পর্দার নতুন জুটি রূপসা-জন, হাজির মিউজিক ভিডিয়ো 'মন যে আমার'

পর্দার নতুন জুটি রূপসা-জন, হাজির মিউজিক ভিডিয়ো 'মন যে আমার'
রোমান্টিক মিউজিক ভিডিয়োটি রবিবার মুক্তি পেয়েছে সারেগামা বেঙ্গলি ইউটিউব চ্যানেলে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 17, 2026 at 5:32 PM IST
কলকাতা, 17 মে: পর্দায় জুটি বাঁধলেন জন ভট্টাচার্য এবং রূপসা মুখোপাধ্যায় । ইউটিউবে রবিবার মুক্তি পেয়েছে তাঁদের নতুন মিউজিক ভিডিয়ো 'মন যে আমার'। 'সারেগামা' ও 'ক্যালকাটা সিনে ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর যুগলবন্দিতে হাজির এই নতুন মিউজিক ভিডিয়োটি ।
গত এক বছর ধরে 'সারেগামা' এবং 'ক্যালকাটা সিনে ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড' একসঙ্গে কাজ করে চলেছে । এই সফল পথচলার ধারাবাহিকতায় তারা এবার নিয়ে এসেছে তাদের বহু প্রতীক্ষিত নতুন মিউজিক ভিডিয়ো 'মন যে আমার' । রূপসা এবং জন অভিনীত এই রোমান্টিক মিউজিক ভিডিয়ো অ্যালবামটি রবিবার মুক্তি পেয়েছে সারেগামা বেঙ্গলি ইউটিউব চ্যানেলে ।
শুধু তাই নয়, সমস্ত জনপ্রিয় অডিয়ো স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মেও মুক্তি পেয়েছে এটি । নতুন কাজ নিয়ে আপ্লুত জন-রূপসা দু'জনেই । রূপসা মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের গান 'মন যে আমার' রবিবার মুক্তি পেয়েছে ৷ আমার গানটা খুব ভালো লেগেছে ৷ আশা করি গানটা তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে ৷ খুব আনন্দে করে আমি এই কাজটা করেছি ৷ লোকেশনটা খুব ভালো ছিল ৷ জনের সঙ্গে এটা আমার প্রথম কাজ ৷ আশা করি অনস্ক্রিনে আমাদের একসঙ্গে তোমাদের ভালো লাগবে ৷ তোমরা দেখে আমাদের জানিয়ো 'মন যে আমার' কেমন লাগল ৷"
জন ভট্টাচার্য বলেন, "এই কাজটার জন্য দেবাঞ্জনদাকে ধন্যবাদ জানাব ৷ খুব ভালোভাবে কাজ হয়েছে ৷ দেবাঞ্জনদার সঙ্গে প্রথমবার কাজ করে খুব আনন্দ পেয়েছি ৷ আশা করি আপনাদের গানটা ভালো লাগবে ৷"
এই গানটির সঙ্গীত পরিচালনা এবং সামগ্রিক পরিচালনা করেছেন দেবাঞ্জন । 2025 সালে তাঁর পরিচালিত 'কাছাকাছি তুই আমি' এবং 'বলো দুর্গা মাইকি' গান দুটি অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং প্রতিটি গানই এক মিলিয়নেরও বেশি ভিউ অর্জন করে । সেই সাফল্যের পর দেবাঞ্জনের এই নতুন কাজ ঘিরে দর্শকদের প্রত্যাশা এখন তুঙ্গে ।
'মন যে আমার' অফিসিয়াল পোস্টারে একটি স্নিগ্ধ ও রোমান্টিক গল্পের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, যার নেপথ্যে রয়েছেন একদল অত্যন্ত দক্ষ ও প্রতিভাবান শিল্পী । গানটি গেয়েছেন সঙ্গীতশিল্পী মানসী ঘোষ । গীতিকার বারিস, চিত্রগ্রহণ করেছেন সৌভিক বসু, কোরিয়োগ্রাফার অরূপ সেনগুপ্ত । সম্পাদনা করেছেন দেবজিৎ সরকার ।
দর্শকদের জন্য আরও একটি সুখবর রয়েছে । 'ক্যালকাটা সিনে ওয়ার্কস' এবং পরিচালক দেবাঞ্জন বর্তমানে একটি নতুন বাংলা পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন । ছবির নাম 'প্রতিদ্বন্দ্বী' । আগামী 2 জুন থেকে এই সিনেমার শুটিং-এর কাজ শুরু হতে চলেছে । মিউজিক ভিডিয়োর মতো এই চলচ্চিত্রেও চিত্রগ্রাহক হিসেবে পুনরায় ক্যামেরার দায়িত্ব সামলাবেন সেই সৌভিক বসু ।