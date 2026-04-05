রাহুলের বিচারের দাবিতে রাজপথে টলিপাড়া, নিজের ছবিতে মালা পরিয়ে অন্য প্রতিবাদ জীতুর

রাহুলের বিচারের দাবিতে রাজপথে টলিপাড়া, নিজের ছবিতে মালা পরিয়ে অন্য প্রতিবাদ জীতুর
জীতু কমলের দাবি, প্রতিবাদ করতে ভুলে যাচ্ছে সকলে । প্রতিবাদ করলেই ইন্ডাস্ট্রিতে তুমি একপেশে হয়ে যাবে ৷
Published : April 5, 2026 at 1:41 PM IST
কলকাতা, 5 এপ্রিল: রাহুলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদে একদিকে মিছিলে হাঁটলেন তারকা থেকে সাধারণ জনতা ৷ অন্যদিকে এরই মাঝে অন্য চিত্র ধরা পড়ল টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে । রাহুলের মৃত্যুর প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি নিজের ছবিতেও এদিন মালা পরিয়ে, মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে থাকতে দেখা গেল অভিনেতা জীতু কমলকে । কিন্তু কেন তাঁর এমন আচরণ?
জীতুর কথায়, "রাহুল দা'র মৃত্যুর পর আমরা তাঁকে মালা দিয়ে সম্মান জানাচ্ছি, স্মৃতিচারণা করছি । আমি জানতাম না রাহুল দা'র এত বন্ধু । তা হলে কেন এতদিন তাঁকে কাজ না করে থাকতে হল? আর আমার এই ছবিটায় আজ মালা পরানোর কারণ ইন্ডাস্ট্রির মানুষদের যদি এই ছবিটা দেখে অন্তত মনে হয়, এই মানুষটাও সেদিন এভাবে চলে যেতে পারত । তা হলে অন্তত যদি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে যে কী হয়েছে বলো ।"
তিনি বলেন, "16 মার্চ একটা মেইল করেছি । একটা নতুন প্রোডাকশন হাউজের হয়ে কাজ করছিলাম । শেষদিনের শেষ শটের আগে আমাকে জানানো হয় আমি টারমিনেটেড । একটা নতুন প্রযোজনা সংস্থার এত ক্ষমতা যে ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথম পা রেখেই তাদের এত ঔদ্ধত্য । অভিনেতাকে গালি দিচ্ছে, গায়ে হাত তুলতে আসছে । অভিনেতার সঙ্গে মতবিরোধ হতেই পারে । তা বলে এসব? এই প্রোডাকশন হাউজের জন্য আমাকে হসপিটালাইজড অবধি হতে হয়েছে । তারপরেও আমি কাজ করতে গিয়েছিলাম তাদের প্রতি বিশ্বাস রেখে । কিন্তু আবারও একইরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি । আর্টিস্ট ফোরামে মেইল করার পর আমাকে বলা হয়, প্রোডাকশন হাউজ বসতে চাইছে না । তাও দেখছি কী করা যায় । আজও কিছুই দেখা হয়নি । একটা নতুন প্রোডাকশন হাউজের সঙ্গেই পেরে উঠছে না, তো ম্যাজিক মোমেন্টস-এর মতো এত বড় প্রোডাকশন হাউজের সঙ্গে পেরে উঠবেন কীভাবে?"
জীতু আরও বলেন, "আমার এই প্রতিবাদের পরিণতি দিনের শেষে কতটা কী হবে আমার জানা নেই । অনেকেই বলে এদের সঙ্গে পারব না । হেরে যাব । যাব তো যাব । আরে আমি হেরে বসে আছি । তবে, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী । আমি সবরকম কাজ পারি । প্রয়োজনে অন্যের গাড়ি চালিয়েও রোজগার করতে পারি । কোনও কাজই ছোট নয় । আমরা সবাই এখানে বিপদেই পড়ে আছি । আজও যদি টেকনিশিয়ান, প্রোডিউসার, ডিরেক্টর একত্রিত না হতে পারি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি একটা খোলস হয়ে থাকবে মাত্র । আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভুলে যাচ্ছি । আমার ফোরামই আমার সঙ্গে কথা বলে না তো অন্যান্য গিল্ডের দিকে কী তাকাব?"
