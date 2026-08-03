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'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' আমার কাছে চ্যালেঞ্জিং ছিল- জিৎ

রবিবার আলিপুর জেল মিউজিয়ামে মুক্তি পায় এই সিনেমার ট্রেলার ৷ অনন্ত সিং রূপে জিতের নানা অবতার দেখে মুগ্ধ দর্শক থেকে অনুরাগীরা ৷

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'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' ট্রেলার প্রকাশ্যে (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 10:13 AM IST

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হায়দরাবাদ, 3 অগস্ট: প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে প্রকাশ্যে এসেছে জিৎ (Jeet) অভিনীত 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' (Keu Bole Biplobi Keu Bole Dakat) সিনেমার ট্রেলার ৷ বাংলা সিনে জগতের সুপারস্টার জিৎ-কে এখানে নয় অবতারে খুঁজে পাবেন দর্শকরা ৷ ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে অভিনেতা জানিয়েছেন, শারীরিক ও মানসিক-উভয় দিক থেকে এই সিনেমা ছিল তার কেরিয়ারের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং চরিত্র।

জিৎ বলেন, "ট্রেলারটির প্রতি মানুষের সাড়া সত্যিই অভাবনীয় ৷ এটা যে ভালোবাসা ও প্রশংসা পেয়েছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' আমার কেরিয়ারের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং একটা ছবি, যা শারীরিক ও মানসিক-উভয় দিক থেকেই ছিল অত্যন্ত কঠিন। পরিচালক পথিকৃৎ বসুর দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ় প্রত্যয় আমাকে প্রতিটি পদক্ষেপে নিজের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি আশা করছি, 14 অগস্ট যখন ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে, তখন দর্শকরাও একে একইভাবে ভালোবাসায় গ্রহণ করবেন।"

'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত'-এর ট্রেলারে কিংবদন্তি অনন্ত সিং-এর জীবনযাত্রাকে তুলে ধরা হয়েছে। এই ছবিটি কেবল অনন্ত সিং-এর গল্প নয়, এটা একটা আদর্শ, একটা দর্শন, এক নিরলস সংগ্রাম এবং ইতিহাসের রেখে যাওয়া কঠিন কিছু প্রশ্নকে তুলে ধরে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস প্রায়শই সেই উত্তরগুলোকে আরও স্পষ্টভাবে উন্মোচন করে।

জিৎ আরও বলেন: "আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমরা আমাদের ট্রেলার লঞ্চের জন্য আলিপুর জেল মিউজিয়ামকে বেছে নিয়েছি। এটা ইতিহাস-সমৃদ্ধ একটি স্থান, যা অসংখ্য বিপ্লবীর জীবন, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের সাক্ষী হয়ে আছে। এটা দৃঢ় প্রত্যয়, সংঘাত ও দৃষ্টিভঙ্গির এমন এক যাত্রা যা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আর এই ছবিটির মূল বিষয়বস্তুও সেটাই।" পথিকৃৎ বসু পরিচালিত এই ছবির ট্রেলার অনন্ত সিং-এর আকর্ষণীয় অথচ স্বল্প-আলোচিত কাহিনীকে জীবন্ত করে তুলেছে

দুই দশকেরও বেশি সময়ের ক্যারিয়ারে জিৎ 57টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন ৷ 'সাথী' সিনেমা দিয়ে তিনি কেরিয়ারে যশ-নাম-খ্যাতি পান রাতারাতি ৷ এই সিনেমা 2002 সালে সিনেপর্দায় বিপ্লব এনেছিল ৷ অনেকেই হয়তো জানেন না, বড়পর্দায় আসার আগে জিৎকে 1994 সালে বিষ্ণু পালচৌধুরীর হিন্দি টিভি সিরিজ 'বিষবৃক্ষ'-তে সুদীপ্তা চক্রবর্তীর বিপরীতে দেখা গিয়েছিল ৷ সিরিজটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত বাংলা উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'-এর ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল।

এই ধারাবাহিকে 'তারাচরণ' চরিত্রে তাঁর অভিনয় তাঁকে আরও কিছু কাজের সুযোগ করে দেয় ৷ এর মধ্যে রয়েছে দূরদর্শন বাংলার প্রযোজনায় 'জননী' (1995) ধারাবাহিকে 'অনিল'-এর চরিত্র। এই সময়ে তিনি 'ভাবনা' (1995) এবং 'সেই রাতে রাত ছিল' (1994-95)-এর মতো ধারাবাহিকেও ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করেন। 1995 সালে তিনি তপন সিনহার হিন্দি অ্যান্থোলজি সিনেমা 'ডটার্স অফ দিস সেঞ্চুরি' (Daughters of This Century)-তে সহকারী হিসেবে কাজ করেন এবং ছবিটির দুটি অংশে অভিনয়ও করেন শাবানা আজমি অভিনীত 'কাদম্বিনী' ও দীপা সাহি অভিনীত 'চম্পিয়া'তে।

2000 সালের ডিসেম্বরে, জিৎ 'চান্দু' (Chandu) নামের এক দ্বিভাষিক সিনেমার জন্য অডিশন দেন ৷ ছবিটি একই সঙ্গে তেলুগু ও হিন্দি ভাষায় তৈরির পরিকল্পনা থাকলেও পরবর্তীতে এটা মূলত তেলুগু ভাষাতেই তৈরি হয়। 'পবন কুমার' নামে পরিচিতি পাওয়া এই ছবিটির মাধ্যমে জিৎ পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা এবং তেলুগু সিনেমায় অভিষেক ঘটান ৷ তবে ছবিটি বক্সঅফিসে ব্যর্থ হয়। এরপরের বছর প্রিয়াঙ্কা উপেন্দ্রর বিপরীতে মিউজিক্যাল রোমান্টিক সিনেমা 'সাথী' (Sathi) দিয়ে তিনি বাংলা সিনেমায় পা রাখেন। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি ৷ বাংলা সিনে দুনিয়া পেয়ে যায়, অনবদ্য এক অভিনেতাকে ৷

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KEU BOLE BIPLOBI KEU BOLE DAKAT

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