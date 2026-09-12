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'সে তো আজও বোঝেনা'তে শেষ গান জুবিনের, শিল্পীকে স্মরণ করে আবেগঘন জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

Jeet Ganguly on Zubeen Garg: আসন্ন ছবি 'সে তো আজও বোঝেনা'-তেই জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুরে শেষবারের মতো গান গেয়েছেন জুবিন গর্গ।

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জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে শেষ কাজ প্রয়াত জুবিনের (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 4:48 PM IST

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কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: প্রয়াত কিংবদন্তি শিল্পী জুবিন গর্গকে স্মরণ করে আবেগঘন হয়ে পড়েন দেশের অন্যতম জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁদের একসঙ্গে কাজের স্মৃতি, জুবিনের অসাধারণ শিল্পীসত্তা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি তিনি। সিনেমা মুক্তির আগেই সামনে এসেছে এই বিশেষ আবেগের মুহূর্ত। আসন্ন ছবি 'সে তো আজও বোঝেনা'-তেই জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুরে শেষবারের মতো গান গেয়েছেন জুবিন গর্গ। ফলে ছবিটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর কণ্ঠের এক বিশেষ স্মৃতি।

জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, "জুবিন গর্গ শুধুমাত্র একজন অসাধারণ গায়ক ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক অনন্য শিল্পী। তাঁর কণ্ঠ, ব্যক্তিত্ব এবং সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল। জুবিনের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা এবং সঙ্গীত নিয়ে তাঁদের একসঙ্গে কাটানো সময় আজও তাঁর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।"

jeet-ganguly-opens-up-about-late-zubeen-gargs-last-song-from-shey-toh-aajo-bojhena
জিৎ-এর সুরে জুবিনের শেষ গান (পোস্টার)

'সে তো আজও বোঝেনা' তাই শুধু একটি নতুন সিনেমা নয়, জিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও জুবিন গর্গের সঙ্গীতযাত্রারও এক বিশেষ অধ্যায়। ছবিতে জুবিনের কণ্ঠে থাকা গানটি দর্শক-শ্রোতাদের কাছে যে আলাদা আবেগ তৈরি করবে, তা বলাই বাহুল্য।
ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোহম চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্কা সরকার, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায় এবং দেবাশিস মণ্ডল। ছবিটির পরিচালনায় রয়েছেন রন রাজ এবং প্রযোজনা করেছেন মুকেশ কুমার পান্ডে।

উল্লেখ্য, জুবিন গর্গ ছিলেন ভারতের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বহুমুখী গায়ক, সুরকার, গীতিকার, সঙ্গীত পরিচালক, অভিনেতা ৷ অসমীয়া গানের পাশাপাশি বাংলা এবং হিন্দি সঙ্গীত জগতে সমানভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন ৷ দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময়ের কর্মজীবনে তিনি 40 হাজারেরও বেশি গান গেয়েছেন। ইমরান হাশমি, কঙ্গনা রানাওয়াত অভিনীত'গ্যাংস্টার' সিনেমার 'ইয়া আলি'গান তাঁকে জনপ্রিয়তার শিখরে নিয়ে যায় ৷ এছাড়াও বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে 'ও বন্ধু রে', 'চোখের জলে', 'বোঝেনা সে বোঝেনা', 'পিয়া রে পিয়া রে' গানগুলো সঙ্গীত জগতের অন্যতম সেরা নস্টালজিয়া। 2025 সালের 19 সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং দুর্ঘটনার কারণে মাত্র 52 বছর বয়সে শিল্পীর অকাল প্রয়াণ ঘটে ৷

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