টেলিভিশন ধারাবাহিক ছাড়ছেন জীতু কমল ! হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত ?

কী বললেন অভিনেতা ?

জীতু কমল (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 29, 2025 at 9:32 AM IST

Updated : November 29, 2025 at 9:51 AM IST

হায়দরাবাদ, 29 নভেম্বর: সকাল সকাল জীতু কমলের (Jeetu Kamal ) অনুরাগীদের জন্য দুঃখের খবর ৷ সোশাল মিডিয়ায় লাইভ এসে বড় ঘোষণা অভিনেতার ৷ ধারাবাহিক ছাড়ছেন জীতু ৷ 'চিরদিনই তুমি যে আমার' (Chirodini Tumi Je Amar serial)- ধারাবাহিকের পর আর টিভি সিরিয়াল করবেন না বলে ঘোষণা জীতুর ৷

এদিন তিনি দর্শকরা তাঁর কাছে ভগবানের মতো ৷ ফলে তাঁদেরকে না জানিয়ে তিনি কিছু করবেন না ৷ অভিনেতার কথায়, "আমি আশা করব, প্রত্যেকদিন নানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ি ৷ আমার ইউনিট টিম, প্রযোজনা সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট চ্যানেল কর্তৃপক্ষ তারা একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছে ৷ আপনারা সকলেই জানেন ৷ সেটা বিস্তারিত বললাম না ৷ আশা রাখব আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন ৷

তিনি আরও বলেন, "আশা রাখছি, যেভাবে আমাকে ভালোবেসেছেন, আশীর্বাদ করেছেন, কিছুদিনের জন্য সেটা আরও একটু বাড়িয়ে দেবেন ৷ সত্যিই আমরা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছি ৷ যারা টেকনিশিয়ানরা আছেন, কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তাঁরা সমস্যায় পড়বেন ৷ তাঁদের দিকে তাকিয়ে আমাদের সিরিয়ালের নাম, সেই নামকে যথাযথ করবে চিরদিনই তুমি যে আমার ৷ আমি চাই আমার টেলিভিশনের সমস্ত দর্শক সঙ্গে থাকবে আশা করি ৷ দিস ইজ মাই লাস্ট মেগা ৷ আশীর্বাদ করুন ৷ পরবর্তী কালে যে কাজই করি যেন মন দিয়ে করতে পারি ৷ এই যুদ্ধটাকে, এই চ্যালেঞ্জটাকে প্লিজ জেতাবেন ৷"

জীতুর কথায়, "আজ থেকে এক নতুন শিল্পীর, নতুন পথ চলা ৷ প্লিজ তাঁকে আশীর্বাদ করবেন ৷ আমাদের আশীর্বাদ করবেন ৷ এটাও জানি সব দর্শক আমার হতে পারে না ৷ সবাই আমার সুনাম করতে পারে না ৷ কিন্তু যারা সুনাম করে তাদের তো আমি ফেলে দিতে পারি না ৷ তাদের কাছে আমি দায়বদ্ধ ৷ আর যারা বদনাম করে অথবা কিছুই করে না, তাদের কাছেও জানান দিই যে এটা আমার লাস্ট মেগা ৷ প্লিজ আশীর্বাদ করবেন, পাশে থাকবেন ৷"

উল্লেখ্য, অপর্ণা চরিত্রে শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে দিতিপ্রিয়া রায় সরতেই এসেছে নতুন মুখ ৷ শুক্রবারই চ্যানেলের তরফে জানানো হয়েছে অপর্ণা চরিত্রে দেখা যাবে শিরিন পালকে (SHIRIN PAUL) ৷ এরপর শনিবার সাত সকালে জীতুর এই ঘোষণায় হতবাক অনুরাগীরা ৷

সোশাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া

জীতুর আচমকা এই ঘোষণায় অবাক হয়েছেন অনুরাগীরা ৷ কেউ লিখেছেন, "কাঠের চেয়ারে আঙুল নাড়ানোর দৃশ্যটার পর অবলীলায় বলা যায় সিরিয়ালটি আবারো সফল ভাবে দাঁড়িয়ে যাবে..... ৷" আবার কারোর কথায়, "তুমি একদম সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছো। তুমি তো বলেই দিয়েছো আমরা তোমার পরিবার হ্যাঁ আমরা তোমার পরিবার আর একটা কথা এই challenge কিন্তু তোমার একার নয়,,, আমাদের সকলের,,, তোমাকে আবারো বলছি Jeetu দা চিরদিনই তুমি যে আমার মানে আমাদের সবার। পাশে ছিলাম আছি এবং সব সময় লগে লগে থাকবো।"

আবার এক অনুরাগী লিখেছেন, "এই সিরিয়াল জগৎ তোমার মহিমা বোঝেনি... ৷ কিন্তু আমরা বুঝেছি, আমরা আছি তোমার পাশে ।শেষবারের মতো দেখা—শুধু তোমার অংশটাই। Best of luck জীতু কমল দা"

