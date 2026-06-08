দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে জেনিফার ! কাকে মন ছিলেন 'বেহদ' অভিনেত্রী ?

দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে জেনিফার ! কাকে মন ছিলেন 'বেহদ' অভিনেত্রী ?
দ্বিতীয়বার মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছেন জেনিফার ৷ এবার আর গ্ল্যামার জগত নয়, জেনিফারের ভালোবাসার মানুষ হলেন একজন ব্যবসায়ী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 8, 2026 at 1:07 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 জুন: ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জেনিফার উইঙ্গেট (Jennifer Winget) এখন খবরের শিরোনামে ৷ গুঞ্জন, 'বেহদ' (Beyhadh) ও 'সরস্বতীচন্দ্র' (Saraswatichandra) খ্যাত অভিনেত্রী দ্বিতীয়বার বসতে চলেছেন বিয়ের পিঁড়িতে । শোনা যাচ্ছে, সিঙ্গাপুরবাসী ব্যবসায়ী উইলিয়াম ইসমাইলের সঙ্গে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন অভিনেত্রী ৷
বিয়ের পিঁড়িতে জেনিফার
বরাবরই নিজের ব্যক্তিগত জীবন আড়ালে রাখতে পছন্দ করেন জেনিফার ৷ তবে নেটিজেনদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেননি অভিনেত্রী ৷ সম্প্রতি, তিনি ইনস্টাগ্রামে বিয়ের নাচের একটি 'রিল'-এ মন্তব্য করেন। এরপরই অনুরাগীরা লক্ষ্য করেন, অভিনেত্রী বিয়ে-সংক্রান্ত বিভিন্ন সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট-যেমন ফটোগ্রাফার ও ইভেন্ট ভেন্ডরদের অনুসরণ অর্থাৎ 'ফলো' (follow) করতে শুরু করেন।
ঘনিষ্ঠ সূত্রের মতে, বিষয়টি সোশাল মিডিয়ায় জল্পনা-কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি উইলিয়ামের সঙ্গে বাইরে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন জেনিফার ৷ সেখানেই নাকি রোমান্টিক কায়দার অভিনেত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন উইলিয়াম ৷ আর জেনিফার আনন্দের সঙ্গে সেই প্রস্তাবে নিজের সম্মতি জানান। ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে সূত্রের খবর, "জেনিফার ও উইলিয়াম একে অপরের সঙ্গে খুবই সুখের সময় কাটাচ্ছেন। তাঁদের এবং তাঁদের মধ্যকার ভালোবাসা- সম্পর্কের রসায়ন দেখাটা সত্যিই আনন্দের।"
কে এই উইলিয়াম ?
জানা গিয়েছে, উইলিয়াম একজন সফল ব্যবসায়ী, যিনি প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন ৷ এই যুগল বেশ কিছুদিন ধরেই একটি স্থিতিশীল ও গভীর সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন ৷ এখন তাঁদের বিয়ের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। শোনা যাচ্ছে, জেনিফার বিয়ের খুঁটিনাটি পরিকল্পনার জন্য ‘মুড বোর্ড’ তৈরি এবং বিয়ের বিভিন্ন কাজের জন্য ভেন্ডরদের তালিকা চূড়ান্ত করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বিয়ের মূল অনুষ্ঠান ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টান রীতিতেই আয়োজিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। হবু দম্পতি বর্তমানে বিয়ের জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজছেন ৷ সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মধ্যে কোনও এক সময়ে অথবা ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির মধ্যে বিয়ের তারিখ ফাইনাল হতে পারে।
এর আগে চলতি বছরের শুরুর দিকে জেনিফারের সঙ্গে তাঁর প্রাক্তন সহ-অভিনেতা ('দিল মিল গায়ে' ধারাবাহিকে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন) করণ ওয়াহিরের সম্পর্কের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ কিন্তু তা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল তা এখন স্পষ্ট নেটিজেনদের কাছে।
জেনিফারের প্রথম বিয়ে
2012 সালে অভিনেতা করণ সিং গ্রোভারের সঙ্গে জেনিফারের বিয়ে হয়েছিল ৷ তবে, ভালোবাসার সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি বেশিদিন ৷ সংসার করার 2 বছরের মাথায় 2014 সালে করণ-জেনিফার আলাদা হয়ে যান ৷ বর্তমানে 41 বছর বয়সী জেনিফার, যাঁর ঝুলিতে ‘কসৌটি জিন্দেগি কে’-র মতো হিট শো এবং 'কোড এম'-এর মতো ওয়েব সিরিজ, তিনি এবার উইলিয়ামের সঙ্গে জীবনের সুন্দর অধ্যায়টি শুরু করতে প্রস্তুত ।