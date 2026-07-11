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অভিনেতা জীতুর নতুন অধ্যায় শুরু ! সমাজ কল্যাণে ব্রতী অভিনেতা

জীতু কমল এক নতুন ট্রাস্ট তৈরি করেছেন ৷ যেখানে সব সম্প্রদায়ের দুঃস্থ অবহেলিত মানুষদের নানাভাবে সেবা করাই মূল উদ্দেশ্য ৷

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জীতুর নতুন অধ্যায় শুরু (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 4:10 PM IST

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হায়দরাবাদ, 11 জুলাই: অভিনয়ের পাশাপাশি সমাজের স্বার্থে নতুন এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন জীতু কমল (Jeetu Kamal) ৷ স্পষ্ট কথা স্পষ্টভাবে বলতেই অভ্যস্ত জীতু ৷ তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রায় সময়ই নানা বিষয় তথা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি ৷ তবে সেই সবকিছু মহাবিশ্ব ও মহাদেবের হাতে ছেড়ে দিয়ে ছোট্ট জীবনে কিছু করে যেতে চান জীতু ৷ সেই ভাবনা থেকেই শুরু হল জীতু কমল অ্যান্ড দ্য ইউনিভার্স সোশাল ট্রাস্ট (Jeetu Kamal & The Universe Social Trust)-এর যাত্রা ৷ সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের নানাভাবে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে 11 জুলাই থেকে এই ট্রাস্ট তার কাজ শুরু করবে ৷

জীতু কমল অ্যাণ্ড দ্য ইউনিভার্স সোশ্যাল ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্য :-

উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে, এক বিবৃতি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে ৷ যেখানে শিরোনামে লেখা হয়েছে, "যত্নে আগলে রাখলে, এ ভুবন আমাদেরই।" এরপর তুলে ধরা হয়েছে এই ট্রাস্ট গঠনের মূল উদ্দেশ্য ৷ সেখানে বলা হয়েছে, কাদের কাদের প্রয়োজনে কাজ করবে এই সংস্থা ৷ যেমন-

• সমাজের সব সম্প্রদায়ের দুঃস্থ অবহেলিত মানুষদের সেবা করা

• ক্ষুধার্ত মানুষদের খাবারের যোগান দেওয়া

• নিজেদের উৎসবের দিনে আমাদের চারপাশের সকলেই যেন নতুন জামা কাপড় পড়ার আনন্দটা পায় সেটা দেখা

• বেকার মানুষদের জন্য কাজের খোঁজ দেওয়ার মাধ্যমে কর্ম সংস্থান ঘটানো

• অসুস্থ দুঃস্থ মানুষদের হাতে তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তুলে দেওয়া এবং তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা (এই বিষয়ে কিছু মানুষকে আমরা আগেই সেবা করেছি, সেই নিদর্শন আমাদের কাছে আছে) ৷ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য চিকিৎসা সেবা শিবিরের আয়োজন করা

• যারা নিজেদের পরিবারের লোকদের খাওয়া পরার যোগান দিতে ব্যর্থ তাদের সাহায্য করা

• প্রকৃত অসহায় মানুষ খুঁজে বার করে তাদের সহায়তা করা এবং তাদেরকে আমাদের বৃহৎ পরিবারের অংশ করে তোলা

• সমাজের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা আমরা ভুলতে বসেছি। বড়দের সম্মান দেখানো থেকে শুরু করে নাগরিকের কর্তব্য পালন - এ সব বিষয়ে যুব সম্প্রদায়ের কাছে ওয়ার্কশপ বা একক প্রচারের মাধ্যমে বার্তা পৌঁছে দেওয়া

• আমাদের পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য সবুজায়ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে 'গাছ লাগানো ও সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা

• কেবল মাত্র মানুষ নয়, আমাদের দায়বদ্ধতা এই পৃথিবীর মাটি, জল, আকাশ, গাছ, কীট পতঙ্গ, জীব জন্তুর প্রতিও। তাই চারপাশের সকল জীবনকে যত্নে আগলে রাখার চেষ্টা করা এবং পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণ করা

• সততার সাথে নিঃস্বার্থ ভাবে এই পৃথিবীর সব আর্ত পীড়িত জীবিতের সেবা করে, তাদের বেদনার ভাগ নিয়ে তাদের পাশে থাকার চেষ্টা করা এবং তাদের সকলকে নিয়ে এক বৃহৎ পরিবার গঠন করা

• কেবলমাত্র অর্থ দিয়ে নয়, নিজেরা হাতে কলমে কাজ করে পরিবেশ তথা জীবনের যত্ন নেওয়া

আরো অনেক মানুষকে সেবার কাজে আগ্রহী করে তোলা যাতে ভবিষ্যতে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয় বহু ট্রাস্ট

আমাদের এই উদ্যোগে আপনাদের আশির্বাদ ও উপদেশ আমাদের একান্ত প্রয়োজন। রোজ আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ মেনে আমরা এগিয়ে যেতে চাই আমাদের লক্ষ্যের দিকে

জীতু কমলের বার্তা

অভিনেতা নিজের হাতে লিখে এই ট্রাস্ট তৈরি নিয়ে তাঁর বিবৃতি তুলে ধরেন ৷ তিনি লেখেন, "এ পৃথিবী আমার, যত্নে আগলে রাখলে, এ ভুবন আমাদেরই। এ পৃথিবী আমাদের ৷ এই পৃথিবীর প্রতিটি গাছ, পোকামাকড়, জীবজন্তু, বোকা মানুষ থেকে সরল, চালাক, আর্ট চালাক সব সম্প্রদায়ের মানুষ আমাদের নিজের পরিবারের ভাই, বোন, বন্ধু- এই গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাও আমাদের ৷"

অভিনেতা জানান, "উপরোক্ত কথাগুলি যখন মুখের কথা না হয়ে মনের কথায় পরিণত হবে তখনই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থকতা পাবে, নাহলে নিজের রক্তের সম্পর্ক ও ভিনদেশীয় মনে হবে-এমন চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দিতে আমরা তৈরি করেছি আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা -'জীতু কমল অ্যান্ড দ্য ইউনিভার্স সোশাল ট্রাস্ট' শ্রদ্ধার সঙ্গে, সম্মানের সঙ্গে মানুষের সেবা করা এবং তাদের সকলকে নিয়ে এক বৃহৎ পরিবার গড়ে তোলার ভাবনাকে মাথায় রেখেই আমাদের ট্রাস্ট তৈরি করা হয়েছে ৷ এই ট্রাস্ট তার যাত্রা শুরু করেছে 11 জুলাই, শনিবার একটি খুবই ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।"

অর্থাৎ 11 জুলাই, বিকাল চারটের সময়, মহাবোধি সোসাইটি সেমিনার হলে জীতু কমলের হাত ধরে এই ট্রাস্ট তার নতুন পথ শুরু করতে চলেছে ৷

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জীতু কমল
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