যেদিন মনে হবে সবকিছু শিখে ফেলেছি, সেদিনই আমার 'প্যাক-আপ' হবে- যীশু সেনগুপ্ত
অভিনেতা যীশু, অক্ষয় কুমারের সঙ্গে কাজ করেছেন 'ভূত বাংলা' সিনেমায় ৷ প্রথম হরর-কমেডি সিনেমার জার্নি নিয়ে প্রতিনিধি কীর্তি কদমের সঙ্গে আড্ডায় যীশু ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 3, 2026 at 5:17 PM IST
মুম্বই, 3 এপ্রিল: যীশু সেনগুপ্ত বাংলা সিনেমার একজন সুপারস্টার ৷ বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে নিজের অভিনয় দক্ষতা প্রমাণ করেছেন তিনি। বাংলা ও হিন্দি, দুই জগতেই তাঁর অবাধ বিচরণ ৷ তালিকায় রয়েছে 'ব্যোমকেশ বক্সী', 'জাতিশ্বর', 'পোস্ত', 'জুলফিকর', 'খাদান'-র মতো সফল বাংলা সিনেমা ৷ হিন্দি সিনেমাতেও যীশু তাঁর স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছেন। 'বরফি', 'মর্দানি', 'মর্দানি 2''মণিকর্ণিকা', 'শকুন্তলা দেবী' এবং 'সড়ক 2'-এর মতো ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এবার তাঁকে দেখা গিয়েছে অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা' সিনেমায় ৷ কেমন ছিল, সেই জার্নি, পরিচালক প্রিয়দর্শনের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতাইবা কেমন ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত আড্ডায় উঠে এল নানা কথা ৷
ইটিভি ভারত: 'ভূত বাংলা' সিনেমার প্রস্তাব পেলেন কীভাবে ? কেমন ছিল এই জার্নি ?
যীশু সেনগুপ্ত: এই জার্নি শুরু হয় 2024 সালে। প্রিয়দর্শন স্যারের কাছ থেকে আমার কাছে একটি ফোন আসে ৷ তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আমি একটি ছবি বানাচ্ছি, তুমি কি এতে কাজ করবে?" যেহেতু এটি তাঁর মতো একজন পরিচালকের কাছ থেকে প্রস্তাব ছিল, আমি এক মুহূর্তও দেরি না করে রাজি হয়ে যাই। পরে, যখন আমি মুম্বইতে শুটিং করছিলাম, তখন আমি গিয়ে সিনেমার চিত্রনাট্য শুনি। তাঁর সহ-পরিচালক অভিলাষ বলেন যে, স্যার যখন চিত্রনাট্য লিখছেন, তখন চরিত্রটির নামও ঠিক করা হয়নি ৷ সেখানে শুধু 'যীশু' লেখা ছিল ৷ কারণ তিনি শুরু থেকেই আমাকে ওই চরিত্রের জন্য ভেবে রেখেছিলেন। এটি আমার জন্য অত্যন্ত সম্মান ও গর্বের বিষয়।
ইটিভি ভারত: প্রিয়দর্শনের সঙ্গে কাজ করার এটাই কি আপনার প্রথম অভিজ্ঞতা?
যীশু সেনগুপ্ত: হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে এটাই আমার প্রথম কাজ। তবে, আমরা গত 15-16 বছর ধরে একে অপরকে চিনি। আমরা কখনও একসঙ্গে কাজ করিনি ৷ কিন্তু অবশেষে এই সুযোগটি এল ৷ এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷
ইটিভি ভারত: আপনিও কি 'হায়ওয়ান'-এ কাজ করছেন?
যীশু সেনগুপ্ত: হ্যাঁ, আমি 'হায়ওয়ান'-এ একটি বিশেষ (অতিথি) চরিত্রে অভিনয় করছি। যদিও এটা একটি ছোট চরিত্র, তবে গল্পের প্রয়োজনে এটি গুরুত্বপূর্ণ।
ইটিভি ভারত: 'ভূত বাংলা'-তে আপনার চরিত্রটা সম্পর্কে সংক্ষেপে যদি কিছু বলেন
যীশু সেনগুপ্ত: আমি যদি আমার চরিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত বলতে চাই, তাহলে আমাকে আরও অন্তত তিনজন অভিনেতার চরিত্রের কথা উল্লেখ করতে হবে। আর তা করলে, সিনেমার প্রায় অর্ধেক গল্পই ফাঁস হয়ে যাবে। তাই আপাতত, আমি শুধু আমার চরিত্রের নাম বলতে পারি- সেটি হল 'বসুদেব'। এই চরিত্রটির অনেকগুলো স্তর রয়েছে, যা দর্শকরা সিনেমাটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন।
ইটিভি ভারত: সিনেমাটা মাল্টি স্টারার ৷ কেমন থাকত শুটিং সেটের পরিবেশ ?