অভিনেতা আক্ষেপ করে বলেন, "আমার শ্বাসনালীতে সমস্যা । যে পরিমাণ বুকে যন্ত্রণা হচ্ছিল তাতে আমি মারা যেতে পারতাম । প্রোডাকশন তাও আমাকে ছাড়ছিল না । সেখানে আমার ফোরাম খতিয়ে দেখবে না? জিজ্ঞেস করবে না প্রোডাকশন হাউজকে যে জীতু এতটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করল? একটা আর্টিস্টকে লাস্ট দিন লাস্ট শটের আগে তুমি বলতে পারো যে তুমি 'টারমিনেটেড'? আগেরদিন চন্দননগরে গঙ্গার পাড়ে সাত-আট ঘণ্টা শুটিং করলাম । আমার সেক্রেটারিও এই ছবির অংশ । তার সামনেই আমার সঙ্গে এরূপ আচরণ করা হয় । তাঁর তরফেও কোনও প্রতিবাদ দেখিনি ।"
জীতু এদিন বলেন, "প্রতিবাদ করলেই ইন্ডাস্ট্রিতে তুমি একপেশে হয়ে যাবে । এই ট্রেন্ড তো আমরাই সেট করেছি । আমিই সেই ট্রেন্ডটা ব্রেক করি না একবার । তার জন্য যদি নিজের জীবনও বলিদান দিতে হয় দেব । আমি প্রস্তুত । বহু অভিনেতার ক্যারিয়ার আগে ধ্বংস করা হয়েছে, এখানে আমি তো চুনোপুটি । কিন্তু আমার উদ্দেশ্য যদি সঠিক হয় আমার ক্যারিয়ার গেলে যাবে । কিন্তু ভবিষ্যতে কোনও সম্ভাবনাময় শিল্পীর ক্যারিয়ার, জীবন যেন ধ্বংস না হয় তার জন্যই আমার প্রতিবাদ ।"
প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে পরিচালক সাই প্রকাশ লাহিড়ির 'এঁরাও মানুষ '–ছবির শুটিং ফ্লোরে পরিচালকের সঙ্গে তীব্র বচসায় জড়িয়ে পড়েন জীতু কমল । দুর্ব্যবহার, টাকা নিয়ে শুটিং না করা, অপেশাদার আচরণ-সহ গুচ্ছের অভিযোগ উঠেছে অভিনেতার বিরুদ্ধে । এর বিরুদ্ধে মুখও খুলেছিলেন জীতু । অভিনেতা সামাজিক মাধ্যমে লিখেছিলেন, "শুটিং চলাকালীন সেদিন আমারও মৃত্যু ঘটতে পারত । আমি আমার আর্টিস্ট ফোরামের কাছে চিঠি দিয়ে কমপ্লেইন করলাম যে আমাকে গালি দেওয়া হয়েছে, যে প্রোডাকশনের জন্য আমি হসপিটালে ভর্তি হতে বাধ্য হলাম শুটিং চলাকালীন সেখানে সেক্রেটারি উপস্থিত ছিল । তারা কোনও রকমের সদুত্তর দেয়নি । উল্টো আমি ফোন করে বলতে বাধ্য হলাম ঠিক আছে তোমরা যখন কিছু করবে না আর কী বলব ! আমাকে আইনি পদক্ষেপ নিতে হল । এটা কি ফোরামের দায়িত্ব? আমি অনেক সিনিয়রকে ফোন করেছি কেউ কোনও উত্তর দেয়নি । কিন্তু যখন কোনও প্রোডাকশনের তরফ থেকে আর্টিস্টের নামে কমপ্লেইন করে সঙ্গে সঙ্গে আর্টিস্টকে ডেকে পাঠানো হয় ।"
জীতু আরও লেখেন, "আর্টিস্ট ফোরামের বড় বাম-সদস্য প্রশ্ন তোলেন জীতুর সঙ্গেই কেন অনভিপ্রেত ঘটনাগুলো হয়? আপনাদের কি কখনো জীতুর কোনও কাজের মাধ্যমে মাথা নত করতে হয়েছে? এমন হয়েছে কী জীতু বারবার ভুল প্রমাণিত হচ্ছে, সরি বলছে,আবার ভুল করছে? মধ্যা কথা,জীতু প্রতিবাদী, তাই । অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে না তাই । একটা আর্টিস্ট ফোরামের সদস্য হওয়া সত্বেও আমি যখন শুটিং করতে গিয়ে হসপিটালাইজড হলাম, আর্টিস্ট ফোরাম থেকে একটা মিনিমাম কল পর্যন্ত করা হয় না, কোনওদিন করা হয়নি । একদল হতাশ লোক ক্রমাগত পেছন থেকে ছুরি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিল্পীদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে চলেছে । আর্টিস্ট ফোরামের প্রধান কাজ টেকনিশিয়ানে মৃত শিল্পীর পায়ে ফুল দান করা? ঠিক আছে আমিও নিশ্চয়ই আর্টিস্ট ফোরামের থেকে কোনও না কোনওদিন ফুল পাব, এই আশা নিয়ে আর্টিস্ট ফোরামের সদস্য হয়ে থাকি ।" এরপর আজ নিজেই নিজের ছবিতে মালা পরিয়ে প্রতিবাদে শামিল হলেন জীতু ।
উল্লেখ্য, ওড়িশার তালসারিতে শুটিং করতে গিয়ে অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের । প্রযোজনা সংস্থা এবং ইউনিটের বাকি সদস্যদের বেসামাল কথাবার্তায় রহস্য ঘনাচ্ছে । প্রশ্ন উঠছে অনেক । রাহুলের মৃত্যুর বিচারের দাবিতে শনিবার বিকেলে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়ো থেকে রাধা স্টুডিয়ো পর্যন্ত হাঁটলেন অভিনেতা, কলাকুশলী থেকে শুরু করে আমজনতা । টলিপাড়ার প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন অরিন্দম শীল, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রূপাঞ্জনা মিত্র, জুন মালিয়া, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, সোহিনী সরকার, স্বরূপ বিশ্বাস, পিয়া সেনগুপ্ত, ঋষি কৌশিক, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে । অন্যদিকে শনিবার আর্টিস্ট ফোরামের তরফে কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানায় জিরো এফআইআর করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি ওড়িশার তালসারি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার ৷