা আকাশের দিকে তাকিয়ে উড়োজাহাজ দেখতেন। হয়তো দেখতেন আর ভাবতেন কবে ওই উচ্চতায় উঠবেন। সত্যিই উঠেছিলেন।..."

তিনি আরও বলেন, "একদিন দাদাদের বাড়িতে গিয়েছি। তখন আমি বিভিন্ন জায়গায় নাচ করছি। কীভাবে জানি না দাদার কাছে একটা প্রথম সারির দৈনিক কাগজ এসে পৌঁছায়, আর তাতে অনেক খ্যাতনামাদের পাশে আমার ছবি তিনি আবিস্কার করেন। আর সেটা দেখে তাঁর সে কী আনন্দ! বলেন, আমাদের বাড়ির মুড়ি-হালুয়া খাওয়া সেই বাচ্চা মেয়েটার মধ্যে এত ট্যালেন্ট! কত বড় মানসিকতার মানুষ ছিলেন এর থেকেই বোঝা যায়। অন্যকে প্রশংসা করতেও বড় মনের দরকার লাগে।"

তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি কীভাবে আসেন অভিনয়ে? পরিবারের বাধা ছিল কোনও? অভিনেত্রী বলেন, "না আমার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়নি। আমি শিশু শিল্পী হিসেবে কাজ শুরু করি। প্রায় চল্লিশের দশক থেকেই আমি কাজ শুরু করি। কী অসুবিধা, কী রেস্ট্রিকশন তা বোঝার জ্ঞান গম্যিই আমার ছিল না। বাবার এক বন্ধু হঠাত আমাকে দেখে বললেন তোর মেয়ে তো বেশ ফুটফুটে, চটপটে আছে। ও কি অভিনয় করবে? বাবা বললেন, হ্যাঁ পারলে করবে। আমার তরফ থেকে বা বাড়ির তরফ থেকে কোনও অসুবিধাই ছিল না। সমাজ বলে যে ব্যাপারটা আমি বুঝতামই না। পাশপাশি বাবা থাকতেন সঙ্গে। ফলে, অসুবিধা হয়নি। তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছি, অভিনয় করছি। অসুবিধাই হয়নি। 'রামপ্রসাদ' বলে একটা ছবিতে আমি ছদ্মবেশী কালী চরিত্রে অভিনয় করি। তখনও ছোট আমি। সেখানে আমার নাকি খুব নাম হয়েছিল। এরপর খানিকটা বড় হলাম যখন, তখন আমি করি 'হানাবাড়ি'। প্রেমেন্দ্র মিত্র মশাইয়ের লেখা ও পরিচালনায়। তখন একটু জ্ঞান গম্যি হয়েছে। তখনও বেশ সবাই প্রশংসা করেছিলেন।"

আপনি তো সেতারও বাজাতেন? প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "হ্যাঁ আমি সেতার শিখেছি উস্তাদ আলি আকবর খাঁ-এর কাছে। স্টেজে, রেডিওতে বাজিয়েছি। যে যেটা পারে তার সেটা করা উচিত। পিছিয়ে থাকলে চলবে না। আমি সাঁতার জানি, রাইফেল শুটিং জানি, আমি এন সি সি করেছি। আমি টেবিল টেনিস খেলতাম। টুর্নামেন্ট খেলেছি।"

তিনি আরও বলেন, "যত রকমের নাচ ছিল কত্থক, কথাকলি, মণিপুরী, ভরতনাট্যম আমি শিখেছি। কম্পিটিশনে যেতাম। আমি ফার্স্ট হতাম। ন্যাশনাল মিউজিক কম্পিটিশন, অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশন, অল ইন্ডিয়া মিউজিক কম্পিটিশন এ আমি অংশ নিয়েছি। আমি সবটাই শেখার জন্য করেছি। আমি নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ির কাছে শিক্ষালাভ করেছি। তাঁর সঙ্গে আমি অভিনয়ও করেছি। সেটা বড় সৌভাগ্য আর আনন্দের কথা। তখন বড় বড় শিল্পীরা কাজ করতেন মঞ্চে। তখন কম্বিনেশন নাইট হত কলকাতায়। অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, নরেশ মিত্র মশাইয়ের সঙ্গে নাটক করার সুযোগ পেয়েছি আমি। ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে তিনবার প্রথম হয়েছি ক্লাসিকালে, কীর্তনেও প্রথম হয়ে রূপোর বীণা পেয়েছি। আমি সবসময়েই এগুলোতে এগিয়ে যেতাম। এগিয়ে যাওয়ায় প্রবণতা থাকা উচিত সবসময়।

jonmobhumi-serial-fame-mita-chatterjee-opens-up-about-her-tollywood-journey-uttam-kumar-and-life-goals
সিরিয়ালের দৃশ্যে মিতা চট্টোপাধ্যায় (সংগৃহীত)

অভিনয়ের সুযোগ এসেছে আর? উত্তরে তিনি বলেন, "আমিই সরে এসেছি। আমার মনে হয় ঈশ্বর যা দিয়েছেন তা যথেষ্ট। আমি পরচর্চা ভালোবাসি না। আমি যাকে পুরোপুরি জানি না তাকে নিয়ে কী বলব? আমি বই লিখি। পত্র পত্রিকায় লিখি। এটা আমার হবি। নিজের মধ্যে নিজে থাকি। 2001 সালে তখন ময়দানে বইমেলা হত। সেখানে আমার লেখা দুটো ছোটদের বই বেরোয়। 127টা স্কুলে আমার লেখা বই সহায়ক বই হিসেবে পড়ানো হয়েছে। আর কী চাই?"