যীশু সেনগুপ্ত: সেটের পরিবেশ খুব উৎসাহব্যঞ্জক এবং অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল। পরেশজি, রাজপালজি, অশ্বিনীজি এবং টাবুর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। আমি 2002 বা 2003 সালে টাবুর সঙ্গে একটি বাংলা ছবিতে কাজ করেছিলাম ৷ কিন্তু বাকি সবার সঙ্গে এটাই আমার প্রথম কাজ। এই সব অভিজ্ঞ ও প্রবীণ অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করে আমি অনেক কিছু শিখেছি। তাঁদের কাজের ধরণ, শৃঙ্খলা এবং স্বচ্ছন্দতা প্রত্যেক দিন এক নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত করত ৷
ইটিভি ভারত: হরর-কমেডি ঘরানায় কাজ করার এটাই কি আপনার প্রথম অভিজ্ঞতা?
যীশু সেনগুপ্ত: হ্যাঁ, এটাই আমার প্রথম হরর-কমেডি ছবি। এই ঘরানায় কাজ করাটা বেশ আলাদা এবং চ্যালেঞ্জিং ৷ কারণ এখানে হরর এবং হিউমারের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হয়। তাই এই অভিজ্ঞতাটা আমার জন্য খুবই নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ ছিল।
ইটিভি ভারত: অক্ষয় কুমার তাঁর দুষ্টুমিপূর্ণ স্বভাবের জন্য পরিচিত। আপনি কি সেটে কোনও ধরনের দুষ্টুমির শিকার হয়েছিলেন?
যীশু সেনগুপ্ত: সেটে অনেক দুষ্টুমি হত ৷ কিন্তু সৌভাগ্যবশত, তার বেশিরভাগই আমার সঙ্গে ঘটেনি। যেহেতু আমি অক্ষয় পাজির দলে ছিলাম, তাই অনেকবার বেঁচে গিয়েছি! বরং, আমি কিছু দুষ্টুমিতে তাঁকে সাহায্যও করেছি। একবার যখন আমরা একটি গানের শুটিং করছিলাম, আমরা এক টুকরো কাগজে কিছু লিখে সহকারী কোরিওগ্রাফারের পিঠে সেঁটে দিয়েছিলাম। আমরা সেটার একটা ভিডিয়োও শুট করেছিলাম। এই ধরনের অনেক মজার মুহূর্ত সেটে একটা খেলার পরিবেশ বজায় রেখেছিল। প্রিয়দর্শন স্যারও মাঝে মাঝে এই দুষ্টুমিগুলোতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন।
ইটিভি ভারত: আপনি কি ব্যক্তিগতভাবে ভূতে বিশ্বাস করেন?
যীশু সেনগুপ্ত: আমরা যেমন ঈশ্বরকে স্বশরীরে দেখিনি, আমিও ভূত দেখিনি। তবে, আমি শক্তির ধারণায় বিশ্বাস করি ৷ ভালো শক্তি এবং খারাপ শক্তি। পৃথিবীতে যদি ইতিবাচক শক্তি থাকে, তবে নেতিবাচক শক্তিও নিশ্চয়ই থাকবে। এই কারণেই আমি ভূতের চেয়ে এই শক্তিগুলিতে বেশি বিশ্বাস করি।
ইটিভি ভারত: বাস্তব জীবনে আপনার কি কখনও কোনও অলৌকিক বা অদ্ভুত ঘটনার অভিজ্ঞতা হয়েছে?
