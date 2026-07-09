ETV Bharat / entertainment

প্রকাশ্যে পথিকৃৎ বসু পরিচালিত 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত'-এর মোশন পোস্টার

প্রকাশ্যে পথিকৃৎ বসু পরিচালিত বাংলা ছবি ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’-এর মোশন পোস্টার। আগামী 14 অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে এই ছবি।

jeet-starrer-motion-poster-of-keu-bole-biplobi-keu-bole-dakat-unveiled-theatrical-release-on-14th-august
'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত'-এর মোশন পোস্টার প্রকাশ্যে (সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 9, 2026 at 5:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 জুলাই: অবশেষে হাজির বহু প্রতীক্ষিত বাংলা ছবি ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’-এর মোশন পোস্টার। পোস্টার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে প্রবল উৎসাহ ও কৌতূহল। সুপারস্টার জিৎ-কে এক শক্তিশালী ও রহস্যময় চরিত্রে দেখা যাবে এই ছবিতে। স্বাধীনতা দিবসের আবহে আগামী 14 অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে ছবিটি।

পথিকৃৎ বসু পরিচালিত এই ছবি কিংবদন্তি বিপ্লবী অনন্ত সিংহ-এর অসাধারণ জীবন থেকে অনুপ্রাণিত। স্বাধীনতা সংগ্রামের এক সাহসী যোদ্ধা হিসেবে যেমন তিনি বহু মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয়, তেমনই অন্যদের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন একজন ডাকাত হিসেবে। এই দ্বৈত পরিচয়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক জটিল, সাহসী ও সংগ্রামী মানুষের কাহিনিই উঠে এসেছে এই ছবিতে। নন্দী মুভিজ এবং জিৎজ ফিল্মওয়ার্কস-এর প্রযোজনায় নির্মিত এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন প্রখ্যাত সুরকার শান্তনু মৈত্র। তাঁর সুর ছবির আবেগ, ইতিহাস ও নাটকীয়তাকে আরও গভীরতা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মোশন পোস্টারে ছবির তীব্রতা, রহস্য এবং বৃহৎ ক্যানভাসের আভাস ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে। শক্তিশালী বিষয়বস্তু, দুর্দান্ত অভিনয় এবং স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে মুক্তির কারণে ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ চলতি বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত বাংলা ছবি হয়ে উঠতে চলেছে।

গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায়, "ষাটের দশকের কলকাতা। শহর জুড়ে একের পর এক পরিকল্পিত ডাকাতি, যার নিশানায় শুধুই ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে এক রহস্যময় বৃদ্ধ—অনন্ত। কারও কাছে তিনি অপরাধী, আবার কারও কাছে গরিবের ত্রাতা। ইন্সপেক্টর দুর্গা প্রসাদ রায় তাকে ধরতে নিরলস অভিযান চালাতে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন থেকেই যায়-সে কি শুধুই একজন ডাকাত, নাকি নতুন রূপে ফিরে আসা এক বিপ্লবী?

jeet-starrer-motion-poster-of-keu-bole-biplobi-keu-bole-dakat-unveiled-theatrical-release-on-14th-august
জিতের নতুন লুক (সংগৃহীত)
অতীত ও বর্তমানের সমান্তরাল বয়ানে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় অনন্তর জীবন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে এক নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী থেকে স্বাধীনতার পর দুর্নীতি, লোভ ও আদর্শের অবক্ষয়ে হতাশ এক মানুষে পরিণত হয় সে। দেশের স্বপ্নভঙ্গ মেনে নিতে না পেরে অনন্ত নিজের যুদ্ধের পথ বেছে নেয়। অসাধারণ যুদ্ধকৌশল ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তাকে হাতিয়ার করে শুরু করে এক নতুন লড়াই-এবার শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের জন্য। অতীত ও বর্তমানের সংঘাতে জন্ম নেয় মুক্তি, বিদ্রোহ এবং ন্যায়বিচারের মূল্য নিয়ে এক অসামান্য গল্প ৷

পরিচালক বলেন, "ভালো জিনিস তৈরি হতে সময় লাগে, আর একটি অনন্য সৃষ্টি গড়ে তুলতে লাগে ধৈর্য। আমাদের আসতে একটু দেরি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভাগ্য আমাদের জন্য বেছে নিয়েছে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগে অনন্ত সিংহের কিংবদন্তি কাহিনি বড় পর্দায় তুলে ধরতে পারা আমাদের কাছে গভীর গর্বের। কারণ যে যাত্রার পরিণতি সাফল্যে শেষ হয়, সেই যাত্রার জন্য অপেক্ষা করাই সার্থক। ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ আমার কাছে শুধুমাত্র একটি চলচ্চিত্র নয়, এটি ভালোবাসা, নিষ্ঠা এবং ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে তৈরি এক স্বপ্নের প্রকল্প। বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসের এক জটিল ও বিস্ময়কর চরিত্র অনন্ত সিংহকে বড় পর্দায় জীবন্ত করে তোলা ছিল অত্যন্ত দায়িত্বের কাজ। অবশেষে এই বৃহৎ ক্যানভাস দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে পেরে আমি একই সঙ্গে আনন্দিত ও আবেগাপ্লুত। এই বিলম্ব কোনও বাধা ছিল না, বরং ভাগ্যেরই পরিকল্পনা ছিল। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশাত্মবোধের এই গল্প দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল আমাদের স্বপ্ন। আমি বিশ্বাস করি, এই অপেক্ষার মূল্য দর্শকরা অবশ্যই অনুভব করবেন।"

jeet-starrer-motion-poster-of-keu-bole-biplobi-keu-bole-dakat-unveiled-theatrical-release-on-14th-august
সিনেমার পোস্টার (সংগৃহীত)

অভিনয়ে জিৎ (অনন্ত সিংহ, ডাকাত + বিপ্লবী চরিত্রে), টোটা রায়চৌধুরী (দুর্গা প্রসাদ রায় চরিত্রে), চন্দন সেন (দুলাল রায় চরিত্রে), লোকনাথ দে ( সূর্য সেন চরিত্রে), কৌশিক সেন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরিত্রে), রজতাভ দত্ত (পাবলিক প্রসিকিউটর চরিত্রে), প্রিয়াঙ্কা সরকার (ছবির নায়িকা), দেবোত্তমা সাহা (ফাতিমা চরিত্রে), সৃজলা গুহ (মিস শেফালি চরিত্রে), দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায় (অশোক, পুলিশ অফিসার চরিত্রে), দুর্বার শর্মা (ব্রজেশ্বর রায় চরিত্রে), শ্রেয়া ভট্টাচার্য (রূপা চরিত্রে),
সুপ্রভাত দাস ( রথিজিৎ নিয়োগী চরিত্রে), শুভ্রজিৎ (ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রে)।

আরও পড়ুন

TAGGED:

PATHIKRRIT BASU
JEET AS ANANTA SINGH
SHANTANU MOITRA
জিৎ কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত
KEU BOLE BIPLOBI KEU BOLE DAKAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.