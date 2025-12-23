ধারাবাহিকে বিয়ের মরশুম মানেই...

ধারাবাহিকে বিয়ের মরশুম মানেই...
ধারাবাহিকের বিয়েকে কেন্দ্র করে ঘটনার ঘনঘটা, চটকদারি মণ্ডপসজ্জা। ঠিক যেমনটা এখন ঘটছে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' (Chirodini Tumi Je Amar)-এ।
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: বাংলা ধারাবাহিকে বিয়ের ঘটনা দেখানো মানেই সেখানে দধি মঙ্গল থেকে শুরু করে আশীর্বাদ, মালাবদল, সিঁদুর দান, বউভাত। সাম্প্রতিক সংযোজন মেহেন্দি, সঙ্গীতের মতো অবাঙালি আচার অনুষ্ঠান। আর ধারাবাহিকে বিয়ে মানেই সেই বিয়েকে কেন্দ্র করে ঘটনার ঘনঘটা, চটকদারি মণ্ডপসজ্জা। ঠিক যেমনটা এখন ঘটছে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' (Chirodini Tumi Je Amar) ধারাবাহিকে।
আর্য-অপর্ণার বিয়ে নিয়ে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকে আনন্দের আবহ। অনেক জলঘোলার পর এবার এক হল আর্য আর অপর্ণার চার হাত। সেখানেও বিপত্তি। অপর্ণার ফ্ল্যাশ ব্যাকে ঘুরে ফিরে আসছে এক নারী, যারও বিয়ে হচ্ছে। কে এই নারী? এই প্রশ্ন তুলেই এগোচ্ছে পর্ব। তবে, বিয়ে বাড়ির জাঁকজমক দেখলে চমকে উঠতে হয়। চরিত্রদের সাজসজ্জা থেকে বিয়ে বাড়ির সেট সবেতেই জৌলুস টইটম্বুর।
বলা বাহুল্য বর ও কনের এই মিছিমিছি বিয়ে বেশ ভালো প্রভাব ফেলে অভিনেতাদের মনে। 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকে সম্প্রতি অপর্ণার চরিত্রে দিতিপ্রিয়ার জায়গায় এসেছেন শিরিন পাল। উল্লেখ্য, এটা শিরিনের প্রথম ধারাবাহিক। আর প্রথম ধারাবাহিকে পা রেখেই বিয়ের সিকোয়েন্স। তাঁর অনুভূতির কথা জানতে চাইলে বলেন, "একে তো প্রথম ধারাবাহিক, তার উপরে বিয়ের সিন। তবে, আমি কখনওই আমার সত্যিকারের বিয়ে নিয়ে কোনও ভাবনাচিন্তা করিনি বা স্বপ্নও দেখিনি। আর ভাবিও না। তাই আমার বিয়ে হলে এরকম ভাবেই হবে এই চিন্তা আমার মাথায় আসেনি। বরং এটাই মাথায় এসেছে, ও আচ্ছা সবার বিয়ে তার মানে এভাবেই হয়।"
শিরিন আরও বলেন, "এটা তো কাজ। তার উপরে প্রথম কাজ। বিয়ের শুটিং নিয়ে চূড়ান্ত ব্যস্ততা দেখছি সেটে। এতটা ব্যস্ততা তো আগে দেখিনি কোথাও। তাই এটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে প্রথমে একটু অসুবিধা তো হয়েইছে। তবে, সবাই খুব সাপোর্ট করে এখানে। ফলে অসুবিধা হচ্ছে না আর।" শিরিন ঠিকই বলেছেন, বাস্তবে বাড়িতে কারওর বিয়ে মানে যে তৎপরতা থাকে তেমনই থাকে ধারাবাহিকে। বিয়ের মণ্ডপসজ্জা যাতে দর্শকের নজর কাড়ে সেদিকেও থাকে আর্ট ডিরেক্টরের সদা দৃষ্টি।
একটা বিয়ে বাড়ির সেট বানাতে ঠিক কতটা প্রস্তুতি বা শ্রম থাকে তার আভাস দিলেন প্রখ্যাত আর্ট ডিরেক্টর পার্থ মজুমদার। তিনি বলেন, "আসল বিয়ে বাড়িকে সাজিয়ে তুলতে যেমন ডেকরেটরকে লাগে তেমনি ধারাবাহিকের জন্য বিয়ের সেট বানাতেও ডেকরেটরকে লাগে। আসল বিয়ে বাড়ি সাজাতে ডেকরেটর অনেকটা সময় পায়। সেই সময়টা আমরা পাই না। নির্দিষ্ট দিনেই সকাল 10টার মধ্যে সবটা রেডি করে দিতে হয়। কেননা শুটিং শুরু হবে। আর এখন বিয়ে মানেই নানা রিচুয়াল। রিং সেরিমনি, আশীর্বাদ, মেহেন্দি, বিয়ে, রিসেপশন। সব ওই একটা জায়গাতেই করতে হয়। দর্শকের মন ভরানোর জন্য প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা সাজ সজ্জা। কিন্তু সেগুলো ডেকরেটর ভাইদের করতে অনেকটা সময় লাগে। এ ছাড়াও আছে ফুলের সাজসজ্জা। সেটা সাজানোও বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।"
এই প্রসঙ্গে আর্ট ডিরেক্টর একটি দিক তুলে ধরেন। বলেন, "ধারাবাহিকে ঘরের যে সাজসজ্জা দেখানো হয় তা দর্শকের মনে প্রভাব ফেলে। তারাও নিজের ঘরটাকে সেভাবে সাজানোর চেষ্টা করেন। আজ আমরা যেরকম পর্দা বা কুশন ধারাবাহিকে ব্যবহার করছি কদিন পরেই দেখা যায় সেরকম জিনিস মার্কেটে বিকোচ্ছে। মানুষ কিনছে হু হু করে। বাড়িতে ব্যবহার করছে। আমাদের তো কপি রাইট নেই তাই আমাদের দেখানো সাজসজ্জা কপি হচ্ছে। বাংলা সিনেমা বা সিরিয়াল এভাবেও মানুষের মনে প্রভাব ফেলে।"