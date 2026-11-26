'জো বচে হ্যায় সঙ্গ সমেট লো' বিতর্ক ! পাকিস্তানি সিরিজ নিয়ে নেটফ্লিক্সকে কড়া নির্দেশ কেন্দ্রের
Jo Bachay Hain Sang Samait Lo Controvercy:পাকিস্তানি ওয়েব সিরিজ ভারতে মুক্তি পেতে পারে-এমন আশঙ্কার প্রেক্ষিতে অভিযোগ-আবেদন পাওয়ার পরই তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এই নির্দেশ দিয়েছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 1:19 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 নভেম্বর: নেটফ্লিক্সে মুক্তির আগেই পাকিস্তানি ওয়েব সিরিজ 'জো বচে হ্যায় সঙ্গ সমেট লো' ভারতে নিষিদ্ধ করার দাবি এবং কূটনৈতিক টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কের মুখে পড়েছে। 24 নভেম্বর সিরিজটির ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই এই বিতর্ক শুরু হয়। এবার, সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে পাকিস্তান থেকে তৈরি কোনও কনটেন্ট যেন ভারতে দেখানো (স্ট্রিম করা) না হয়, তা নেটফ্লিক্সকে নিশ্চিত করতে বলেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ৷
পাকিস্তানি ওয়েব সিরিজ 'জো বচে হ্যায় সঙ্গ সমেট লো' (Jo Bachay Hain Sang Samait Lo) ভারতে মুক্তি পেতে পারে-এমন আশঙ্কার প্রেক্ষিতে বেশ কিছু অভিযোগ ও আবেদন পাওয়ার পরই তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এই নির্দেশ দিয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, মন্ত্রক নেটফ্লিক্সকে 8 মে, 2025-এর পরামর্শপত্র (অ্যাডভাইজরি) মেনে চলতে বলেছে এবং পাকিস্তান থেকে আসা কোনও কনটেন্ট যাতে ভারতে উপলব্ধ না থাকে, তা নিশ্চিত করতে বলেছে।
গত বছরের জুন মাসে নেটফ্লিক্স মন্ত্রককে জানিয়েছিল যে, তারা পাকিস্তান থেকে তৈরি কোনও সিনেমা বা সিরিজ ভারতের গ্রাহকদের জন্য উপলব্ধ করেনি। মন্ত্রক নেটফ্লিক্সকে সেই প্রতিশ্রুতি মেনে চলতে এবং সেই সময়ে নেওয়া অবস্থান বজায় রাখতে বলেছে। মঙ্গলবার এই ওয়েব সিরিজটির ট্রেলার প্রকাশ্যে এসেছে ৷ 4 ডিসেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল এই সিরিজের ৷
কিছুদিন আগেই, All Indian Cine Workers Association (AICWA) এবং Federation of Western India Cine Employees (FWICE) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে ভারতে সিরিজটির মুক্তি নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়। পুলওয়ামা ও পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে AICWA জানিয়েছে, ভারতে পাকিস্তানি শিল্পী ও কনটেন্ট প্রচার করা জাতীয় নিরাপত্তা ও জনভাবনার পরিপন্থী। তারা নেটফ্লিক্স অফিস ঘেরাও এবং ভারতে নেটফ্লিক্সের অন্যান্য প্রজেক্টের শুটিং বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিল।
AICWA-এর বিবৃতিতে সিরিজটির অন্যতম অভিনেতা হামজা আলি আব্বাসিকে নেটফ্লিক্সে কাজ দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে। সংগঠনটির অভিযোগ, অতীতে তিনি লস্কর-ই-তৈয়বার প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সঈদের সমর্থনে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছিলেন। একাধিক অভিযোগ পাওয়ার পর ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (I&B Ministry) নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়াকে 2025 সালের 8 মে জারি করা নির্দেশিকা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে।
উল্লেখ্য,'জো বচে হ্যায় সঙ্গ সমেট লো' পাকিস্তানের জনপ্রিয় লেখিকা ফারহাত ইশতিয়াকের (Farhat Ishtiaq) একটি অত্যন্ত সমাদৃত উর্দু উপন্যাস ৷ সেই কাহিনি অবলম্বনে তৈরি হয় নেটফ্লিক্সের প্রথম পাকিস্তানি অরিজিনাল সিরিজ। মোমিনা দুরাইদের পরিচালনায় সিরিজে মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেছেন ফওয়াদ খান, মাহিরা খান, সানাম সাঈদ, হানিয়া আমির ও মায়া আলি-সহ আরও অনেকেই ৷