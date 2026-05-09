বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণে হাজির জিৎ-বুম্বাদা, এলেন আরও কারা
সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিৎ । প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি তাঁকে এবার দেখা যাবে রাজনৈতিক ময়দানে?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 9, 2026 at 6:05 PM IST
কলকাতা, 9 মে: বাংলায় প্রথম বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান, যেন 'মিনি ভারত' ৷ কারণ শনিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দেশের প্রায় সমস্ত বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ৷ সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে আরও অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ শুধু তাঁরাই নন, এদিনের শপথ অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়ে রইলেন বাংলা বিনোদন দুনিয়ার মানুষজনেরাও । নজর কাড়লেন তাঁরাও ৷
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও তাঁর মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিতে হাজির হন সুপারস্টার জিৎ । সাদা পোশাকে হাজির হন বাংলা সিনেমার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় । হাজির হন নৃত্যশিল্পী তথা অভিনেত্রী মমতা শঙ্কর, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী ৷ অভিনেতাদের মধ্যে আরও ছিলেন যীশু সেনগুপ্ত, কৌশিক চক্রবর্তী, কৌশিক রায়, ঋষি কৌশিক-সহ আরও অনেকে ।
আজ 25 বৈশাখ ৷ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 166তম জন্মজয়ন্তী । বাঙালির কাছে এই দিনটির গুরুত্ব কতখানি তা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও অবগত । আর ঠিক সেই কারণেই আজকের দিনটিকে বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণের দিন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তিনি । মঞ্চে কবিগুরুকে প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানিয়ে শপথ বাক্য পাঠের শুভসূচনা করেন তিনি । কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ।
পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসেও আজকের দিনটি অবিস্মরণীয় দিন হিসেবে রয়ে গেল । রবীন্দ্র জয়ন্তীর সকালে ব্রিগেডের জনসমুদ্রে বাংলার নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র শুভেন্দু অধিকারী । শপথ নিলেন অন্যান্য মন্ত্রীরাও । যদিও এখনও দফতর ঠিক হয়নি ।
তবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নপূরণ করে বঙ্গে অভিষেক হল বিজেপি সরকারের । এই রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সবথেকে বড় চমকটি দিলেন টলিউড সুপারস্টার জিৎ । রাজনীতি থেকে আজন্ম নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন তিনি । তাঁকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দেখা মানে চকিতে চমক ছাড়া আর কিছুই না । দিনকয়েক আগে সিপিএমের হয়ে তিনি প্রচারে শামিল এমন পোস্টও দেখা গিয়েছে সামাজিক মাধ্যমে । কিন্তু তা ভুয়ো বলে অভিনেতা নিজেই পালটা পোস্টে জানান ।
এদিন কড়া নিরাপত্তাবলয়ের মধ্যে ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি আর চোখে রোদচশমা পরে ব্রিগেডের অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করেন জিৎ । মুখে ছিল স্বভাবোচিত সবসময়ের মতো একগাল হাসি । গত 23 বছর ধরে বাংলা সিনে ইন্ডাস্ট্রিতে রাজত্ব করছেন জিৎ । আজ পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক রং লাগেনি তাঁর গায়ে । তবে, কি এবার?... উত্তর দেবে সময় ।
একইভাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কেও এতদিনের ফিল্মি কেরিয়ারে কোনও রাজনৈতিক মঞ্চে দেখা যায়নি । এদিন আসেন নিছকই অতিথি হিসেবে । ওদিকে নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সৌমিতৃষা সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন 'বাংলায় উন্নয়ন হোক'। তাঁকে এতদিন তৃণমূলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মঞ্চে দেখা গিয়েছে ৷ তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে ভোট প্রচারেও শামিল হয়েছিলেন তিনি ৷