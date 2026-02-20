রাতভর বাইপাসের ধারে শুটিং 'চোর'-এর, কেমন লুকে জীতু
এদিন নিজের শুটিং না-থাকলেও দেখতে আসেন শঙ্কর চক্রবর্তী । তিনি ছাড়াও এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়কে ৷
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: বাইপাসের ধারে সারা রাত ধরে শুটিং চলল অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত আসন্ন বাংলা ছবি 'চোর'-এর । বৃহস্পতিবার রাতে বাইপাসের ধারে শুটিঙে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেল জীতু কমল এবং রাজেশ শর্মাকে । এদিন নিজের শুটিং না-থাকলেও দেখতে আসেন শঙ্কর চক্রবর্তী । নৈহাটির বড় মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে এই ছবির শুটিং শুরু করেছেন পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় । সবদিক দক্ষতার সঙ্গে সামলাচ্ছেন অগ্নিজায়া তথা অভিনেত্রী-সঞ্চালক সুদীপা চট্টোপাধ্যায় ।
এই ছবিতে 'চোর' আসলে রূপক । একটি রাতকে সামনে রেখে সমাজের সব স্তরের চুরির উপর থেকে পর্দা তোলার চেষ্টা করবেন পরিচালক । ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায় । অতিরিক্ত চিত্রনাট্য আর সংলাপ লিখেছেন সুদীপা চট্টোপাধ্যায় । শহরের বিভিন্ন অলি-গলিতে চলছে এই ছবির শুট । আর বেশিরভাগ শুটিংই হবে রাতে ৷ গতকালই যেমন রাত জুড়ে শুটিং হল বাইপাসের ধারে ।
প্রসঙ্গত, 2018-র পর আর ছবি বানাননি অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় । 2026-এ তাঁর ছবি 'চোর' সামাজিক বার্তা দেবে । উল্লেখ্য, 2019 সালেই এই ছবির কথা ঘোষণা করেছিলেন অগ্নিদেব । এরকম একটি ছবি নিয়ে আসার কারণ হিসেবে তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "টাকাই সবচেয়ে বড় ধর্ম হয়ে যাচ্ছে আজ । তাই এই ছবিটা তৈরি করছি । বড় চোরদের আমরা ধরতে পারছি না । ছোটদের পিছনে ছুটছি ।"
তাঁর মতে, যেমন, পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় 13 বছরের এক কিশোর যাকে 'চিপস চোর' অপবাদ দিয়ে মারধর করা । একরত্তি ছেলেটা অপমানের গ্লানি এড়াতে নিয়ে ফেলে এক চরম সিদ্ধান্ত ৷ 10 বা 20 টাকা দামের একটা চিপসের প্যাকেটের জন্য তার মিলেছিল চুরির অপবাদ । অন্যদিকে, এমন অনেক ভারতীয় আছেন, যাঁদের নাম পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধীদের তালিকায় জ্বলজ্বল করছে । যাঁদের বিরুদ্ধে রয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকার কারচুপির অভিযোগ ৷ দু'টি ঘটনাই 'চুরি'র ৷ কিন্তু ফলাফলটা আলাদা ৷ সমাজের কঠিন এই সত্যটাকেই বড়পর্দায় আনছেন পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় ৷
এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ে করেছেন জীতু কমল । এছাড়াও রয়েছেন রাজেশ শর্মা, শঙ্কর চক্রবর্তী, বরুণ চন্দ ৷ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়কে ৷ অতিথি শিল্পী হিসেবে রয়েছেন দেবলীনা কুমার, মানসী সিনহা, অঞ্জনা বসু, সম্পূর্ণার মতো অভিনেত্রীরা ৷