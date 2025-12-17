ETV Bharat / entertainment

আর্য-অপর্ণার ধুমধাম বিয়েতে অতীতের ছায়া, হাজির রাজনন্দিনী ! কী হবে এবার?

রাজনন্দিনীর রহস্যজনক মৃত্যু, কীভাবে ? খোলসা হবে এবার ৷

চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকে মহাপর্ব (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 17, 2025 at 4:00 PM IST

কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: অনেক বাধা সরিয়ে এবার এক হতে চলেছে অপর্ণা-আর্যর জীবন। তাই খুশির হাওয়া দর্শকমহলে। কিন্তু সব কিছু ঠিকঠাকভাবে মিটবে তো? তা নিয়েও বেশ চিন্তায় দর্শককূল। তবে, এবার মেহেন্দি পর্ব শুরু হতে চলেছে। হাতে মেহেন্দি লেগেছে অপর্ণার। সম্প্রতি হাজির হয়েছে নতুন প্রোমো। আর সেখানেই দেখা যাচ্ছে আর্য আর অপর্ণার বিয়ের দৃশ্য।

সাত পাকে ঘোরার সময়ে অপর্ণা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে একজনকে, যাকে তার ভীষণ চেনা লাগছে। আর সেই দৃশ্যেই দেখা যাচ্ছে, আর্যর সঙ্গে সাত পাকে ঘুরছে রাজনন্দিনী। কে এই রাজনন্দিনী? ধারাবাহিকে এর আগে আবছা দেখানো হয়েছে তাকে, তবে এবার প্রকাশ্যে পর্দায় দেখানো হবে তাকে। রাজনন্দিনী আর্যর প্রাক্তন স্ত্রী। সে মারা গিয়েছে। এই ভূমিকাতেই অভিনয়ে আছেন পায়েল দে।

সিরিয়ালের দৃশ্য (Special Arrangement)

উল্লেখ্য, ধারাবাহিকে এর আগে দেখানো হয়েছে, রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে আর্যর প্রথমা স্ত্রী রাজনন্দিনীর। দর্শককে আগেই আভাস দেওয়া হয়েছে যে এই রাজনন্দিনীর সঙ্গে কোনও না কোনও সম্পর্ক রয়েছে ধারাবাহিকের নায়িকা অপর্ণার। যে চরিত্রে এখন দিতিপ্রিয়া রায়ের বদলে অভিনয় করছেন শিরিন পাল। শিরিন আসার পর থেকেই আর্য-অপর্ণার প্রেমের মৌতাত যেন আরও জমে উঠেছে। অল্পদিনের মধ্যেই ওদের কেমেস্ট্রি দর্শক পছন্দ করেছে। ব্যতিক্রম হয়নি তাও না। তবে, এই ধারাবাহিকের জনপ্রিয়তায় জীতু-দিতিপ্রিয়ার সমস্যাও প্রভাব ফেলতে পারেনি আবার নতুন নায়িকা আসাতেও এর জনপ্রিয়তা কমেনি। এবার অপর্ণা আর আর্যর এক হওয়ার পালা। আর্য আর অপর্ণার বিয়ে নিয়ে তাই উচ্ছ্বসিত দর্শককূল।

সিরিয়ালের দৃশ্য (Special Arrangement)

প্রসঙ্গত, ধারাবাহিকে আগেই দেখানো হয়েছে যে, রাজনন্দিনীর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে। নিজের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেই কী ফের অপর্ণা হয়ে জন্ম নিয়েছে রাজনন্দিনী? বিয়ের পর কী অপর্ণার মনে পড়ে যাবে সবটা? উত্তর লুকিয়ে আছে ধারাবাহিকের আসন্ন সব পর্বে। জানা গিয়েছে এখনও পর্যন্ত ধারাবাহিকের মূল শুটিং শুরু করেননি পায়েল, শুধু প্রোমো শুট হয়েছে। ধারাবাহিকে কতটা চরিত্র থাকবে তাঁর, তাও জানেন না অভিনেত্রী। তবে একেবারে অন্যরকম চরিত্র বলেই রাজি হয়েছেন তিনি।

