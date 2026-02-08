নৈহাটির বড়মা'র মন্দিরে পুজো, জীতু-দেবলীনাকে নিয়ে 'চোর'-এর শুভ মহরত অগ্নিদেবের

নৈহাটির বড়মা'র মন্দিরে পুজো, জীতু-দেবলীনাকে নিয়ে 'চোর'-এর শুভ মহরত অগ্নিদেবের
খুব শীঘ্র শুরু হতে চলেছে ছবির শুটিং ৷ তার আগে ছবির কলাকুশলীদের নিয়ে বড়মার মন্দিরে পুজো দিলেন পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 8, 2026 at 6:21 PM IST
নৈহাটি(উত্তর 24 পরগনা), 8 ফেব্রুয়ারি: নৈহাটির বড়মা'র মন্দিরে পুজো দিয়ে 'চোর' ছবির শুভ মহরত সারলেন পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় । তাঁর পাশাপাশি দেখা গেল জীতু কমল, দেবলীনা কুমার এবং শঙ্কর চক্রবর্তীকে । ওই ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে এঁদের ৷ রবিবারের সকালে বড়মা'র মন্দিরে পুজো দিয়ে ছবির যাত্রাপথ শুভ হওয়ার প্রার্থনা করলেন সকলে ৷
লাল পাঞ্জাবিতে জীতু আর লাল সিল্কের শাড়িতে এদিন মন্দিরে যান দেবলীনা । টিম 'চোর'-এর সঙ্গে এদিন মন্দিরে যান ছবির প্রযোজক তথা অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র আকাশ চট্টোপাধ্যায়, স্ত্রী তথা এই ছবির সর্বময়ী কর্ত্রী সুদীপা চট্টোপাধ্যায় । সঙ্গে ছিলেন অগ্নিদেব-সুদীপার ছোট ছেলে আদিদেব চট্টোপাধ্যায়ও ।
দীর্ঘ আট বছর পর দর্শকের জন্য অন্য স্বাদের বাংলা ছবি নিয়ে আসছেন পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় । তাঁর গল্পে এবার নানা ধরনের চোরেদের বসবাস । এদের কেউ লঘু পাপে গুরুদণ্ড পায়, কেউ আবার বড় চুরি করেও সমাজে বুক উঁচিয়ে ঘুরে বেড়ায় । এরাই অগ্নিদেবের এই ছবির হিরো কিংবা ভিলেন ।
অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়ের শেষ পরিচালনা 2018 সালে । মাঝে আটটা বছর চলে গিয়েছে । এবার 2026-এ এক শক্তিশালী গল্প নিয়ে আসছেন তিনি, যা সামাজিক বার্তা দেবে দর্শককে । ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই শুটিং শুরু হবে পরিচালকের নতুন ছবি 'চোর'-এর । 'চোর' আসলে রূপক । ছবিতে একটি রাতকে সামনে রেখে সমাজের সব স্তরের চুরির উপর থেকে পর্দা তোলার চেষ্টা রয়েছে পরিচালকের । ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায় । অতিরিক্ত চিত্রনাট্য আর সংলাপ লিখেছেন সুদীপা চট্টোপাধ্যায় । জানা গিয়েছে, 16 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে সিনেমার শুটিং ৷ কলকাতার বিভিন্ন অলি-গলিতে হবে শুট ৷ বেশিরভাগ শুটিং হবে রাতে ৷
উল্লেখ্য, ছবি মুক্তির আগে এখন অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীকে উত্তর 24 পরগনা জেলায় নৈহাটিতে বড়মার মন্দিরে ছুটে যেতে দেখা যাচ্ছে ৷ গত বছরে অগস্ট মাসে দেব-শুভশ্রী তাঁদের ছবি ধূমকেতু মুক্তির আগেও বড়মার মন্দিরে গিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন ৷ তাঁরা লাল পাঞ্জাবি ও লাল শাড়িতে ধরা দিয়েছিলেন ৷ এদিকে জুন মাসে বড়মার মন্দিরে পুজো দিয়ে 'দেবী চৌধুরানী' ছবির প্রচার শুরু করেছিলেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, দর্শনা বণিক, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায় থেকে পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্রও ৷