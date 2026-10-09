ফের একসঙ্গে সিনেপর্দায় দেব-জিৎ ? বড় ঘোষণা 'দেশু 7' মঞ্চে

ফের একসঙ্গে সিনেপর্দায় দেব-জিৎ ? বড় ঘোষণা 'দেশু 7' মঞ্চে
Jeet on Dev's Desu 7: 16 বছর পর মঞ্চে ইন্ডাস্ট্রির 'দুই পৃথিবী'কে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন দর্শকরা ৷ দেবকে কোন কথা দিলেন অভিনেতা জিৎ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 12:20 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: দেব পরিচালিত প্রথম বাংলা ছবির ট্রেলার লঞ্চে বড় ঘোষণা করলেন জিৎ। বললেন, "দেবের এই ছবি যদি সফল হয়, ওঁর পরের ছবিতে আমি থাকছি। আমি আশাবাদী দেবের পরিচালনা বিফলে যাবে না। সফল হবে 'দেশু 7', সফল হবে দেশু জুটি। ওঁদেরকে অনেক শুভেচ্ছা আমার তরফ থেকে।" জিতের কথায় সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়েন দেব।
আগামী 16 অক্টোবর শুভমুক্তি 'দেশু 7'- এর। তার আগে ঘটা করে দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে হয়ে গেল ট্রেলার লঞ্চ। ছবির কুশীলবরা ছাড়াও দেশুকে শুভেচ্ছা জানাতে হাজির ছিলেন আরও অনেকে। যাঁদের মধ্যে অন্যতম জিৎ, যাঁর সঙ্গে দেবের তুলনা চিরকালের। যাঁদের কেন্দ্রে রেখে বাঙালির ঝগড়া ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান, বাঙাল বনাম ঘটি, ইলিশ বনাম চিংড়ির থেকেও খানিক বেশি।
'দুই পৃথিবী' ছবিতে দুজনকে প্রথম ও শেষবারের মতো একসঙ্গে দেখা যায়। এরপর আর একসঙ্গে দেখা যায়নি তাঁদের। দর্শকের এই জুটিকেও একসঙ্গে দেখতে মরিয়া। সেই দিন যে এবার আসতে চলেছে তার ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন জিৎ। নজরুল মঞ্চে এদিন তিল ধারণের জায়গা ছিল না। উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে সিটি বাজান তিনি।
প্রসঙ্গত, দীর্ঘ অনেক বছর পর দেব-শুভশ্রী জুটিকে বড় পর্দায় দেখবে দর্শক। মাঝে 'ধূমকেতু' কুলোর বাতাস ছড়ালেও তা ছিল অনেক আগের তৈরি। 'ধূমকেতু' নির্মাণের পর অনেকটা সময় বয়ে গেছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কে ছেদ ঘটেছে দুজনের। পর্দাতেও আর একসঙ্গে দেখা যায়নি তাঁদের। সময় এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা। এরপর দীর্ঘ অপেক্ষার পর বড় পর্দায় রিলিজ করে 'ধূমকেতু'। সেই সুবাদে দুজনে আবার কাছাকাছি। দেব-শুভশ্রী জুটির ছবি ফের একবার দেখতে চেয়েছিল মানুষ।
দিনের শেষে জনতা জনার্দন- এ কথা একশোভাগ খাঁটি তা মানেন অভিনেতারা। তাই তাঁদের ইচ্ছা, চাহিদার কথা মাথায় রেখেই ফিরলেন তাঁরা। এখন দেখার অপেক্ষা পর্দায় কেমন খেল দেখায় অভিনেতা, সাংসদ, প্রযোজক তথা 'নবাগত' পরিচালক দেবের এই ছবি।