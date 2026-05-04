নতুন সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি- গেরুয়া হাওয়ার মাঝে কী বললেন জীতু ?

নতুন সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি- গেরুয়া হাওয়ার মাঝে কী বললেন জীতু ?
15 বছর পর বাংলায় পরিবর্তনের হাওয়া আসতেই, বিশেষ আবেদন অভিনেতা জীতু কামালের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 4, 2026 at 2:17 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 মে: সময় যত এগিয়েছে বাংলার মসনদ কাদের দখলে, তা স্পষ্ট হয়েছে ৷ ফের একবার পরিবর্তনের হাওয়া বাংলা জুড়ে ৷ টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতেও 'আচ্ছে দিন'-এর আশায় অভিনেতা জীতু কামাল ৷ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গেরুয়া রঙ উড়তেই আশার আলোয় বুক বাঁধছেন অভিনেতা ৷ এদিন সোশাল মিডিয়ায় কী বার্তা দিলেন 'চিরদিনই তুমি যে আমার'-এর আর্য?
জীতুর পোস্ট
এদিন সোশাল মিডিয়া জীতু লেখেন, "এতোদিন যে ভাবে একে অপরের সাথে সুক্ষভাবে ঝামেলা লাগিয়ে, সেই ঝামেলা মেটানোর নাম করে এক লাখ-দু লাখ টাকা আন্ডার টেবিলে চাইতেন, আশা করি সেটা আর নতুন নেতারা করবেন না।শিল্পী-নেতা থেকে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রির নেতাদের কাছে ফোন করে, দিনের পর দিন এসএমএস করে প্রচুর কাকুতি-মিনুতি করেছি, কেউ এগিয়ে আসে নি।...শেষে নিজের লড়াইটা নিজেকেই লড়তে হয়েছে। মাথায় রাখবেন আপনি/আমরাই পারি বদলাতে, আপনিই পারেন নিজের অধিকার বুঝে নিতে।"
এরপর তিনি লেখেন, "নতুন সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি , ইন্ডাস্ট্রিতে রাজনীতি ঢুকতে দেবেন না দয়া করে। জানি কিছু পল্টিবাজ, হিংস্র অভি-নেতারা পাল্টি খেয়ে আপনাদের কাছে ভালো সাজার নাটক করবে, তবুও আপনারা ভেবে দেখবেন। বলুন তো,কী করে একজন করাপ্টেড মানুষ, যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও, যোগ্য মানুষের চাকরি নিজের নামে করে? আবার সেই রকম মানুষ ফোরামের এক্সিকিউটিভ কমিটিতে বসে থাকেন দিনের পর দিন এবং কলকাঠি নেড়ে চলেন। কেন? ইন্ডাস্ট্রির মাথারা এগুলো জানতেন না? ফোরাম এপলিটিক্যাল! এই মিথ্যে কথাটা বলবেন না। সব দলের প্রতিনিধিরা ওখানে আছে সেটা আমরাও জানি কিন্তু তাদের কতটুকু বলতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।"
জীতু লেখেন, তাঁকে নাকি বলা হয়েছিল, চার তারিখের পর বুঝে নেওয়া হবে ৷ সেই কথা ধরে জীতু লেখেন, "সত্যি কথা বলবো, চার তারিখের পর যদি আপনারা ক্ষমতাতেও আসতেন আমাকে আপনারা কিসুই বুঝতে পারতেন না। কারন আমি,আপনাদের মতো কাপুরুষ,বর্বর, মিথ্যাবাদী, পাল্টিবাজ নই। আপনারা আমার কাজ খেতে পারেন, মূল্যবোধ নয়। হ্যাঁ, আমি আমার ইন্ডাস্ট্রি নিয়েই বলবো। বলে এসছি, বলছি, ভবিষ্যতেও বলবো।"
(বানান অপরিবর্তিত)