সন্তোষ দত্তের মৃত্যুর পর আর ফেলুদা বানাননি সত্যজিৎ, চলচ্চিত্র উৎসবে আজ 'জয় বাবা ফেলুনাথ'

সন্তোষ দত্তের মৃত্যুর পর আর ফেলুদা বানাননি সত্যজিৎ, চলচ্চিত্র উৎসবে আজ 'জয় বাবা ফেলুনাথ'
সব্যসাচী চক্রবর্তীকে সত্যজিৎ রায় বলেন, সন্তোষ নেই । তাই আর ফেলুদা তিনি বানাবেন না ৷ তাঁর ছেলে সন্দীপ রায় বানাতে পারেন ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2025 at 12:36 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: এ বছরটা সত্যজিৎ রায়ের জটায়ু সন্তোষ দত্তের জন্মশতবর্ষ । 1925 সালের 2 ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৷ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ, রবিবার রবীন্দ্র সদনে দেখানো হবে 'জয়বাবা ফেলুনাথ'। সন্তোষ দত্ত অভিনীত 'জয় বাবা ফেলুনাথ' মুক্তি পেয়েছিল 1979-এ ।
সব্যসাচী চক্রবর্তীর এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, তিনি যখন ফেলুদা করার জন্য সত্যজিৎ রায়ের কাছে দরবার করেন, তখন তাঁকে সত্যজিৎ রায় বলেন, সন্তোষ নেই । তাই আর ফেলুদা তিনি বানাবেন না ৷ তাঁর ছেলে সন্দীপ রায় বানাতে পারেন । সব্যসাচী যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ।
এরপর ফেলুদাকে বড় পর্দায় আনেন সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ রায় । 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ সন্তোষ দত্তের অভিনয় ভোলার সাধ্যি নেই বাঙালির । 1958 সালে সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথর' দিয়েই সিনেমার দুনিয়ায় পথ চলা শুরু তাঁর । যদিও এর বছর তিনেক আগে 'রূপকার' নাট্যগোষ্ঠীর কর্ণধার সবিতাব্রত দত্তের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় সুকুমার রায়ের লেখা 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী' নাটকটি । সেখানেই ভবদুলালের চরিত্রে প্রথম সন্তোষ দত্তের অভিনয় দেখেন সত্যজিৎ রায় । সন্তোষ দত্তের অভিনয় দেখে তিনি একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যান ৷ তিনি বলেছিলেন, "বাবা হয়তো আপনার জন্যই চরিত্রটা কল্পনা করেছিলেন ।"
এর পরেই সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় 'পরশপাথর'-এ অভিনয় করেন সন্তোষ দত্ত । এই ছবিতে তোপসের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়কে । তিনি ইটিভি ভারতের সঙ্গে স্মৃতি ভাগ করে নিয়ে বলেন, "জয় বাবা ফেলুনাথ 1979 সালে মুক্তি পায় আর সোনার কেল্লা 1974 সালে, মোটামুটি পাঁচ বছরের ডিফারেন্স ৷ আমি ততদিনে যথেষ্ট বড় হয়ে গিয়েছি ৷ তার কারণ বোঝাতে হবে ৷ তাই একটা দৃশ্য আছে যেখানে আমার দাড়ি কাটা দেখানো হয়েছে ৷ অর্থাৎ সোনার কেল্লার তোপসের দাড়ি-গোঁফ ছিল না ৷ জয় বাবা ফেলুনাথে তোপসের দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে গিয়েছে ৷ সেই কারণে দাড়ি কাটার দৃশ্য রেখেছিলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায় ৷"
আজ চলচ্চিত্র উৎসবে অন্যান্য বাংলা ছবির মধ্যে আছে চন্দ্রাশিস রায়ের 'পড়শি' (রবীন্দ্র সদন, সন্ধে 6:30 মিনিট ), রাধা স্টুডিয়োতে সন্ধে 6:30 মিনিটে রয়েছে প্রয়াত পরিচালক অরুণ রায়ের 'বাঘাযতীন'।