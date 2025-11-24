ETV Bharat / entertainment

জীতু-দিতিপ্রিয়ার অন্তর্দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আজ, কোন পথে এগোবে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ?

আর্টিস্ট ফোরামের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে সকলেই ৷

জীতু-দিতিপ্রিয়ার অন্তর্দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আজ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 24, 2025 at 12:20 PM IST

কলকাতা, 24 নভেম্বর: আবারও কি একসঙ্গে কাজ করবেন জীতু কমল (Jeetu Kamal)-দিতিপ্রিয়া রায় (Ditipriya Roy)? নাকি থমকে থাবে জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'চিরদিনই তুমি যে আমার' (chirodini tumi je amar)-এর পথ ? কোনও বদল আসছে কি ? এই মুহূর্তে বাংলা বিনোদন দুনিয়ায় এ এক দামী প্রশ্ন। আজ সোমবার দুপুরের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তেই হয়ে যাবে সব পরিষ্কার ৷ এমনটাই জানানো হয়েছে আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে।

জীতু-দিতিপ্রিয়া অন্তর্দ্বন্দ্বে 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ধারাবাহিক বেশ টানাপোড়েনে তা বলাই বাহুল্য। তবে, গত শুক্রবার কলটাইম পেয়েছিলেন জীতু। ফিরেছিলেন শুটিংয়ে-ও। এই রাতেই ছড়িয়ে পড়ে আরেকটি খবর ৷ মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে জীতুর নামে অভিযোগ জানান দিতিপ্রিয়া রায়। তিনি লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন আর্টিস্ট ফোরামকেও।

মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় (Leena Gangopadhyay) এই খবর অস্বীকার করেননি। তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, "দিতিপ্রিয়া ওর সমস্যা জানিয়ে পরামর্শ নিতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ওকে জানাই, যদি ও মনে করে তা হলে আর্টিস্ট ফোরাম বা মহিলা কমিশনে লিখিতভাবে জানাতে পারে। তার পর বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।" সূত্রের খবর এর পরেই দিতিপ্রিয়া লিখিত অভিযোগ জমা দেয় আর্টিস্ট ফোরামে। সেই খবরেও শিলমোহর দিয়েছিলেন আর্টিস্ট ফোরামের সভাপতি শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়। তবে, এখনও অবধি কোনও সিদ্ধান্ত জানা যায়নি আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে।

আর্টিস্ট ফোরামের পক্ষ থেকে দিগন্ত বাগচি এবং সোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন সোমবার দুপুরের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে সাংবাদিকদের। আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে থাকার পালা। প্রসঙ্গত, টেলি আকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার পর দিতিপ্রিয়ার প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে ইটিভি ভার‍ত যোগাযোগ করলে নায়িকা সাফ জানান, তিনি কোনও ব্যাপারেই কোনও ইন্টারভিউ দিচ্ছেন না এই মুহূর্তে। ওদিকে জীতুও চুপ। তা হলে কী ভবিষ্যৎ চলমান ধারাবাহিকটির? প্রশ্ন এখানেও। নায়ক-নায়িকার এই অন্তর্দ্বন্দ্বে কোপ পড়বে না তো জনপ্রিয় ধারাবাহিকের উপর? এমনিতেই এখন ধারাবাহিকের স্থায়িত্ব বেশ কম। সেখানে এরকম পরিস্থিতি কোনদিকে নিয়ে যাবে ধারাবাহিকের ভবিষ্যৎ তা দেখতে হলে অপেক্ষাই কাম্য।

