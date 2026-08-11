রাজনীতি করলে অনেক মিথ্যে বলতে হয়, তাই আমি ওই ময়দানে নেই: জিৎ

রাজনীতি করলে অনেক মিথ্যে বলতে হয়, তাই আমি ওই ময়দানে নেই: জিৎ
আসছে পথিকৃৎ বসু পরিচালিত 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত'। ছবির মূল চরিত্রে জিৎ ৷ তাঁর সঙ্গে জমে উঠল ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তর আড্ডা।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 7:25 PM IST
কলকাতা, 11 অগস্ট: 1960-এর দশকের কলকাতার পটভূমিতে আসছে পথিকৃৎ বসু পরিচালিত ছবি 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত'। ছবির কেন্দ্রে অনন্ত সিংহ নামে একজন রহস্যময় মানুষ । অনন্ত আসলে ডাকাত নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামী সেটাই এই ছবির মূল প্রশ্ন । অনন্ত গরিবদের জন্য ধনীদের সম্পদ লুট করে । ইন্সপেক্টর দেবী রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ যখন তাঁকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে, তখন অনন্তের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং সামরিক দক্ষতা তাঁকে এগিয়ে রাখে । অনন্ত নাস্তানাবুদ করেন পুলিশকে । অনন্তের জীবনে আছে এক নির্মম অতীত । কী সেই অতীত ? অনন্ত সিংহের জীবননামা জানা যাবে এই ছবির মাধ্যমে । আর এই চরিত্রেই বাংলার সুপারস্টার জিৎ । ইটিভি ভারতের সঙ্গে জমে উঠল তাঁর আড্ডা ।
ইটিভি ভারত: এই ছবিতে দর্শক কী পেতে চলেছেন ?
জিৎ: দারুণ একটা গল্প পাবেন দর্শক । আমার চরিত্রের পাশাপাশি বাকি চরিত্রগুলোও খুব ভালো । খুব এন্টারটেইনিং । বিনোদনে ভরপুর একটা সিনেমা । সপরিবারে দেখার মতো ছবি । গল্প বলার পাশাপাশি মানুষের কাছে প্রশ্নও রাখে এই ছবি । অনন্ত আসলে বিপ্লবী নাকি ডাকাত ? দর্শক উত্তর দেবেন । আমরা অপেক্ষায় আছি ।
ইটিভি ভারত: নয়টি লুকে দেখতে পাব সুপারস্টার জিৎকে । কোনটা নিজের বেশি পছন্দ হয়েছে ?
জিৎ: সোমনাথ কুণ্ডু মেক-আপ আর সঞ্চিতা কস্টিউম করেছেন । প্রত্যেকটা লুক একটার থেকে আলাদা করতে ওঁরা প্রচুর পরিশ্রম করেছেন । যেগুলোতে প্রস্থেটিক ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোতে সময় বেশি লাগত । ওই সময়টা ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হত আমাকে । সবকটা লুকই আমার ভালো লেগেছে । তবে, সবথেকে বেশি যে রোলটা করতে ভালো লেগেছে আর লুকটাও মনে ধরেছে সেটা হল ডিরেক্টরের লুকটা । মাথার মাঝখানে টাক আছে যে লুকটাতে ।
ইটিভি ভারত: কাজটা কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল ?
জিৎ: চ্যালেঞ্জিং নয়, এনজয় করেছি । আমার প্যাশনটাই আমার প্রফেশন । তাই আমি উপভোগ করি কাজটা । অভিনেতারা আসলে জলের মতো । যে পাত্রে তাকে দেবে সেই পাত্রের আকার ধারণ করবে । আমিও তাই । আমাদের দারুণ একটা টিম ছিল । পুরো প্রসেসটা আমার কাছে পছন্দের ছিল । তুমি ইন্টারভিউটা শুরু করলে আমাকে অন্যরকম চরিত্রে পাওয়া যাচ্ছে বলে । এর আগেও যখন আমি 'খাকি' করেছিলাম তখনও সবাই অর্জুন মৈত্রর চরিত্রটাকে অন্যরকম বলেছিল । আমি প্রতিবারই নিজেকে অন্যরকম করে মেলে ধরতে চাই । কখনও পারি, কখনও পারি না । গল্প আর পরিচালক আমাকে কীভাবে কাজে লাগাবে সেটাও একটা ব্যাপার । তবে, এই ছবির ক্ষেত্রে গোটা জার্নিটাই দারুণ ছিল ।
ইটিভি ভারত: আগে যাঁদের পরিচালনায় কাজ করেছেন তাঁদের তুলনায় পথিকৃৎ নবীন । তাঁর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন ?
