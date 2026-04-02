'স্বচ্ছ উত্তর চাই'- প্রযোজনা সংস্থাকে কড়া চিঠি আর্টিস্ট ফোরামের, পাল্টা প্রশ্ন জীতু-সুদীপার

রাহুলের মৃত্যুতে আর্টিস্ট ফোরামের তরফে চিঠি দেওয়া হল প্রযোজনা সংস্থাকে। কিন্তু সেই আর্টিস্ট ফোরামের বিরুদ্ধেই সরব সুদীপা-জীতু ৷ কেন ?

রাহুলের মৃত্যুকে ঘিরে বিভাজন টলিপাড়ায় (Special Arrangement)
Published : April 2, 2026 at 11:58 AM IST

কলকাতা, 2 এপ্রিল: মৃত্যু এক। আর তাকে ঘিরে প্রশ্ন একাধিক। রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন ইন্ডাস্ট্রির প্রায় প্রত্যেকেই। চরম গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে। পাশাপাশি সেই সময়ে দুর্ঘটনাস্থলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কারওর কথার সঙ্গে কারওর কথার কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গাফিলতির নানা দিক তুলে প্রশ্ন করছেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। গতকাল রাতে আর্টিস্ট ফোরামের তরফে চিঠি দেওয়া হল প্রযোজনা সংস্থাকে।

আর্টিস্ট ফোরামের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়, "গত রবিবার 29 মার্চ বিকেলবেলা ওড়িশার তালসারিতে ভোলে বাবা পার করেগা নামক সিরিয়ালের শুটিং করতে গিয়ে আমাদের সংগঠনের সদস্য ও বিখ্যাত অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে সমুদ্রের জলে ডুবে মারা যান। তাঁর মা, স্ত্রী, পুত্রের সঙ্গে গুণমুগ্ধ দর্শক এবং বন্ধুরা শোকে হতবাক। আমরা তাঁর পরিবারের পাশে থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

বিবৃতিতে আরও লেখা হয়েছে, "গত কয়েক দিন ধরে যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে এবং প্রযোজক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মানুষ স্ববিরোধী মন্তব্য করছেন তাতে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে সবাই। আসল প্রশ্ন, রাহুলকে কেন এই দুর্ঘটনায় পড়তে হল? প্রযোজকদের তরফে কি আগে থেকে কোনও শিল্পীকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করা হয়নি? এই বিপজ্জনক জায়গায় শুটিং করা হল কেন? আমরা স্বচ্ছ উত্তর চেয়ে চিঠি দিয়েছি। আশা করি যথাযথ উত্তর দেবেন। যদি উত্তর না দেন, তাহলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

যদিও স্ট্যাম্পহীন, নামহীন আর্টিস্ট ফোরামের বিবৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সুদীপা, জীতু থেকে শুরু করে আরও অনেকেই ৷ সুদীপা চট্টোপাধ্যায় লেখেন সোশাল মিডিয়ায় আর্টিস্ট ফোরামের বিবৃতি শেয়ার করে লেখেন, "রাহুলকে শ্রদ্ধা আর সমবেদনা জানানোর নামে- গা বাঁচিয়ে চলার স্বভাবটা এবার ছাড়ুন…আপনারা একটা autonomous body চালান, উত্তরাধিকারে পাওয়া আলুর গোডাউন নয়। কোথায় গেলো আগের সেই সাহস,আর দাপট যার সামনে প্রযোজকরা পর্যন্ত,মাথা নোয়াতে বাধ্য হতেন? বেনু দা, অরিন্দম দা- দের মতো সাহসী মানুষ দের চাই। ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস ফোরাম- signature ছাড়া, stamp ছাড়া ওই লেখার কোনও legal value নেই ।

জীতু কমল লেখেন, "এটা কী?? কারোর সাইন নেই! ফিউচারে পলিসি কী হবে? ফিউচারে যদি এইরকম ঘটনা ঘটে, তার জন্য কী কী স্টেপ নেওয়া হবে?কোন কিছুই তো নেই। পূর্ববর্তী যে কেসগুলো জমা হয়ে আছে, তারও কোনো ব্যাখ্যা নেই।এটা কি ?..." পাশাপাশি রাহুল মৃত্যুর ন্যায়বিচার চেয়ে শনিবার, বিকেল 4টের সময় টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে জড়ো হওয়ার ডাক পড়েছে ৷ সেই পোস্টও শেয়ার করে জীতু লেখেন, "এই প্রতিবাদ মিছিল কে/কারা ডাক দিল?? যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস ফোরাম হয়ে থাকে তাহলে এই প্রতিবাদ মিছিলে সরব হবেন না। তারা আবার আমাদের ব্যবহার করছে, নিজেদের ইমেজ ক্লিয়ার করার জন্য।..."

ওদিকে, এদিন বিকেলে ম্যাজিক মোমেন্টস প্রযোজনা সংস্থার তরফেও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে যা লেখা হয়েছে তা এরকম-

1) রাহুল শুধু আমাদের সহকর্মীই ছিলেন না, তিনি আমাদের বন্ধু ছিলেন৷
2) শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে নিরপেক্ষ ও বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরির কাজ চলছে।
3) রাহুলের পরিবার বা আর্টিস্ট ফোরামের প্রতিনিধিকে পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকার আহ্বান।
4) নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাফিলতি ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখতে সংস্থা সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ
5) 40-60 মিনিট জলের নীচে থাকার দাবিটি প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী সঠিক নয় বলে ধারণা সংস্থার।
6) প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী উদ্ধারের সময় রাহুল জীবিত ছিলেন৷
7) নিকটবর্তী ক্লিনিকে না থাকায় তাঁকে দিঘা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়৷
8) তদন্ত যাতে স্পষ্ট এবং নিরপেক্ষভাবে হয় তাই রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের পদ থেকে ইস্তফা দিতে প্রস্তুত লীনা গঙ্গোপাধ্যায়।
9) লীনা গঙ্গোপাধ্যায় মূলত ক্রিয়েটিভ হেড ও লেখিকা, সংস্থার প্রোমোটার বা অপারেশনাল এক্সিকিউটিভ নন।
10) শুটিঙের ফুটেজ, সমস্ত নথিপত্র পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থাকে শেয়ার করতে ম্যাজিক মোমেন্টস প্রতুশ্রুতিবদ্ধ।
11) ম্যাজিক মোমেন্টস সম্পূর্ণ নিরাপত্তার দিক মাথায় রেখে, অনুমতি নিয়েই শুটিং করছিল। তারপরেও এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

