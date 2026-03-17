শুটিং সেটে ট্যানট্রাম-ঔদ্ধত্য ! ফের বিতর্কে জীতু, বাদ পড়লেন নতুন ছবি থেকে

শুটিং সেটে ট্যানট্রাম-ঔদ্ধত্য ! ফের বিতর্কে জীতু, বাদ পড়লেন নতুন ছবি থেকে
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 3:31 PM IST
কলকাতা, 17 মার্চ: বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ে না জীতু কমলের। জানা গিয়েছে অশোভন এবং অপেশাদার আচরণের অভিযোগে নতুন ছবি 'এরাও মানুষ- দ্য সার্চ উইদিন' (Erao Manush– The Search Within) থেকে বাদ পড়েছেন অভিনেতা।
ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে ছবির পরিচালক-প্রযোজক সাই প্রকাশ লাহিড়ীর সঙ্গে। তিনি বলেন, "আমাদের এই ছবিতে জীতু একাই বড় মুখ ছিলেন না। শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যম ভট্টাচার্য, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসু, চন্দন সেন, দীপক হালদার, দেবলীনা কুমারের মতো মানুষেরাও আছেন। কার্তিক দাস বাউল, জাভেদ আলি গান গেয়েছেন এই ছবিতে।"
পরিচালক জানান, "প্রোমোশন আর রিলিজ বাদে এখনও অবধি ছবিটার জন্য তিন কোটি টাকা খরচা হয়ে গিয়েছে। শুটিংয়ের প্রথম দিন থেকেই জীতুর অনেক ট্যানট্রাম। সমস্যা হচ্ছিল ওঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে। শুটিং শুরু হয়েছিল অক্টোবর মাসে। মাঝে অসুস্থ ছিলেন বলে জানান। ওঁর জন্য শুটিংও তাই পিছিয়ে যায়। পরে জানতে পারি আমাদের আর এসভিএফ-কে একইদিনে সময় দিয়ে রাখা ছিল জীতুর। তারপর তিন মাস ওঁর জন্য পিছিয়ে যায় আমাদের কাজ। যে ক'দিন পিছিয়ে ছিল সেই ক'দিনের জন্য সেট ধরে রাখা হয়েছিল বসিরহাটের ধান্যকুড়িয়া বলে একটি জায়গায়। ওঁর জন্য অনেক টাকা আমাদের লোকসান হয়েছে। কিছুতেই ডেট দিচ্ছিলেন না।
পরিচালকের কথায়, "ততদিনে দিতিপ্রিয়ার সঙ্গে ঝামেলা মিটে গিয়ে ওঁর সিরিয়ালও চালু হয়ে গিয়েছিল। আমাদের এরপর ঝোলাতে আরম্ভ করলেন জীতু। আমরা এরপর স্বরূপ দা'র কাছে এক বন্ধুর মাধ্যমে যাই। স্বরূপ দা ওঁকে বলার পর তখনকার মতো ডেট দিয়েছিলন। দুটো গানের ডেট বাকি ছিল। যেটা 15 আর 16 মার্চ করার কথা ছিল। 15 তারিখ শ্রীরামপুরে শুটিং চলছিল আমাদের। হঠাৎ এসে জীতু দাবি করেন, আমাকে আমার মায়ের সঙ্গে 'সোনার সংসার' অ্যাওয়ার্ড দেখতে হবে বাড়িতে বসে, তাই দশ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারব না। এরকম কোনও চুক্তি ছিল না। আর এরকম চুক্তি হয়ও না ইন্ডাস্ট্রিতে। একটা 15 দিনের শুটিংয়ে জীতুর 14 লাখ টাকা পারিশ্রমিক। এরপরেও একজন অভিনেতা তো এরকম বলতে পারে না তাই না? জীতু এরপর আমাকে বলেন, 'তোমরা তো 'অরূপ-স্বরূপ'কে দিয়ে আমাকে ফোন করাবে, করাতেই পারো। কিন্তু আমি একটাই কথা বলব যে, সোনার সংসার দেখার দিন আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা বা যে সময়টুকুই বেশি কাজ করাও না কেন তার জন্য একদিনের পারিশ্রমিক নেব আমি। ওই কয়েক ঘণ্টা না হয় মাকে অপেক্ষা করতে বলব।' এরকম মানসিকতার ছেলে জীতু।"
পরিচালকের দাবি, গতকাল মানে সোমবার কলকাতায় ছিল ছবির শেষ শুটিং। সেদিনও নাকি নানা প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করেন জীতু। এক ঘণ্টা দেরিতে এসে জীতু বলেন, শ্রাবন্তীর মেক আপের আগে তিনি মেক আপ করবেন না। পরিচালক বলেন, "মেকআপ আর্টিস্ট একজনই। কাউকে না কাউকে তো আগে রেডি হতেই হবে। কিন্তু জীতু তাতে রাজি হননি। এরপর ভ্যানিটি ছেড়ে জীতু জগিং আরম্ভ করে দেন। লোক পাঠানো হলে পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট বলে চার ঘণ্টা সময় নষ্ট করেছেন। ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে গেলে আমি নিজে যাই ভ্যানে। অনুরোধ জানাই কাজটা করে দেওয়ার জন্য। কেননা ছবিটা তো শেষ করতে হবে। আমাকে মেজাজ দেখান জীতু। গালাগালও দেন। তেড়ে আসেন। বেরনোর সময় বলেন আমাকে পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইলে আমি কাজটা করব না হলে করব না বলে ক্যাব বের করে বাড়ি চলে যান। হয়তো ভেবেছিলেন আমরা হাতে পায়ে ধরব। কিন্তু তার বদলে আমরা ওঁকে কাজটা থেকে বের করে দিয়েছি। ডাবিং, প্রোমোশন কিছুই করাব না ওঁকে দিয়ে। 12 লাখ 80 হাজার টাকা নিয়ে বসে আছেন জীতু। ডাবিংয়ের বাকি ছিল 1 লক্ষ 20 টাকা। টার্মিনেশন মেইলে রিফান্ডের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা আর্টিস্ট ফোরামকে মেইল করে দিয়েছি।"
পরিচালক আরও বলেন, "সবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন জীতু। নিজেকে সলমন খান মনে করেন বোধহয়। সবাই ওঁকে নিয়ে বিরক্ত। আমরা 300 লোকের ইউনিট নিয়ে শুট করেছি। এখনও অবধি কারওর টাকা বাকি নেই। কারওর সঙ্গে কোনও কথা কাটাকাটি বা মতানৈক্য হয়নি আমাদের। পরিবারের মতো কাজ করেছি আমরা। কিন্তু সবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বেরিয়ে গেলেন একমাত্র জীতুই। একটা গানে শ্রাবন্তীর সঙ্গে ওঁর বডি ডাবল ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি আমরা। এই কাজ বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে সম্ভবত প্রথম। একজন অভিনেতার ট্যানট্রামের জন্য তাঁর বডি ডাবল ব্যবহার করতে হল, ভাবা যায়!" তিনি আরও বলেন, "আমরা অন্যান্য প্রযোজকদের এরপর সাবধান করব জীতুকে নেওয়ার আগে দু'বার ভাবার জন্য।" ওদিকে ফোনে অধরা জীতু কমল।