মহানায়কের জন্ম ও মৃত্যুদিন যেভাবে বাঙালি মনে রাখে সেভাবে মহানায়িকার জন্ম ও মৃত্যুদিন মনে রাখে না বাঙালি? এই ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, "মহানায়িকা হঠাত করেই অন্তরালে চলে গিয়েছেন, স্বেচ্ছায়। আর মহানায়ক কাজ করতে করতে হারিয়ে গেলেন, যা হওয়ার কথা ছিল না। দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে।"

উল্লেখ্য, মিতা চট্টোপাধ্যায়ের আসল নাম নমিতা চট্টোপাধ্যায়। নাম বদলে যায় এক বিশেষ কারণে। কী সেই কারণ? 'নীল শাড়ি' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় চান্স পান তিনি। সেই ছবির অন্যান্য অভিনেত্রীদেরও নাম নমিতা। সকলের পদবী আলাদা। ইউনিটের মধ্যে কানাঘুষো শুরু হয়, সিনেমার নায়িকাও নমিতা, পরিচারিকাও নমিতা। কেমন কেমন ব্যাপারটা! সেই ছবিতে অনুপ কুমার ছিলেন তাঁর দাদার রোলে। তিনি বলেন, নমিতার নাকটা তো খুব খাড়া, ওর নাকটা কেটে দাও। আর ব্যাস, 'ন' কেটে হয়ে গেল শুধু 'মিতা'। সেই থেকেই তিনি শুধুই মিতা। এহেন মিতা চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের অন্যতম বাংলা ধারাবাহিক 'জন্মভূমি'। মাত্র ছয়দিনের কাজ করতে এসে তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল সাড়ে সাত বছর।

তাঁর চরিত্রটি ছিল রাজবাড়ির জাদরেল পিসিমার। ভাইপো আর ভাইপো বউদের বিবাদ মেটাতে তার চরিত্রটির এসে চলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শুটিংয়ে একটি বিশেষ দৃশ্য তাঁর চরিত্রের গতিপথই বদলে দেয়। রাজবাড়িতে প্রজাদের হামলার পরিস্থিতিতে পিসিমা এগিয়ে এসে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। দৃশ্যটি শুট করার পর পরিচালক ইন্দর সেন প্রথম হাততালি দেন। সেই একটি দৃশ্যই শেষ পর্যন্ত ছ’দিনের কাজকে টেনে নিয়ে যায় সাড়ে সাত বছরের দীর্ঘ সফরে।

অভিনেত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, আজ সুযোগ পেলে ইন্ডাস্ট্রির কোনদিকের বদল ঘটাবেন? সহাস্যে বলেন, " আমার অত ক্ষমতা নেই ভাই। আমি কারোর ওজন জানি না। এখনও অনেক খামতি আছে আমার নিজের। শুধু এটুকুই বলব, সুস্থভাবে কাজ করুন সবাই।"

jonmobhumi-serial-fame-mita-chatterjee-opens-up-about-her-tollywood-journey-uttam-kumar-and-life-goals
বইয়ের কভার পেজে (সংগৃহীত)

নতুনদের মধ্যে কতটা সম্ভাবনা দেখতে পান তিনি তা জানতে চাইলে বলেন, "চশমা পরে থাকি। কিছু কম দেখি কিছু বেশি। তাই বলা খুব কঠিন। তবে, একটা কথাই বলব কোনও শিক্ষাই বিফলে যাওয়ার নয়। একটা ছোট্ট গল্প বলি। আমি রেডিয়োতে নাটক করতাম। একদিন একটা নাটক হবে, সেখানে আমি একজন সেতার বাদকের চরিত্রে। মেয়েটি সেতার শেখায় প্রাইভেটে আর স্কুলে। কম উপার্জনে সংসার চালায়। দাদার অল্প রোজগার। সে আবার নেশা করে। কাজের টাকা নেশাতেও খাটায়। কষ্টের সংসার। তো সেতারের দরকার। একজনও সেদিন রেডিয়ো স্টেশনে সেতারি ছিল না। ফলে, নাটকে বাজাবে কে? ওস্তাদদের ক্যাসেট তো বাজানো যাবে না। শ্রোতা ধরে ফেলবে। সত্যতা থাকবে না। আমিই প্রোডিউসারকে বলি, আমি বাজাতে পারি। আমি আলি আকবর খাঁ সাহেবের ছাত্রী। তক্ষুণি উনি রাজি হলেন। সেতার জোগাড় হল। আমি বাজালাম। প্রশংসা পেলাম। সেতার বাজালাম আর সংলাপ একসঙ্গে বললাম। তাই কোনও কাজই ফেলনা নয়। যা পারো তাকে অবহেলা কোরো না। এগিয়ে যেও তাকে নিয়ে।"

তাঁর কাছ থেকেই জানা যায় বেতার নাটকে তাঁর গুরু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, মঞ্চ নাটকের গুরু শিশির কুমার ভাদুড়ি আর সিনেমার গুরু দেবকী কুমার বসু। সেতার শিখেছেন আলি আকবর খাঁ সাহেবের কাছে। খেলেছেন টেবিল টেনিস। শিখেছেন সাঁতার। একাধিক হিন্দি ধারাবাহিকে কাজ করেছেন এবং হিন্দি ভাষায় গোল্ড মেডেলিস্ট মিতা চট্টোপাধ্যায়। আর তাঁর অভিনীত বাংলা ছবি, নাটক, যাত্রার হিসেব না নেওয়াই শ্রেয়। জীবনটাকে আজও উপভোগ করেন তিনি। বাঁচেন নিজের ছন্দে, নিজের অঙ্গুলিহেলনে, নিজের হিসেবে।

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মিতা চট্টোপাধ্যায়
জন্মভূমি ধারাবাহিক পিসিমা চরিত্র
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