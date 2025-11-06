'আমি ক্ষমাপ্রার্থী' ! হাসপাতালে বেডে শুয়ে কেন বললেন জিতু কমল ?

'আমি ক্ষমাপ্রার্থী' ! হাসপাতালে বেডে শুয়ে কেন বললেন জিতু কমল ?
এদিন তিনি সামাজিক মাধ্যমে দীর্ঘ পোস্টে মনের অনুভূতি ভাগ করে নেন অনুরাগীদের সঙ্গে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2025 at 2:42 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 নভেম্বর: কেন তাঁকে অনুরাগীরা ভালোবাসবেন না ! অভিনেতা জিতু কমল মানুষ হিসাবে মানবিকতার যে পরিচয় বারবার দেন, তারই প্রেমে পড়ে যান অসংখ্য অনুরাগীরা ৷ এবারও তার ব্য়তিক্রম নয় ৷ হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে ক্ষমা চাইলেন চিরদিনই তুমি যে আমার খ্যাত আর্য্য ৷ পাশাপাশি অনুরাগীদের কাছে অনুরোধ করলেন, পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁদের জন্যও প্রার্থনা করা উচিত ৷
জিতুর পোস্ট
অভিনেতা এদিন দীর্ঘ পোস্টে লেখেন, "হসপিটালের বেডে শুয়ে হাতে রিভেন অথবা দুঃখী মুখ করে 'I will coming back soon'- এই সহানুভূতিশীল ক্যাপশনগুলো দেওয়ার বা ছবি তোলার কখনোই আমি পক্ষপাতিত্ব করি না। যারা করেন তাদের বিরুদ্ধাচারণও করিও না।.... মানব শরীরও তো, একটা যন্ত্র। যন্ত্র তো মাঝে মাঝে খারাপ হবেই অথবা বিকল হবে। তাকেও সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে আসতে হবে। হসপিটালে এসেছি আবার ফিরে যাব।এ অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। আমাকে নিয়ে এতো হা-হুতাশ করার কোন প্রয়োজন নেই।"
এরপরেই অভিনেতা জানান, তিনি সমাজের এত বিখ্যাত মানুষ নন বা সমাজের প্রতি তাঁর এত অবদান নেই যে তাঁকে নিয়ে অনুরাগীরা সময় নষ্ট করবেন। তার থেকে বেশি এমন অনেকের মানুষের অবদান রয়েছে যা নিয়ে অনুরাগীদের আবেগ প্রবণ হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন জিতু ৷ তিনি লেখেন, "এই মুহূর্তে,আমার পাশেই 86 বছরের এক বৃদ্ধ। সন্তান হারা, স্ত্রীও গত হয়েছেন। হসপিটালের সিস্টারদের তিনি 'তুই' বলে নিজের মেয়ের মতো করে সম্বোধন করছেন, হাসছেন, মজা করছেন,আনন্দে বেডের মধ্যে শুয়ে মৃত্যুর দিন গুনছেন। তাঁর পেশা কী ছিল জানেন? জঙ্গল সাফারিতে ড্রাইভারি করতেন। আমাদের আনন্দ দিয়ে গেছেন সারাটা জীবন। রোমাঞ্চ তৈরি করেছেন ঘন জঙ্গলে। তাদের কথা একবার ভাবুন।"
এরপর তিনি ক্ষমা চেয়ে নেন প্রযোজনা সংস্থার কাছ থেকে ৷ কারণ অসুস্থ হওয়ায় আপাতত শুটিং থেকে বিরত থাকতে হবে অভিনেতাকে ৷ কবে তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন তা জানা যায়নি ৷ তিনি লেখেন, "আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমার প্রযোজক এসভিএফ (Svf) এবং সাই ভিগনেশ ফিল্মস (Sai Vignesh Films)-এর কাছে। আমার জন্য তাদের কাজে খানিক বিরতি ঘটলো। আমার জন্য তারা হয়তো কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলো, আমি ক্ষমাপ্রার্থী।"