জিৎ: ওকে আমি নতুন বলি না । পথিকৃৎ মিঠুন চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেবের সঙ্গে কাজ করেছে । এবার আমার সঙ্গেও করল । ও খুব সততার সঙ্গে কাজ করেছে । খুব পরিকল্পনামাফিক কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছে, যেটা প্রশংসনীয় ।
ইটিভি ভারত: 'লড়াই' মানে তোমার কাছে কী ?
জিৎ: লড়াই মানে আমার কাছে 'জীবনের অংশ'। সবার জীবনেই লড়াই আছে । প্রতি পদেই মানুষের লড়াই থাকে । স্বামীজি বলে গেছেন, "যেদিন তুমি দেখবে চলার পথে বাধা বিপত্তি পাচ্ছো না, সেদিন মনে করবে তুমি ভুল পথে হাঁটছো ।" আমি এটা মনে রাখি সবসময় ।
ইটিভি: জিৎ কীভাবে লড়াই সামলে নেন ?
জিৎ: যেভাবে সাফল্য মেনে নিই, সেভাবে লড়াইটাও সামলে নিই । একইভাবে সাফল্য, ব্যর্থতা একে অপরের পরিপূরক । কথায় আছে, সাফল্য মাথায় নিতে নেই, আর ব্যর্থতাকে হৃদয়ে নিতে নেই । আমি এই কথাটাই মেনে চলি ।
ইটিভি ভারত: আর সমালোচনা ?
জিৎ: তুলনা আর চাহিদা থেকে দূরে থাকতে হয়, যদি কেউ সুখে থাকতে চায় । সমালোচনা গঠনমূলক হলে ভালো । শুধরে নেওয়া যায় । মানুষ জ্ঞান যত অর্জন করবে তত বুঝবে আমরা আসলে ঠিক কতটা জানি না । একটু আগে এখানে আসার সময় গাড়িতে বসে আমি হিন্দু আর হিন্দুত্বের মধ্যে পার্থক্য জানছিলাম । কত কিছুই জানি না আমরা জানি না ।...
ইটিভি ভারত: 2011 এবং 2026 - দু'বারই রাজ্যে নতুন সরকার আসার সময় শপথ অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে আপনাকে । জল্পনাও শুরু হয়, তা হলে কি সক্রিয় রাজনীতিতে আসছেন জিৎ ! সত্যিই কি কখনও দেখা যেতে পারে আপনাকে রাজনীতির ময়দানে ?
জিৎ: না । রাজনীতিতে আসতে গেলে অনেক মিথ্যে কথা বলতে হয় । অনেক আশা, প্রতিশ্রুতি দিতে হয় । এগুলো আমি পারব না ।
ইটিভি ভারত: দেব নাকি জিৎ ? আম-দর্শকের মধ্যে দেব বনাম জিৎ নিয়ে যে চর্চা বা কোন্দল সেটা কীভাবে দেখেছেন বা আজও দেখেন ?
জিৎ: ছোটরা এসব নিয়ে ঝগড়া করে মজা পায় । আমরা আসলে সকলে একটা লক্ষ্যেই এগোচ্ছি । আর সেটা সিনেমার স্বার্থে । আমরা বাংলা সিনেমাকে কিছু দিতে চাই । বদলে তার সমৃদ্ধি দেখতে চাই । দেব আমার সহযোদ্ধা । একই লক্ষ্যে এগোচ্ছি আমরা সবাই ।
ইটিভি ভারত: বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে কীভাবে দেখতে চান আগামীদিনে ?
জিৎ: বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির একটা লেগাসি আছে । সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে আরও বড় বড় চলচ্চিত্রকারেরা ছিলেন । বাংলা সিনেমাকে তাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন । বাংলা সিনেমার সেই আভিজাত্যটা কোথায় যেন পিছিয়ে পড়েছে, ম্লান হয়েছে । সেই জায়গাটা ফিরে পেতে চাই । বাংলা সিনেমা, গল্প, শিল্পী ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে দাগ কাটতে পারলে আমি খুব খুশি হব ।