উদ্ধত আচরণ, অসভ্যতা ! ফেবু লাইভে তোপ জোজোর, পালটা জবাব পৌষালীর
অনুষ্ঠানের পর সোশাল মিডিয়ায় পৌষালীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন জোজো ৷ শান্ত মাথায় তাঁকে পালটা জবাব দিয়েছেন পৌষালী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2025 at 3:44 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: পুজোর পর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন দিকে দিকে ৷ শনিবারের সন্ধ্যায় বিজয়গড় উদয়চক্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক বর্ণময় অনুষ্ঠানের । শিল্পী ছিলেন জোজো মুখোপাধ্যায় এবং পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই অনুষ্ঠান সেরে বাড়িতে ফিরেই লাইভে আসেন সঙ্গীতশিল্পী জোজো । সোশাল মিডিয়ায় অনুজের প্রতি একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি । পৌষালী ও তাঁর টিম অসভ্যতা করেছে বলে অভিযোগ জোজোর ৷ যদিও তাঁর এই অভিযোগ মানতে চাননি পৌষালী ৷
ড্রাম কিট সরানোকে কেন্দ্র করে অশান্তির সূত্রপাত । জোজোর অভিযোগ, পৌষালীর টিম কোনও অনুমতি ছাড়াই তাঁদের ড্রাম কিট মঞ্চ থেকে সরিয়ে দিয়েছে । অন্যদিকে, ফেসবুক লাইভে শান্ত মাথায় জোজোর অভিযোগের পালটা জবাব দিয়েছেন পৌষালীও । তিনি জানান, গতকাল প্রথমে তাঁর অনুষ্ঠান ছিল । দ্বিতীয় ধাপে জোজোর গান গাওয়ার কথা ছিল । নিয়ম অনুযায়ী, আগে গান গাইলে সাউন্ড চেক হবে পরে । আর পরে গান গাইলে সাউন্ড চেক হবে আগে । অঙ্কটা এটাই । আর এটাই নিয়ম ।
পৌষালী আরও জানান, এদিন জোজোর টিমের সাউন্ড চেক করার সময়সীমা ছিল 3.30-5.30 পর্যন্ত । কিন্তু তাঁরা এসে পৌঁছন বিকেল সাড়ে চারটেয় । নিয়মমতো জোজোর টিম সাউন্ড চেক শেষ করার পর পৌষালীর টিম মঞ্চে ওঠে । তখনও মঞ্চে জোজোর টিমের মিউজিশিয়ানদের ড্রাম, গিটার রাখা ছিল যথাস্থানে । জোজোর অভিযোগে, পৌষালীর টিমের সদস্যরা বিনা অনুমতিতে ড্রাম কিট মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেন ।
কিন্তু অগ্রজের এহেন অভিযোগ মানতে নারাজ পৌষালী । তিনি বলেন, জোজোদির টিমকে তাদের বাদ্যযন্ত্র কিছুটা সরিয়ে রাখার অনুরোধ করেছিলেন আমার টিমের সদস্যরা । তাঁরা অস্বীকার করাতে, কমিটির অনুমতি নিয়েই কিছুটা সরিয়ে রাখা হয়, টিমের কেউই তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না । দ্বিতীয়ত আমার টিম তাদের সাউন্ড চেক-এর নির্ধারিত সময়েই পৌঁছান, জোজোদির মিউজিশিয়ানরা দেরি করে পৌঁছেছিলেন, তাই আমাদের সাউন্ড চেক করতে প্রচণ্ড দেরি হয় ৷ তখন ইতিমধ্যেই অনেক শ্রোতা দর্শক চলে এসেছেন এবং রীতিমতো চাপ সৃষ্টি করছেন অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য, যা তাঁদের সঠিক অধিকার ।"
পৌষালী আরও বলেন, "আমার মনে হয় জোজোদি'র কাছে এই বিষয়টা বিশদে জানানো হয়নি, সেখান থেকেই তাঁর রাগ ও ক্ষোভ । উনি আমার সিনিয়র শিল্পী, ওঁর শাসন শিরোধার্য, তবে যেহেতু উনি সোশাল মিডিয়াতে বেশ কঠিন ভাষাতেই আক্রমণ করেছেন, আমি উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছি; তবে যেহেতু আমি ওঁর জুনিয়র, তাই আমি জানি যে আমি কোনওরকম দোষ না-করলেও, যদি ক্ষমা চেয়ে নিই, আমি ছোট হব না ।" জোজোর মতে, "পৌষালী এবং তাঁর টিমের আচরণ উদ্ধত ।" পৌষালীও বলেন, "আমরা নতুন প্রজন্ম বলেই উদ্ধত, এমন কোনও মানে নেই । সিনিয়র যদি ভুল করেন, তখন তাঁকেও শেখাতে হয় ।"
প্রসঙ্গত, এদিন লাইভে এসে জোজোর প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধা এবং অনুরাগের কথাও জানান পৌষালী । এমনকী তাঁকে 'লিভিং লেজেন্ড' বলেও সম্বোধন করেন পৌষালী ।