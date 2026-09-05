জানুয়ারি থেকেই শুনছি আমি নাকি..., কী শুনছেন জীতু?

জানুয়ারি থেকেই শুনছি আমি নাকি..., কী শুনছেন জীতু?
অভিনেতার প্রশ্ন, 'আপনার প্রেম টেম চলছে নাকি?' 'এরাও মানুষ' ছবি নিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর সঙ্গে আড্ডায় জীতু কমল ।
Published : September 5, 2026 at 8:07 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: বিতর্ক পিছু ছাড়ে না জীতু কমলের । তবে, শক্ত হাতে বুদ্ধি করে তা সামলে নেন তিনি । অভিনয় সৌকর্যে একের পর এক ছবিতে নিজের জাত বুঝিয়ে দেন জীতু । এহেন জীতুর আরও একটি ছবি মুক্তি পেতে চলেছে এ বছরেই, 'এরাও মানুষ' । একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন তিনি । খবর এখানেই শেষ নয় । শোনা যাচ্ছে, 'বিগ বস বাংলা'র পথে শীঘ্রই রওনা দেবেন অভিনেতা । পাইপলাইনে আছে আরও বেশ কিছু কাজ । ইটিভি ভারতের সঙ্গে আড্ডায় জীতু বললেন এরকমই নানা কথা ।
ইটিভি ভারত: বিতর্ক পিছু ছাড়ে না আপনাকে ।
জীতু: খুব খারাপ লাগে মানুষ যখন আমাকে বিতর্কিত বলে দাগিয়ে দেয় । আমি অবশ্য মেনে নিয়েছি । আমার বন্ধু আমার ঈশ্বর শিব আমার সঙ্গে সবসময় থাকেন এবং উনিই আমার দিক নির্দেশ করেন । আমি ধৈর্য রাখি । বিশ্বাস রাখি তাঁর উপরে ।
ইটিভি ভারত: 'এরাও মানুষ' ছবিতে হ্যাঁ বলার কারণ কী ছিল?
জীতু: এই ছবিটাতে একটা সামাজিক বার্তা আছে । আমরা যাদের বলি 'পিছিয়ে পড়া' মানুষ, তারা কি আদতে পিছিয়ে পড়া ? নাকি আমরা তাদের ঠেলে দিচ্ছি পিছিয়ে যেতে? সেটা এই ছবিতে উঠে আসবে । একইসঙ্গে বন্ধুত্বের মেসেজ দেয় এই ছবি । বন্ধুত্বর জন্য মানুষ কতদূর অবধি যেতে পারে সেটা এখানে দেখানো হবে । এই জায়গাটা আমাকে খুব আগ্রহ জুগিয়েছিল ।
ইটিভি ভারত: আর আপনার চরিত্রটা?
জীতু: চরিত্রটাতে অনেকগুলো শেড আছে । আমি সবসময়েই এমন চরিত্র খুঁজি যেখানে সমাজের মানুষ সেই চরিত্রটাকে রিলেট করতে পারে, সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে রিলেট করতে পারে । প্রত্যেক মানুষই উচ্চাকাঙ্খী হয় । কেউ বলে, কেউ বলে না । কেউ বড় বাড়ি চায়, কেউ বড় পদে থাকতে চায়, কেউ সুন্দরী বউ যায়, কেউ ক্ষমতা চায় কেউ বা দু'বেলা খেয়ে শান্তিতে বাঁচতে চায় । এর মধ্যে তো কোনও অন্যায় নেই । যদি সৎপথে চলতে পারে । আমার চরিত্রটাও তেমনই খানিকটা । বন্ধুপ্রীতি, বিবাদ সবই উঠে এসেছে গল্পে । তবে, একটা টুইস্ট আছে যেটা বলা যাবে না ।
ইটিভি ভারত: আর জীতু কী চায়?
