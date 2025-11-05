এত ভালোবাসি ভালোবাসি বলছে, ভালোবাসাটা দেখা এসে- জোজো
পৌষালীকে নিয়ে ইটিভি ভারতে আর কী বললেন সঙ্গীত শিল্পী জোজো ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2025 at 11:47 AM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: পৌষালী-জোজো বিতর্কে অবশেষে মন খুলে কথা বললেন জোজো। একটি মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট সরানো নিয়ে বিরোধ বাঁধে জোজো মুখোপাধ্যায় এবং পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে। বিরোধটা অবশ্য মুখোমুখি নয়, সামাজিক মাধ্যমে হয়। প্রথমে জোজো তাঁর ক্ষোভের কারণ সামনে আনেন। এরপর পৌষালী তাঁর পালটা অভিযোগ জানান জোজোর মিউজিশিয়ানদের বিরুদ্ধে। জোজোর বক্তব্য পৌষালীর টিমের সদস্যরা তাঁর টিমের সদস্যদের অনুমতি ছাড়াই তাঁদের বাদ্যযন্ত্র সরিয়ে দিয়েছেন স্টেজ থেকে ৷
পৌষালীর দাবি, বাদ্যযন্ত্রটি জোজোর দলের সদস্যদের একটু সরাতে বললে তাঁরা রাজি হন না। পরে কমিটির অনুমতি নিয়ে পৌষালীর দলের সদস্যরা সেই বাদ্যযন্ত্রট কিছুটা সরিয়ে দেন। মূলত এই বিষয় নিয়েই জটিলতার সৃষ্টি দুই জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পীর মধ্যে। পৌষালী সামাজিক মাধ্যমে লাইভে এসে জোজোর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা জানিয়ে সেদিনের সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা জানান।
এই পর্যন্তই বিষয়টি স্থগিত রয়েছে এখনও অবধি। এই ব্যাপারে পৌষালীর মতামত জেনেছে ইটিভি ভারত। এবার জোজো মুখোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চাওয়া হয়, পৌষালীর সঙ্গে কি সেদিনের সেই ঘটনার পর আর কোনও কথা হয়েছে তাঁর? কেননা পৌষালী সামাজিক মাধ্যমে বারংবার বলেছেন তিনি জোজোর ভক্ত, তাঁকে ভালোবাসেন এবং অনেক শ্রদ্ধা করেন।
জোজো বলেন, "আমি তো ওকে খুব স্নেহ করি। আমার বাড়িতেও এসেছে পৌষালী। কত আড্ডা মেরেছি। ওই দিনটা হয়ত খুব খারাপ একটা দিন ছিল। আমি ভীষণ সোজা একজন মানুষ৷ আমার কাছে ভালোটাও যেমন পরিষ্কারভাবে ভালো। অন্যায়টাও পরিষ্কারভাবেই অন্যায়। আমি ডিপ্লোমেটিক নই। সেই জন্য আমাকে অনেকে পছন্দ করে না। অনেকে আবার পছন্দ করে। তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমি ডিপ্লোমেটিক হলে যেটা ঘটেছে সেটা ঘটত না। আমি হয়ত ডিপ্লোমেটিকালি কারওকে খারাপ কথাটা বলতে পারতাম ৷ কিন্তু আমি সেটা করিনি।"
সেই মুহূর্তে আমার রাগের বহিঃপ্রকাশটাই ঘটেছে। আমরা ছোটবেলা থেকে এটাই শিখেছি যে কারওকে জিজ্ঞেস না করে কারওর জিনিসে হাত দেওয়া উচিত না। মা বাবারাও শিখিয়েছেন। স্কুলেও এই একই কথা শিখেছি সবাই। একজন প্রফেশনাল আর্টিস্ট হয়ে কোনও মিউজিশিয়ানের ইন্সট্রুমেন্টে হাত দেওয়াটাও উচিত না। আমি এত বছর ধরে সারা বাংলা জুড়ে এত অনুষ্ঠান করেছি, আজ পর্যন্ত তো কারওর সঙ্গে এরকম হয়নি। তা হলে আজ কেন আমি হঠাত করে এত রেগে যাবো? নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে।"
তিনি আরও বলেন, "আমার কাছে ওটা রাত গয়ি বাত গয়ি ব্যাপার। যখন রাগ হয়েছে বলে দিয়েছি। এখন কেউ যদি সেটা মনে রেখে দেয় সেটা তার সমস্যা। আজ যদি পৌষালী এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে, ওকে চুমু খেতে আমার একটুও বাধা হবে না। বাচ্চা মেয়ে। এত স্নেহ করি ওদেরকে। ও এত বলছে ভালোবাসি ভালোবাসি তো ভালোবাসাটা দেখা এসে।..."