শুটিং ফ্লোরে জনের 'ফোর্স 3', সিনেমার মুক্তি কবে ?
জনের সঙ্গে বিপরীতে দেখা যাবে হর্ষবর্ধন রানেকে ৷ এসিপি চরিত্রে ফিরছেন জন ৷ রানের চরিত্র কেমন, তা অজানা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 15, 2026 at 12:33 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 এপ্রিল: বক্সঅফিসে সম্প্রতি খুব একটা শক্ত জায়গা তৈরি করতে পারছেন না অভিনেতা জন আব্রাহাম ৷ তাঁর প্রতিটি ছবিই মোটামুটি ব্যবসার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ৷ এর মধ্যেই অভিনেতা ও প্রযোজক জন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁর পরবর্তী সিনেমার শুটিংয়ে ৷ বক্সঅফিসে সুপারহিট 'ফোর্স' সিনেমার তৃতীয় কিস্তির শুটিংয়ে ব্যস্ত অভিনেতা ৷ এবার জনের সঙ্গে দেখা যাবে হর্ষবর্ধন রানে এবং তানিয়া মানিকতলাকে ৷ 'ফোর্স' ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তির প্রথম ধাপের শুটিংয়ে পুরোদমে ব্যস্ত তারকারা ৷ সিনেমার মুক্তি কবে ?
'ফোর্স 3'-এর প্রযোজনা ও এতে অভিনয় প্রসঙ্গে জন এক বিবৃতিতে বলেন, "ফোর্স এমন একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি, যার ওপর আমার সবসময়ই গভীর আস্থা ছিল। আমার কাছে এটি বিশেষ হয়ে ওঠার মূল কারণ হল, এর মধ্যে এক ধরণের দৃঢ়তা ও স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে, যার সঙ্গে দর্শকরা বিগত বছরগুলোতে নিজেদের গভীরভাবে যোগসূত্র তৈরি করতে পেরেছেন।" অভিনেতা আরও বলেন, "'ফোর্স 3'"-র মাধ্যমে আমরা সেই লেগেসি বা ঐতিহ্যকে এক বিশাল পরিসরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। পাশাপাশি, হর্ষকে একজন অ্যাকশন হিরো হিসেবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে পেরেও আমি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। তার মধ্যে সেই প্রয়োজনীয় উপস্থিতি, অফুরন্ত প্রাণশক্তি এবং সফল হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সবই রয়েছে ৷ আমার বিশ্বাস, এই নতুন ভূমিকায় তাঁকে দেখে দর্শকরা নিশ্চয়ই উপভোগ করবেন ৷"
'খাকি: দ্য বিহার চ্যাপ্টার' এবং 'দ্য ফ্রিল্যান্সার'-এর খ্যাতনামা পরিচালক ভব ধুলিয়া পরিচালিত 'ফোর্স 3' হল সফল অ্যাকশন-থ্রিলার ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি ৷ জন আব্রাহামের 'জেএ এন্টারটেনমেন্ট' এবং শীল কুমারের 'কারোলিনা কর্পোরেশন'-এর যৌথ প্রযোজনায় তৈরি হওয়া 'Force 3'-র হাত ধরে এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে পা রাখছেন হর্ষবর্ধন। ছবিতে জন আব্রাহাম তাঁর পুরনো চরিত্র- এসিপি যশবর্ধন সিং হিসেবেই ফিরে আসছেন ৷ তবে রেনের চরিত্রটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও গোপন রাখা হয়েছে।
'ফোর্স 3'-এর মতো সিনেমার অংশ হতে পারা, সম্মানের বলে মনে করছেন রানে ৷ তিনি বলেন, "জন স্যার সত্যিই এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ৷ ভারতীয় সিনে জগতে তিনি নিজের স্বতন্ত্র পথ নিজেই তৈরি করে নিয়েছেন। জন স্যারের সান্নিধ্যে, ভব ধুলিয়ার বড় মাপের সিনেমার ভাবনার অংশ হতে পারাটা আমার কাছে সত্যিই পরম সৌভাগ্যের বিষয় ৷" সিনেমার কাহিনি লিখেছেন হাশমি ৷ সঙ্গীত পরিচালনা করছে রবি বাসরুর ৷ গান লিখেছেন ইরশাদ কামিল। 'ফোর্স 3' 2027 সালের 19 মার্চ মুক্তির জন্য নির্ধারিত হয়েছে।