জীতু: শেষ নিঃশ্বাস অবধি আমি সৎ থাকতে চাই । আমি সূর্যদেবকে রোজ জল দিই । প্রতিদিন শিবকে জল দিই, পুজো করি । আর বলি যেন সৎ থাকতে পারি । যারা অন্যকে বাজে কথা বলে, ক্ষতি করে অন্যের, তাদের জন্য আমার প্রার্থণা জারি থাকে ৷ তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক ।
ইটিভি ভারত: আপনার সঙ্গে শ্রাবন্তীর জুটি তো হিট । মানুষ ভালোবাসছে আপনাদের জুটি, যার প্রমাণ মিলল সেদিন মিউজিক লঞ্চে ।
জীতু: শুধু আমাদের দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়েছেন এমনটা নয় । অন্যান্যরাও ছিলেন । গুণী অভিনেতা থেকে সঙ্গীত শিল্পী । সবাইকে একসঙ্গে দেখে মানুষ আনন্দ পায় । সেই উচ্ছ্বাসটাই ছিল । আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চাই । তারা এগিয়ে এসে কথা বললেও আমি খুশি হই । তবে, হ্যাঁ মানুষ যদি আমাকে দেখে আমার বাবা-মায়ের দেওয়া নামটা ধরে ডাকে আমার বড় ভালো লাগে ।
ইটিভি ভারত: রাজনীতিতে থাকতে চান না?
জীতু: আমরা সবাই তো রাজনীতির অঙ্গ । যেমন আমরা বায়ুমণ্ডলে থাকি তেমনই রাজনীতিতেও থাকি । আলাদা করে রাজনীতিতে থাকতে হবে এমন তো কথা নেই ।
ইটিভি ভারত: আর 'বিগ বস'? কবে যাচ্ছেন?
জীতু: জানুয়ারি থেকে শুনছি আমি বিগ বস-এ যাচ্ছি । প্রথমে শুনেছিলাম শুরুতেই বিগ বসের ঘরে ঢুকছি । এখন শুনছি মাঝে ঢুকছি । দেখা যাক ।
ইটিভি ভারত: অন্য কোনও ভাষার ছবি করছেন?
জীতু: না । আমি প্রথম ওটিটিতে পা দিচ্ছি এস ভি এফ, হইচইয়ের মাধ্যমে । আপাতত ওটা নিয়েই ভাবছি । স্বামী বিবেকানন্দের কথামতো একটা সময়ে একটা কাজেই মনোনিবেশ করছি ।
ইটিভি ভারত: মহানায়কের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শহরে উৎসবের আমেজ । কী বলবেন ?
জীতু: সরকারের এই উদ্যোগে আমি খুশি । তারা ধর্ম, বর্ণ, জাত, দল সব ভুলে একত্র হয়ে মহানায়ককে স্মরণ করছেন । খুব ভালো উদ্যোগ ।
ইটিভি ভারত: এই প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা?
জীতু: হস্পিটালিটির দিক থেকে এরা এগিয়ে থকে । ইপি অয়ন সব ধরনের কাজে ওস্তাদ । অমিত তালুকদার, সাই প্রকাশ খুব ডেডিকেটেড । মিউজিক ডিরেক্টর বালা সাই অসাধারণ ।
ইটিভি ভারত: ডিরেকশন দিতে ইচ্ছা হয় না?
জীতু: আমি তো এসেইছিলাম ডিরেক্টর হতে । প্রথমে আমি সহ-পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করি । তবে কাজ করতে করতে মনে হয়েছে এখন ডিরেক্টর হওয়ার সঠিক সময় নয় । আরও কিছু সময়, লেখাপড়ার দরকার । আরও শিখতে হবে ।
ইটিভি ভারত: সিরিয়াল থেকে সরেই গেলেন?
জীতু: হ্যাঁ । আমি তো বলেই দিয়েছি । কাজ থাকতে থাকতেই আমি বলেছিলাম যে আমি আর সিরিয়াল করব না । পরে বললে বলা হত আমার কাজ নেই তাই বলছি ।
ইটিভি ভারত: নতুনদের মধ্যে কি সাফল্যের বেশি তাড়া কিংবা ওদ্ধত্য দেখতে পান?
জীতু: আমি নিজেই তো নতুন । আমি প্রতিদিন শিখি । ছোটদের থেকেও শিখি, বড়দের থেকেও শিখি । ঔদ্ধত্য সিনিয়র, জুনিয়র সবারই থাকতে পারে । মানুষের খারাপটা দেখলে খারাপটাই বারবার চোখে পড়বে । আমি মানুষের মধ্যে পজিটিভ দিক খোঁজার চেষ্টা করি ।
ইটিভি ভারত: প্রেম টেম চলছে নাকি?
জীতু: না আমার তো চলছে না এখনও । আপনার চলছে নাকি? এভাবেই আমি বাকিদেরও জিজ্ঞেস করতে চাই প্রেম টেম চলছে নাকি?