'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকে ফিরলেন পর্দার 'আর্য', জীতুর কথায়,' কিছু কিছু ব্যতিক্রম পুরুষ চরিত্র...'

বৃহস্পতিবার রাতেই সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের সঙ্গে এই খবর ভাগ করে নেন অভিনেতা ৷

jeetu-kamal-returns-bengali-serial-chirodini-tumi-je-amar-as-arjo-singha-roy-with-ditipriya-roy
'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিকের দৃশ্য (Special Arrangement)
Published : November 21, 2025 at 9:45 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 21 নভেম্বর: শারীরিক অসুস্থতা কাটিয়ে, কাজের জায়গার মনোমালিন্য দূরে সরিয়ে শুক্রবার থেকে চেনা ছন্দে জীতু কমল (Jeetu Kamal)। ফিরছেন চলমান ধারাবাহিক 'চিরদিনই তুমি যে আমার' (Chirodini Tumi Je Amar)-এর সেটে। গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতেই জানিয়েছেন যে কলটাইম পেয়েছেন তিনি ৷

উল্লেখ্য, দিন কয়েক ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’। ধারাবাহিকের নায়িকা দিতিপ্রিয়া রায়ের (Ditipriya Roy) সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে এই ধারাবাহিক ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, এসভিএফ প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে বৈঠকের দিন রাতে সামাজিক মাধ্যমে জীতু একটি ইঙ্গিতবাহী পোস্টও করেন- 'মৃত্যুর চেয়েও বদনাম ভয়ঙ্কর’। তবে, গতকাল রাতে জীতু ফের একটি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি জানিয়েছেন যে শুধুমাত্র কলাকুশলী, দর্শকদের কথা মাথায় রেখে তিনি আবারও 'চিরদিনই তুমি যে আমার' প্রজেক্টটিতে জয়েন করতে বাধ্য হলেন।

তিনি লিখেছেন, "2008 থেকে আমি ক্যামেরার সামনে কাজ শুরু করি। 2008 থেকে আজ 2025-এর শেষ লগ্ন পর্যন্ত আমি যতটুক প্রতিষ্ঠা পেয়েছি তার 80% ক্রেডিট আমাদের টেকনিশিয়ান দাদা-বন্ধুদের। বাড়িয়ে বলছি না বা বিনয় দেখাচ্ছি না। সেটা আমার ফ্লোরে এসে টেকনিশিয়ানদের জিজ্ঞেস করুন। বিশেষত, টিভির কাজে কোনও কোনও চরিত্র ব্যাপকভাবে মানুষের মনে জায়গা করে নেয় আর সেখানে মহিলা চরিত্র-এর সংখ্যাই বেশি। কিছু কিছু ব্যতিক্রম পুরুষ চরিত্র তৈরি হয় যেমন- সাধক বামাক্ষ্যাপা, অরণ্য সিংহ রায়,মল্লার সেন ইত্যাদি।"

তাঁর কথায়, "তেমনি, জি বাংলা এবং এস ভি এফ এর প্রযোজনায় এবং অমিত সেনগুপ্তর পরিচালনায় আর্য সিংহ রায় এই চরিত্রটি বহুদিন বাদে পুরুষ চরিত্র হিসেবে দারুণভাবে জায়গা করে নিয়েছে মানুষের মনে। এর পুরো ক্রেডিটতো লেখক, প্রযোজক, পরিচালকের আর সর্বোপরি আমার ভগবান দর্শকের। যাইহোক ভনিতা না করে বলি, শুধুমাত্র আমার টেকনিশিয়ানস এবং আমার ভগবান দর্শকদের কথা মাথায় রেখে আমি আবারও 'চিরদিনই তুমি যে আমার' প্রজেক্টটিতে জয়েন করতে বাধ্য হলাম। আশা রাখি আর কোনও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটবে না। একই ভাবে আবারও সুন্দরভাবে আপনাদের মনোরঞ্জন করবো বলে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হলাম। হ্যাঁ, আমি আবার কল টাইম পেয়েছি।"

তবে, এই ব্যাপারে জীতুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর সাড়া মেলেনি ৷ পরিচালক অমিত সেনগুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "এখনও শুটিংয়ে যাইনি। গেলে বুঝতে পারব পরিস্থিতি সব ঠিক আছে কি না। ওঁর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারব ওঁর মানসিক অবস্থান।"

দর্শকদের প্রত্যাশা আগামী দিনে পর্দার আর্য-অপর্ণা অর্থাৎ জীতু-দিতিপ্রিয়া সব খারাপকে পিছনে ফেলে এগিয়ে নিয়ে যাবে জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ৷

