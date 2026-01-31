'এভাবেও ফিরে আসা যায়'– ডকুমেন্টারিতে সিসিএল জয়ের স্মৃতিতে ভাসল বেঙ্গল টাইগার্স টিম
Published : January 31, 2026 at 5:05 PM IST
কলকাতা, 31 জানুয়ারি:2024 সালে সেলেব্রিটি ক্রিকেট লিগ (CCL) চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ঐতিহাসিক সাফল্য নতুন করে ফিরে পেল বেঙ্গল টাইগার্স দল (Bengal Tigers Team)। শুক্রবার কোয়েম্বাটুরে দলের টিম হোটেলে, অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত গ্রেমাইন্ড ফিল্মজ-এর উদ্যোগে প্রকাশিত 2024 সালের সিসিএল জয়ের প্রতিটি লড়াইকে তুলে ধরা একটি বিশেষ ডকুমেন্টারি– 'এভাবেও ফিরে আসা যায়।'
বেঙ্গল টাইগার্স দলের সমস্ত সদস্যের উপস্থিতিতে প্রকাশিত এই ডকুমেন্টারিতে 2024 সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে প্রতিটি রোমহর্ষক মুহূর্তকে আবারও জীবন্ত করে তোলা হয়। চলতি লিগের সেমি ফাইনাল ও ফাইনালের আগে দলের সদস্যদের মানসিকভাবে আরও উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। টিম হোটেলে একসঙ্গে বসে নিজেদের জয়ের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলি পর্দায় দেখে আবেগে ভাসেন দলের তারকারা।
দলের অধিনায়ক যীশু সেনগুপ্ত বলেন, "আন্তরিকভাবে বেঙ্গল টাইগার্সকে নিয়ে অসাধারণ একটি ডকুমেন্টারি। দেখতে দেখতে চোখের কোণে জল চলে এসেছিল। এই দলে 2–3 জন আছে, আমি তাদের মধ্যে একজন, যারা প্রথম দিন থেকে দলের প্রতিটি লড়াইয়ের সাক্ষী। প্রথম দিন থেকেই এই দলের যাত্রাটা আমি অন্তর থেকে জানি, অনুভব করি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শুটিং ও নানা ব্যস্ততার মাঝে যখনই এই মুহূর্তগুলো ঝাপসা হয়ে যাবে, তখনই আবার ফিরে দেখব এই ডকুমেন্টারিটা।"
বেঙ্গল টাইগার্স দলের কোচ শরদিন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "অসাধারণ, দুর্দান্ত একটি ডকুমেন্টারি। এমন কিছু মুহূর্ত থাকে, যা জীবনে ভীষণ দামি, আজীবন আমাদের মনে থেকে যায়। এই মুহূর্তগুলোকে আরও তরতাজা করে রাখতে হলে এ বছর আমাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা জরুরি। যা হয়ে গিয়েছে, তা ইতিহাস। এখন সামনে তাকানোর সময়। গতবার সেমিফাইনালে হার মানতে হয়েছিল, কিন্তু এ বছর সেই অধ্যায় ভুলে আমরা ফাইনালের দিকেই এগিয়ে যাব। বাঘেরা রাতেও শিকার করে আবার দিনেও শিকার করে সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে।"
সৌরভ, জ্যামি-সহ গোটা দলই পুরনো স্মৃতিতে ডুবে গিয়ে নতুন করে চ্যাম্পিয়ন মানসিকতা ফিরে পাওয়ার কথা জানান। এই ডকুমেন্টারি শুধুমাত্র একটি জয়ের গল্প নয়, বরং বেঙ্গল টাইগার্স দলের ঐক্য, লড়াই ও অদম্য মানসিকতার এক অন্যতম দলিল হয়ে রয়ে যাবে।