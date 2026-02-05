'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু'-তে ফের জুটিতে শিবপ্রসাদ-কৌশানী, নয়া চমক যিশু

'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু'-তে ফের জুটিতে শিবপ্রসাদ-কৌশানী, নয়া চমক যিশু
যিশু সেনগুপ্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন । ছবির কেন্দ্রে রয়েছে বারবার ঘটে যাওয়া ডাকাতি ও সোনার সন্ধান ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 5, 2026 at 7:45 PM IST
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: 'পোস্ত'র পর কেটে গিয়েছে নয়টি বছর । ফের একবার শিবু-নন্দিতার পরিচালনায় অভিনয় করতে চলেছেন যিশু সেনগুপ্ত । এর মাঝে উইন্ডোজের প্রযোজনায় 'বাবা বেবি ও...'-তে অভিনয় করেছেন বটে । তবে, শিবু-নন্দিতার সঙ্গে অনেকদিন পরই । প্রথম পোস্টার আসার পর থেকেই দর্শকের মনে কৌতূহল দানা বাঁধে, প্রশ্ন উঠে আসে এবার কি যিশু সেনগুপ্ত থাকছেন 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু'-তে ? হ্যাঁ আমজনতার আন্দাজই স্পষ্ট হল, থাকছেন যিশু সেনগুপ্ত । শুধু থাকছেনই না, গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন তিনি । ছবির কেন্দ্রে রয়েছে বারবার ঘটে যাওয়া ডাকাতি আর সোনার সন্ধান ।
এই ছবির গল্প নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের । অন্যান্য গল্পের মতো এই গল্পও দর্শকের মন ভরাবে বলে আশা করা যায় । সংলাপ লিখেছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । সিনেমাটোগ্রাফিতে অনিমেষ ঘোড়ুই । সম্পাদনায় মলয় লাহা । মেক আপে পাপিয়া চন্দ । কোরিয়োগ্রাফিতে মঙ্গেশ খেড়েকার । গানেও আছে চমক । ননীচোরা দাস বাউল, বনি চক্রবর্তী, অনুপম রায়, অর্ণব দত্ত, শিলাজিৎ মজুমদাররা রয়েছেন গানে । প্রযোজনা সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে মার্চ এবং এপ্রিল মাস জুড়ে চলবে এই ছবির শুটিং ।
2026 হল উইন্ডোজের রজতজয়ন্তী বর্ষ । 25 বছরে দাঁড়িয়ে নন্দিতা-শিবপ্রসাদের মতে, 'বহুরূপী' তাঁদের কাছে শুধু একটি হিট ছবি নয়, এটি তাঁদের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি । দর্শকের দীর্ঘদিনের আগ্রহ আর বিশ্বাসই তাঁদের আরও একবার ফিরিয়ে আনতে চলেছে । 'বহুরূপী'তে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায়, ঋতাভরী চক্রবর্তী ও কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় ছাপ ফেলেছিল দর্শকের মনে । সিকুয়েলেও থাকছেন শিবপ্রসাদ ও কৌশানী । তবে, আবির বা ঋতাভরী থাকছেন কি না তা স্পষ্ট করেনি প্রযোজনা সংস্থা ।
এই নতুন গল্পেও বিক্রম প্রামাণিক আর ঝিমলিকে পাওয়া যাবে চেনা ইমেজে । জানা গিয়েছে, এই ছবির পরিসর আগের থেকেও বড় । গল্পের শিকড় ছড়িয়ে থাকবে বাংলার মাটিতে । শুটিং হবে মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম-সহ রাজ্যের নানা প্রান্তে । বহুরূপীদের গ্রামেও পৌঁছে যাবে উইন্ডোজের ক্যামেরা । লাভপুরের বিষয়পুরে ননীচোরাদাস বাউলের গ্রামেও হবে শুটিং, যিনি আগের ছবির মতো এবারও থাকছেন এই যাত্রায় ।
'বহুরূপী'-র সিকুয়েলেও মেকআপ প্রস্থেটিকের বড় ভূমিকা থাকবে । আবারও মেকআপ শিল্পী পাপিয়া চন্দ । শিল্প নির্দেশনায় মৃদুল বৈদ্য ও শাশ্বতী কর্মকার । সৃজনশীল প্রযোজক জিনিয়া সেন, সহ-প্রযোজক সঞ্জয় আগরওয়াল । আগামী মার্চ ও এপ্রিল জুড়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলবে শুটিং । এই পুজোতেই আসবে এই ছবি ।