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স্বপ্নীল প্রেক্ষাপট ! দীর্ঘদিনের প্রেমিকের সঙ্গে বাগদান সারলেন 'ঝুমে জো পাঠান' গায়িকা সুকৃতি

শেয়ার করা বিভিন্ন ছবিতে দেখা যায়, সবুজ মাঠের এক মনোরম প্রাকৃতিক পটভূমিতে শৌমিক এক হাঁটু গেড়ে বসে সুকৃতিকে বিয়ের প্রস্তাব দেন ৷

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বাগদান সারলেন 'ঝুমে জো পাঠান' গায়িকা সুকৃতি (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 10:35 AM IST

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হায়দরাবাদ, 12 অগস্ট: জীবনের নতুন অধ্যায়ের শুরু করলেন সঙ্গীতশিল্পী সুকৃতি কক্কর (Sukriti Kakar) ৷ 11 অগস্ট গায়িকা তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিক ও মুম্বইয়ের বিশিষ্ট উদ্যোক্তা শৌমিক শেঠ্ঠির (Shoumik Shetty) সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বাগদান (Engagement) সম্পন্ন করেছেন ৷ সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় উঠে আসতেই, অভিনন্দন-শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসেন সুকৃতি-শৌমিক ৷

মঙ্গলবার তিনি তাঁর প্রেমিক শৌমিক শেঠির আয়োজন করা এক রোমান্টিক প্রপোজালের কিউট কিছু ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন। পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "আজ, আগামীকাল, চিরকাল।" ছবিগুলোর একটিতে দেখা যায়, শৌমিক হাঁটু গেড়ে বসে সুকৃতির আঙুলে আংটি পরিয়ে দিচ্ছেন।

এই বাগদানের স্পটলাইট অনেকটাই গিয়ে পড়েছে মনোরম, স্বপ্নীল প্রকৃতির ওপরেও ৷ শেয়ার করা বিভিন্ন ছবিতে দেখা যায়, সবুজ মাঠের এক মনোরম প্রাকৃতিক পটভূমিতে শৌমিক এক হাঁটু গেড়ে বসে সুকৃতিকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং আংটি পরিয়ে দেন ৷ বিশেষ মুহূর্তে সুকৃতিকে দেখা গিয়েছিল স্টাইলিশ স্ট্র্যাপলেস সেজ-গ্রিন (sage-green) গাউনে ৷ শৌমিক বেছে নিয়েছিলেন ব্রাউন ডাবল-ব্রেস্টেড স্যুট ৷

আর একটি ছবিতে দেখা যায়, আংটি পরানোর পর তাঁরা একে অপরকে চুম্বন করেন ৷ সুকৃতি ছবিগুলো শেয়ার করার পরপরই সিনে জগতের অনেকেই কমেন্ট সেকশনে তাঁদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। গায়ক আরমান মালিক মন্তব্য করেন, "অসাধারণ! তোমাদের অনেক অভিনন্দন।" গায়ক স্টেবিন বেন লেখেন, "তোমাদের অনেক অভিনন্দন।" সুকৃতির জমজ বোন প্রকৃতি কক্কর তাঁদের 'সোলমেটস' আখ্যা দিয়ে লেখেন, "তোমাদের এই ভালোবাসার গল্পে সাক্ষী থাকা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়... শৌমিককে আমাদের পরিবারে স্বাগত ৷"

শৌমিক শেঠ্ঠি কে ?

শৌমিক মুম্বই ভিত্তিক একজন সফল উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়িক পরিবার থেকে এসেছেন ৷ তিনি দক্ষিণ মুম্বইয়ের এক বিলাসবহুল প্যাডেল সোশ্যাল ক্লাব 'কোর্টসাইড' (Courtside)-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ৷ এছাড়াও তিনি 'রেজলভ ভেঞ্চারস' (Rezsolve Ventures)-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের করপোরেট বোর্ডের সদস্য হিসেবে যুক্ত আছেন ৷

উল্লেখ্য, 1995 সালের 8 মে জন্মগ্রহণ করা সুকৃতি মূলত বলিউডের একাধিক জনপ্রিয় গান এবং স্বাধীন পপ ট্র‍্যাকের জন্য পরিচিত ৷ 2016 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত কাপুর অ্যান্ড সন্স সিনেমায় 'লড়কি বিউটিফুল' এবং 2023 সালের ব্লকবাস্টার ছবি পাঠান-এর 'ঝুমে জো পাঠান' গানের মাধ্যমে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন ৷ তালিকায় রয়েছে, 'পেহলি বার' (দিল ধড়কনে দো), 'ম্যায়নে তুঝকো দেখা' (গোলমাল এগেইন)-র মতো গানও ৷

এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সুকৃতির বোন প্রকৃতি কক্কর তাঁর প্রেমিক বিনয় আনন্দের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এবার নতুন জীবন শুরু করতে চলেছেন সুকৃতি কক্কর ৷

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TAGGED:

SUKRITI KAKAR ENGAGEMENT
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সুকৃতি কক্কর শৌমিক শেঠ্ঠি
SUKRITI KAKAR SHOUMIK SHETTY

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