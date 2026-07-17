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প্রকাশ্যে 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' ছবির প্রথম গান, কী বললেন শান্তনু-রূপঙ্কর-বারীশ?

হাজির ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’-এর প্রথম গান। কিংবদন্তি বিপ্লবী অনন্ত সিংহের উত্তরাধিকারের প্রতি এক আবেগঘন শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েএই ছবি।

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'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' ছবির প্রথম গান (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 17, 2026 at 11:13 AM IST

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কলকাতা, 17 জলাই: এসে গেল 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' ছবির প্রথম গান। স্বাধীনতা, সাহস এবং আত্মত্যাগের চেতনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তৈরি এই দেশাত্মবোধক গান কিংবদন্তি বিপ্লবী অনন্ত সিংহর অসাধারণ উত্তরাধিকারকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে। বাংলার সুপারস্টার জিতের অনন্ত সিংহ রূপী উপস্থিতি এবং আবেগময় দৃশ্যায়নের মাধ্যমে গানটি দর্শকদের ছবির এক অনন্য সিনেম্যাটিক অভিজ্ঞতার প্রথম স্বাদ দিচ্ছে।

ইতিহাস ও আবেগের অপূর্ব মেলবন্ধনে নির্মিত এই গানটি এমন এক মানুষের অদম্য আদর্শকে উদযাপন করে, যিনি কারও কাছে নির্ভীক স্বাধীনতা সংগ্রামী, আবার কারও কাছে বিতর্কিত এক চরিত্র। শক্তিশালী দৃশ্যায়ন এবং হৃদয়স্পর্শী সুরের মাধ্যমে গানটি ছবির আবেগঘন পরিবেশ তৈরি করে। আগামী 14 অগস্ট বিশ্বব্যাপী মুক্তির আগে দর্শকদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে আশাবাদী নির্মাতারা।

এই গানের সুরারোপ ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন প্রখ্যাত সুরকার শান্তনু মৈত্র। গানের কথায় একদিকে যেমন রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি, অন্যদিকে সমকালীন আবেগকে শব্দে বুনেছেন বারীশ। গানটির প্রধান কণ্ঠে রয়েছেন রূপঙ্কর বাগচী। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন সৌম্যদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুফল দাস, সাত্ত্বিক ভট্টাচার্য, দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, অয়ন ধর, আদৃতা বসু, সৃষ্টিতা সিংহ, স্বর্ণালী মজুমদার, রিয়াঙ্কি ঘোষ এবং জর্জ জোসেফ। সম্মিলিত কণ্ঠসঙ্গীত গানটিকে দেশাত্মবোধ ও ঐক্যের এক শক্তিশালী আবহ প্রদান করেছে।

গানটির অ্যারেঞ্জমেন্ট, প্রোগ্রামিং এবং সাউন্ড ডিজাইনের দায়িত্বে ছিলেন জর্জ জোসেফ। রূপঙ্কর বাগচীর কণ্ঠ রেকর্ড করেছেন কিট্টু মায়কাল। গানটির ডাবিং হয়েছে মুম্বইয়ের সাউন্ড আইডিয়াজ স্টুডিও-তে এবং কোরাস রেকর্ড করা হয়েছে কলকাতার অডিও লেক স্টুডিও-তে, গৌতম বসু-র তত্ত্বাবধানে। গানটির মিক্সিং ও মাস্টারিং করেছেন হোপুন সাইকিয়া, যা গানটিকে আরও সমৃদ্ধ ও অনবদ্য শ্রুতিমাধুর্য দিয়েছে।

পথিকৃৎ বসু পরিচালিত এবং নন্দী মুভিজ ও জিৎজ ফিল্মওয়ার্কস প্রযোজিত ‘কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত’ কিংবদন্তি বিপ্লবী অনন্ত সিংহ-এর জীবন থেকে অনুপ্রাণিত। যাঁকে কেউ বিপ্লবী বলে শ্রদ্ধা করেন, আবার কেউ ডাকাত বলে মনে রাখেন-তাঁরই বহুমাত্রিক জীবনকাহিনি এই ছবির মূল উপজীব্য। বাংলা ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে বৃহৎ ক্যানভাসে তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এই সিনেমা। প্রথম গান প্রকাশের মধ্য দিয়ে ছবিটি তার বহুল প্রতীক্ষিত মুক্তির পথে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল। এই গান শুধু দেশাত্মবোধের চেতনাকেই উদযাপন করে না, বরং দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা অগণিত বিপ্লবীদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

