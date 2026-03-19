হাজির 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত' ছবির টিজার, চমকে দিলেন জিৎ
1960-এর দশকের কলকাতাকে পটভূমি করে তৈরি এই ছবিতে দেখা যাবে একের পর এক সুপরিকল্পিত ডাকাতির ঘটনা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 19, 2026 at 4:49 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: অবশেষে প্রকাশ্যে বহু প্রতীক্ষিত 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত' ছবির টিজার। জিৎ অভিনীত এই ছবির টিজার এক শক্তিশালী গল্পের ঝলক তুলে ধরে, যেখানে বিদ্রোহ আর অপরাধের সীমারেখা ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে যায়। 1960-এর দশকের কলকাতাকে পটভূমি করে তৈরি এই ছবিতে দেখা যাবে একের পর এক সুপরিকল্পিত ডাকাতির ঘটনা, যা ক্ষমতাশালীদের লক্ষ্য করে সংঘটিত হয় এবং যা একইসঙ্গে ভয় ও কৌতূহল তৈরি করে।
এই ঘটনার কেন্দ্রে রয়েছে অনন্ত-এক রহস্যময়, প্রবীণ চরিত্র, যাকে কেউ দেখে অপরাধী হিসেবে, আবার কেউ ভাবে ত্রাণকর্তা। ইন্সপেক্টর দুর্গা রায় যখন তাকে ধরার জন্য তীব্র অভিযান শুরু করে, তখন জনমত বিভক্ত হয়ে পড়ে ৷ প্রশ্ন ওঠে, অনন্ত কি শুধুই একজন চোর, নাকি পুনর্জন্ম নেওয়া এক বিপ্লবী?
এই গল্পে একাধিক স্তর আছে। সময়ের ভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ছবিটি অনন্তের অতীতে হানা দেয়। জানা যায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মাস্টারদা সূর্য সেনের অধীনে এক নিষ্ঠাবান স্বাধীনতা সংগ্রামী এই অনন্ত। ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও অবিচার মেনে নিতে না পেরে, অনন্ত বেছে নেয় এক চরম পথ ৷ নিজের কৌশল, অভিজ্ঞতা এবং অটল নৈতিকতার জোরে শোষিতদের জন্য শুরু করে এক নতুন লড়াই।
পরিচালক পথিকৃৎ বসু বলেন, "অনন্ত সিংহের জীবন বর্ণময় তো বটেই একইসঙ্গে অসম্ভব সিনেম্যাটিক। একটা তিরিশ-চল্লিশ বছরের ব্যবধানে দুটো সময়কাল, দুই সময়ে, দুই ভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতি ৷ তারই মধ্যে একজন মানুষের নিজের আদর্শে বিশ্বাস রেখে লড়ে যাওয়া। অনন্তের জীবনের সবটুকু ধরা তো সম্ভব না, আমি কেবল ওঁর জীবনের, ওঁর আদর্শের মধ্যে যে স্পিরিটটা, যা ওঁকে সবার চেয়ে আলাদা করে রাখে আজও সেটাই একটা জমজমাট চিত্রনাট্যের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছি। আজকের এই অস্থির সময়ে, যেখানে মানুষ একজন আদর্শকে রোজ খুঁজে বেড়ায়, আমি এই সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষের সামনে একটা আয়না তুলে ধরতে চেয়েছি।"
তিনি আরও বলেন, "জিৎদা'কে এর আগে বাঙালি প্রায় দু'দশক ধরে নানা চরিত্রে দেখেছে। এই ছবিতে অনন্ত সিংহের অসম্ভব মানসিক ও শারীরিক কাঠিন্যটা তুলে ধরার জন্য আমার মনে হয়েছিল ও-ই সবচেয়ে যোগ্য মানুষ। আপনারা ছবি রিলিজ হলে দেখতে পাবেন, একজন অভিনেতা চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে কতখানি নিজেকে ভাঙাগড়া করেন। আমার কাছেও এ এক লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স। এরকম সাহসী একটা ছবি বানানোর আশকারা দেওয়ার জন্য নন্দী মুভিজ এর কর্ণধার প্রদীপ কুমার নন্দী এবং জিৎজ ফিল্মওয়ার্কস এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।"
টিজারটিতে জিৎকে এক নজরকাড়া নতুন অবতারে দেখা গিয়েছে, যা এমন একটি চরিত্রের ইঙ্গিত দেয় যার অস্তিত্ব ধূসর এবং যে পুরোপুরি নায়ক বা খলনায়ক কোনওটিই নয়। তাঁর শারীরিক এবং আবেগীয় রূপান্তর এই চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। নন্দী মুভিজের ব্যানারে প্রদীপ কুমার নন্দী এবং জিৎ ফিল্মওয়ার্কস, যার মালিকানায় রয়েছেন জিৎ, গোপাল মদনানি এবং অমিত জুমরানি যৌথভাবে এই ছবিটি প্রযোজনা করেছে। চলতি বছরেই মুক্তি পাবে এই সিনেমা ৷