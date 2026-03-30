'সেদিন আমারও মৃত্যু ঘটতে পারত'- রাহুলের মৃত্যুর পর কেন জীতুর প্রশ্নের মুখে আর্টিস্ট ফোরাম ?
অভিনেত্রী সুদীপ্তাকে উদ্দেশ্য করে কী লিখলেন জীতু ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 12:24 PM IST
হায়দরাবাদ, 30 মার্চ: 'শুটিং চলাকালীন সেদিন আমারও মৃত্যু ঘটতে পারত।...' ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়ে রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন তাঁর কাছের মানুষ, একাধিক সহকর্মী থেকে বন্ধুরা ৷ রবিবার রাতেই অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী থেকে রূপাঞ্জনা মিত্র থেকে অভিনেতা জয়জিৎ, জ্যাক সকলেই রাহুলের মৃত্যুর তদন্ত দাবি করেছেন ৷ পাশাপাশি, আর্টিস্ট ফোরামের সদস্য হিসাবে সহকর্মীর শুটিং স্পটে অস্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ এবং নিরপেক্ষ পুলিশি তদন্তের দাবি জানান তাঁরা ৷ এই পোস্ট সামনে আসার পর সরব হন জীতু কমল ৷ তিনি প্রশ্ন তোলেন, তাঁর সঙ্গে যখন অন্যায় হয়েছিল, তখন কোথায় ছিল আর্টিস্ট ফোরাম ৷
এদিন অভিনেতা জীতু কমল রাহুলের আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে শোকপ্রকাশ করেন ৷ তিনি লেখেন, "গত রবিবার কথা হয়েছিল, বলল ”ছবিটা ভালো হয়েছে। দেখ না সব মিটিয়ে নেওয়া যায় কিনা।” আমিও বললাম দেখছি রাহুল দা। তুমি যে এই ভাবে তোমার শেষ ছবির, শেষ শট দেবে আমি কিন্তু ভাবতে পারিনি। ভালো থেকো আর বলবো কী করে, তুমিতো আর চোখের সামনেই রইলে না।"
এরপরেই জীতু আরও একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন, অভিনেত্রী সুদীপ্তার লেখা শেয়ার করে ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "শুটিং চলাকালীন সেদিন আমারও মৃত্যু ঘটতে পারত। আমি আমার আর্টিস্ট ফোরামের কাছে চিঠি দিয়ে কমপ্লেন করলাম যে আমাকে গালি দেওয়া হয়েছে, যে প্রোডাকশনের জন্য আমি হসপিটালে ভর্তি হতে বাধ্য হলাম শুটিং চলাকালীন সেখানে সেক্রেটারি উপস্থিত ছিল। তারা কোন রকমের সদুত্তর দেয়নি। উল্টে আমি ফোন করে বলতে বাধ্য হলাম, ঠিক আছে তোমরা যখন কিছু করবে না আর কি বলব ! আমাকে আইনি পদক্ষেপ নিতে হল। এটা কি ফোরামের দায়িত্ব?"
জীতু এরপরেই জানান, সেই সময় টলিউডের অনেক সিনিয়র অভিনেতাদের ফোন করেও তিনি উত্তর পাননি ৷ কোনও প্রোডাকশনের তরফ থেকে আর্টিস্টের নামে কমপ্লেইন করলে আর্টিস্টকে ডেকে ভর্ৎসনা করা হয়। জীতুর কথায়, "একটা আর্টিস্ট ফোরামের সদস্য হওয়া সত্বেও আমি যখন শুটিং করতে গিয়ে হসপিটালাইজড হলাম,আর্টিস্ট ফোরাম থেকে একটা মিনিমাম কল পর্যন্ত করা হয় না, কোনওদিন করা হয়নি। একদল হতাশ লোক ক্রমাগত পেছন থেকে ছুরি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিল্পীদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে চলেছে।"