যীশু সেনগুপ্ত: হ্যাঁ, আমি কয়েকবার 'শক্তি' অনুভব করেছি। 'দুর্গামতি' ছবির শুটিংয়ের জন্য আমরা ভোপালের একটি খুব পুরোনো প্রাসাদে ছিলাম। সেখানে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ছাদের একটা প্রদীপ নিজে থেকেই জ্বলে যেত, যা খুব অদ্ভুত ছিল। এছাড়াও, যখন আপনি একটি নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করেন, তখন খুব অস্বস্তিকর এবং ভারী অনুভব হত, যেন আপনার চারপাশে একটি অদৃশ্য ওজন রয়েছে। তবে, এই ছবির সেটে সেরকম কিছুই অনুভব হয়নি ৷ বরং পরিবেশটি ছিল খুব আনন্দময় এবং হালকা মেজাজের।
ইটিভি ভারত: আপনি হিন্দি সিনেমার অনেক প্রবীণ অভিনেতার সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য?
যীশু সেনগুপ্ত: আমি এখন পর্যন্ত হিন্দিতে প্রায় 20 থেকে 25টি প্রজেক্ট করেছি, যার মধ্যে সিনেমা এবং ওটিটি দুটোই রয়েছে। 'পিকু' এবং 'দ্য লাস্ট লিয়ার'-এ অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা এবং চরিত্র নির্মাণ সত্যিই আশ্চর্যজনক ৷ তিনি আমার দেখা অন্যতম সেরা অভিনেতা।
একইভাবে, আমি কাজল, রানি মুখোপাধ্যায়, বিদ্যা বালান, সুস্মিতা সেন, টাবু এবং বিপাশা বসুর মতো অভিজ্ঞ অভিনেত্রীদের সঙ্গেও কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। অনেক প্রথম সারির অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করার সময়, আমি প্রতিটি অভিজ্ঞতাকেই শেখার সুযোগ হিসেবে দেখেছি। আমার মনে হয়, একজন অভিনেতা হিসেবে আমার এখনও অনেক কিছু শেখার আছে ৷ হয়তো আমি এই শিল্পের মাত্র 2-3 শতাংশ শিখেছি। যেদিন আমার মনে হবে যে আমি সবকিছু শিখে ফেলেছি, সেদিনই হবে আমার 'প্যাক-আপ'-এর দিন। আপনি প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু না কিছু শেখেন, প্রায়শই অজান্তেই। মাঝে মাঝে আমি বুঝতে পারি না যে কোনও দৃশ্যে আমার করা অ্যাকশন কোথা থেকে এসেছে ৷ কিন্তু পরে আমি বুঝতে পারি যে এটি আমাকে কয়েক বছর আগে দেখা কোনও কিছুর কথা মনে করিয়ে দেয়।
ইটিভি ভারত: হিন্দি-বাংলার পাশাপাশি দক্ষিণী ছবিতেও আপনার হাতেখড়ি হয়েছে...
যীশু সেনগুপ্ত: আমি শুধু তেলেগু ছবিতেই কাজ করেছি। আমি এখনও কন্নড় ছবিতে কাজ করিনি ৷ যদিও আমার কিছু ছবি সেখানে মুক্তি পেয়েছে। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে মালয়ালম বা তামিল ছবিতে আমার নাম আসে, অথচ আমি আসলে সেই ছবিগুলোতে থাকিই না !
ইটিভি ভারত: দক্ষিণ ভারতীয় ছবিতে কাজ করার ইচ্ছা কি পূর্ব-পরিকল্পিত ?
যীশু সেনগুপ্ত: না, আমি আমার কাজ নিয়ে খুব বেশি পরিকল্পনা করি না। যদি আমার কোনও গল্প এবং তাতে আমার চরিত্রটি ভালো লাগে, আমি সেই প্রজেক্ট গ্রহণ করি। আমি একটি তেলেগু ছবির সুযোগ পেয়েছিলাম যখন আমি একটি অপারেশনের পর হাসপাতালে ছিলাম। সেই সময়, পরিচালক কৃষ আমাকে ফোন করে তাঁর ছবিতে কাজ করতে বলেন। আমি তাঁকে পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম যে আমি ওই ভাষার একটি শব্দও জানি না ৷ কিন্তু তিনি আমার ওপর আস্থা রাখেন ৷ আমি সেটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করলাম। এরপর আমি একের পর এক কাজ পেতে থাকলাম।
ইটিভি ভারত: তেলেগু ছবিতে কাজ করার সময় আপনি ভাষার প্রতিবন্ধকতা কীভাবে সামলান?
