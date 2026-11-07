জীতু কমলের জীবনে বসন্ত ! বিগ বসের ঘরে সৃজলাকে প্রেম প্রস্তাব অভিনেতার, কী উত্তর অভিনেত্রীর ?
Jeetu proposes Srijla: জীতুর প্রেম প্রস্তাব পেয়ে প্রথমে চমকে যান সৃজলা ৷ তারপর দিলেন উত্তর ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 10:13 AM IST
হায়দরাবাদ, 7 নভেম্বর: একদিকে যখন রাজবীর দে-নন্দিনী দত্ত-র সম্পর্কে চিড় ধরছে তখন অন্যদিকে, জীতু কমল আর সৃজলা গুহর মধ্যে এসেছে প্রেমের বসন্ত ৷ বিগ বস-এর ঘরে সরাসরি সৃজলাকে প্রেম প্রস্তাব জীতুর ৷ পর্দার আর্য-র প্রশ্নে কী উত্তর দিলেন সৃজলা ?
শুক্রবারের পর্বে দেখা যায়, জীতু কমল মাইক্রোফোন হাত দিয়ে চেপে ধরে সৃজলাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "এই আকাশ, এই বাতাস, এই পাখি, এই নদী সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তোমাকে ভালবাসি" ৷ জীতুর এই আচমকা প্রস্তাব শুনে সৃজলা কিছুটা হকচকিয়ে যান, লজ্জাও পান ৷ এর আগে, বিগ বসের ঘরে গায়ক দুর্নিবার সাহার সঙ্গে সৃজলার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে চর্চা হয়েছিল ৷ তবে, সেই বন্ধুত্ব এখন অতীত। দুর্নিবারের সঙ্গে দূরত্বের পর জীতুই সৃজলার পাশে দাঁড়ান এবং তাঁদের বন্ধুত্ব গভীর হয়।
জীতু যখন সৃজলার দিকে তাকিয়ে বলেন, "হ্যাঁ বা না... উত্তরটা দাও ৷ এটা আমার জানা জরুরী ৷" তখন সৃজলা সরাসরি কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাননি। জীতুর এই আচমকা কথা শুনে সৃজলা শুরুতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও বিষয়টা সামলে নেন ৷ সৃজলা বিষয়টিকে হালকা করতে জীতুকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, জীতু তাঁর জন্য ইতিমধ্যে অনেক কিছু করেছেন। এবার জীতুর উচিত খেলায় মন দেওয়া। এরপর, গার্ডেন এলাকা থেকে জীতু চলে যাওয়ার পর সৃজলাকে ক্যামেরার সামনে একান্তে বলতে শোনা যায়, "দূরে চলে গেলে শান্তি পেয়ে যাব। চাইনি ভালোবেসে ফেলো।" এর থেকে স্পষ্ট যে সৃজলা জীতুর অনুভূতি বুঝতে পারলেও বিগ বসের ঘরের পরিস্থিতি এবং নিজেদের বন্ধুত্বের সমীকরণ মাথায় রেখে এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে রাজি নন ৷
উল্লেখ্য, 2023 সালে আইনি বিচ্ছেদের পর থেকে জীতু ও তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী নবনীতা দুজনেই যার যার ব্যক্তিগত জীবনে এগিয়ে গিয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে কোনও তিক্ততা নেই ৷ সম্প্রতি, বিগ বস-এর ঘরে জীতুর খেলা প্রসঙ্গে নবনীতা জানিয়েছিলেন, কাজের ব্যস্ততার কারণে তিনি শো নিয়মিত দেখে উঠতে পারেন না। জীতু বিগ বস-এর ঘরে যাই করুক না কেন তা খেলার অংশ এবং জীতুর ব্যক্তিগত জীবনের সিদ্ধান্ত হিসেবেই দেখছেন বলে জানিয়েছিলেন। প্রাক্তন স্বামীর নতুন কোনও সমীকরণ তৈরি হওয়া বা শো-এর ভেতরে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনা নিয়ে তাঁর মনে কোনও ক্ষোভ নেই ৷ বরং তিনি বিষয়টিকে বেশ স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছেন।
অন্যদিকে, টলিপাড়ায় শন ও সৃজলার বাস্তব জীবনের গভীর বন্ধুত্ব এবং অন-স্ক্রিন রসায়নের (মন ফাগুন ধারাবাহিক খ্যাত) কারণে দর্শকদের নজর এখন শনের প্রতিক্রিয়ার দিকে। বিগ বসের বাইরের জীবনেও যখন সৃজলার সঙ্গে শনের প্রেমের গুঞ্জন ছড়ায়, তখন অভিনেতা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগত বিষয়কে আড়ালে রাখতেই ভালোবাসেন ৷