শান্তনু মৈত্র বলেন, "এই ছবির জন্য প্রথমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন জিৎ। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত বিষয় নিয়ে কাজ করতে আমি সবসময়ই ভালোবাসি। এর আগে ‘সর্দার উধম’, ‘মাদ্রাজ ক্যাফে’-র মতো ছবিতে কাজ করেছি, যেগুলোরও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। এই বিষয়টি আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। পাশাপাশি, জিতের সঙ্গে এই প্রথম কাজ করার সুযোগ পেলাম। তাঁর কাজ আমি বরাবরই প্রশংসা করি। এই গানটি মূলত বিপ্লবের গান। আমি পথিকৃৎকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন তিনি এই ছবি তৈরি করতে চান। তিনি বলেছিলেন, তিনি অনন্ত সিংহের দেশের প্রতি অবদানকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে চান।"

শান্তনু মৈত্র আরও বলেন, "এই গানটি আমার কাছে খুবই বিশেষ এবং ব্যতিক্রমী। কারণ এটি কোরাস দিয়ে শুরু হয়, আর রূপঙ্কর অসাধারণভাবে গানটি গেয়েছে। অন্তরা থেকে তাঁর কণ্ঠের প্রবেশ গানটিকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। বারীশ অত্যন্ত সুন্দরভাবে গানটির কথা লিখেছে। অনন্ত সিংহের চেতনা ও ভাবনাকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পেরেছে এই গান। এটি উচ্ছ্বাস, আবেগ এবং বিদ্রোহের শক্তিতে ভরপুর একটি সৃষ্টি।"

বারীশ বলেন, "দেশাত্মবোধক গান বললে আজও বাঙালির মনে প্রথমেই আসে ‘বন্দে মাতরম’ কিংবা ‘উঠো গো ভারত লক্ষ্মী’-র মতো কালজয়ী গান। সেই তালিকায় একটি নতুন গান যোগ করা যে কতটা কঠিন, তা বলাই বাহুল্য। তার ওপর এই গানেই পর্দায় স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যাবে অনন্ত সিংহ রূপে জিৎ-কে। ফলে ‘জাগো দেশ’ লেখা আমার কাছে ছিল অত্যন্ত বড় একটি চ্যালেঞ্জ। তবে এই অসাধ্য সাধনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব আমি শান্তনুদাকেই দেব। উনি প্রতিটি মুহূর্তে আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, সাহস জুগিয়েছেন। আর পথিকৃৎদা এত সুন্দরভাবে গোটা দৃশ্যটি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, গানটি লিখতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যও কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি। আমার আন্তরিক আশা, আগামী দিনে স্বাধীনতা দিবস কিংবা প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি গলির মোড়ে এই ‘জাগো দেশ’ গানটি ধ্বনিত হবে এবং মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী জায়গা করে নেবে।"

রূপঙ্কর বাগচী বলেন, "এই গানটি নিয়ে আমি ভীষণ উচ্ছ্বসিত এবং শান্তনু মৈত্রের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে এটি আমার চতুর্থ কাজ। আমাদের সম্পর্ক শুধু পেশাগত নয়; আমি তাঁকে নিজের ভাইয়ের মতোই মনে করি। তাঁর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা বরাবরই অসাধারণ। কাজের বাইরেও আমরা জীবন, শিল্প এবং নানা বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করি। বারীশ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই গানের কথা লিখেছেন। গানটির উপস্থাপনা সম্পূর্ণ আলাদা ধাঁচের। আর আমার বিশ্বাস, এই ছবিটিও জিৎ-এর অন্যান্য ছবির তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের হতে চলেছে।" 'কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত' আগামী 14 অগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

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TAGGED:

SHANTANU MOITRA
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জিৎ কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত
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