যীশু সেনগুপ্ত: আমার জন্য, সংলাপগুলো রোমান হরফে লেখা থাকে এবং তার সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদও দেওয়া থাকে। অভিনয় করার সময় সংলাপের অর্থ বোঝাটা খুব জরুরি। শুটিংয়ের আগের দিন আমি আমার সহকারীর সঙ্গে বসে সংলাপের গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলো এবং কোথায় জোর দিতে হবে তা বোঝার চেষ্টা করি। এই প্রক্রিয়াটি খুব শ্রমসাধ্য, কিন্তু ভালো ফল পাওয়ার এটাই একমাত্র উপায়। এখন আমি নিজের ডাবিং করারও চেষ্টা করছি, যদিও ভাষাটিতে আমার জ্ঞান এখনও সীমিত।
ইটিভি ভারত: এতদিনের দীর্ঘ কেরিয়ারে কাজের বাছাই কীভাবে করেন ? নাকি, যেটা আসে সেটাই গ্রহণ করেন ?
যীশু সেনগুপ্ত: না, একদমই না। কোনও চরিত্র বেছে নেওয়ার সময় আমি শুধু একজন অভিনেতা হিসেবেই নয়, একজন দর্শক হিসেবেও ভাবি। আমি নিজেকে প্রথম যে প্রশ্নটি করি তা হল, "এই গল্প থেকে আমার চরিত্রটি বাদ দিলে গল্পটি কি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে?" যদি সেই চরিত্রটি ছাড়াই গল্পটি সহজে এগিয়ে যেতে পারে, তাহলে আমি সেই চরিত্রটি গ্রহণ করি না। আমার কাছে চরিত্রের দৈর্ঘ্য গুরুত্বপূর্ণ নয় ৷ সেটা একটা দৃশ্য হোক বা পুরো সিনেমা ৷ কিন্তু আমি মনে করি গুরুত্বপূর্ণ হল দৃশ্যটা যেন আমার ছাপ রেখে যায়, দৃশ্যটি যেন আমার নিজের বলে মনে হয়।
ইটিভি ভারত: আপনি কি সম্প্রতি বাংলাদেশি সিনেমায় কাজ করেছেন?
যীশু সেনগুপ্ত: হ্যাঁ, গত বছর আমি 'বরবাদ' নামে একটি বাংলাদেশি সিনেমায় কাজ করেছি ৷ যেখানে শাকিব খান প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রায় 25 বছর পর আমি আবার একটি বাংলাদেশি সিনেমায় কাজ করলাম। সিনেমাটির শুটিং হয়েছিল মুম্বইতে ৷ যেহেতু পুরো ইউনিটটিই বাংলার ছিল, তাই কাজ করার সময় খুব পরিচিত ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ ছিল
ইটিভি ভারত: আপনার ফিটনেসের রহস্য কী?
যীশু সেনগুপ্ত: আমার ফিটনেসের আসল রহস্য হল ক্রিকেট। আমি নিজেকে প্রথমে একজন ক্রিকেটার এবং দ্বিতীয়ত একজন অভিনেতা হিসেবে বিবেচনা করি। আমি বাংলা অনূর্ধ্ব-19 দলের হয়ে খেলেছি ৷ আজও যখনই সময় পাই নিয়মিত ক্রিকেট খেলি। এই খেলাটি আমাকে শুধু শারীরিকভাবেই ফিট রাখে না, মানসিকভাবেও সতেজ রাখে।
ইটিভি ভারত: আপনি যদি একজন পেশাদার ক্রিকেটার হতেন, তাহলে কি ভবিষ্যতে কোনও ক্রিকেট-ভিত্তিক বায়োপিকে কাজ করতে চাইতেন?
যীশু সেনগুপ্ত: অবশ্যই, শতভাগ! এমন সুযোগ এলে আমি কেন তা ফিরিয়ে দেব? তবে, আমাকে নিয়ে বা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে বায়োপিক বানানোর জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে অনুরোধ করি না। আমার নিজের প্রোডাকশন হাউস আছে এবং আমরা বর্তমানে আমাদের নিজস্ব প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি। তবে, আমি এখনও বিশেষভাবে বায়োপিক বানানোর কথা ভাবিনি। যদি সঠিক গল্প এবং সুযোগ আসে, আমি অবশ্যই সেই দিকে পা বাড়াতে চাইব।